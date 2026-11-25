مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل احداث سریع یک مجموعه زیرزمینی مستحکم در اصفهان را تأیید کرد. این ساخت‌وساز با سرعت بالا پیش می‌رود و محل نگهداری احتمالی غنی‌سازی اورانیوم یا سامانه‌های موشکی است.

مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل یک اندیشکده تخصصی در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای روز چهارشنبه سوم آذر ماه اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای جدید حاکی از کشف یک ساخت‌وساز زیرزمینی عظیم و مستحکم در ایران است. این مرکز پژوهشی در گزارش خود اشاره کرد که شواهد مستندی از سرعت بالای توسعه این تأسیسات مخفی در اختیار دارند که توجه جامعه جهانی و کارشناسان غیرنظامی را به خود جلب کرده است.

مکان استراتژیک در نزدیکی اصفهان

این گزارش دقیقاً مشخص می‌کند که این تأسیسات در حدود پنجاه کیلومتری شمال شهر اصفهان قرار گرفته و دقیقاً در میانه راه میان سایت هسته‌ای اصفهان و سایت کوه کلنگ در نزدیکی نطنز واقع شده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل فاصله دقیق این نقطه جدید از هر دو مرکز مهم را شصت و دو کیلومتر اعلام کرده است. موقعیت این ساخت‌وساز در نزدیکی بزرگراه اصلی تهران به اصفهان قرار دارد که دسترسی سریع و امنیت فیزیکی بالاتری را برای این مجموعه فراهم می‌آورد.

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تأسیسات بهجت‌آباد و جزئیات فنی

یک پژوهشگر جغرافیا و علوم ماهواره‌ای به نام بن تزیون ماکالس که در اسرائیل مستقر است ابتدا این ساخت‌وسازهای جدید را شناسایی کرد و نام این مرکز را تأسیسات زیرزمینی بهجت‌آباد گذاشته است. این اندیشکده تأکید دارد که این ساخت‌وساز یک مجموعه مستحکم و مدفون در دل کوه است که دارای پنج ورودی تونل مجزا می‌باشد. این ورودی‌ها به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند که نشان‌دهنده پیچیدگی مهندسی و مقیاس بزرگ این پروژه زیرساختی است.

شتاب‌گیری ساخت‌وساز پس از تنش‌های منطقه‌ای

عملیات ساخت‌وساز این مجموعه عظیم در دی ماه یک هزار و چهارصد و چهار آغاز شد اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی سرعت این پروژه به شدت افزایش یافته است. بن تزیون ماکالس تأکید کرده است که جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز تأسیسات متعدد و پراکنده‌ای از این نوع ایجاد کرده است اما این مورد به واسطه سرعت بالای ساخت‌وساز و مقیاس غیرعادی آن متمایز به نظر می‌رسد.

هدف نظامی یا هسته‌ای این مرکز چیست؟

مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل تأیید می‌کند که کارکرد دقیق این تأسیسات در حال حاضر مشخص نیست اما بر اساس شواهد موجود احتمال می‌رود هدف آن سامانه‌های موشکی یا سایر سیستم‌های تسلیحاتی و حتی یک کاربرد هسته‌ای باشد. با توجه به سطح امنیتی بالا و رویه‌های پیشین، کارشناسان معتقدند این مرکز می‌تواند جایگزینی امن برای نگهداری مواد حساس یا تجهیزات پیشرفته باشد. همچنین گزارش شده است که بخشی از اورانیوم با غنای بالا در تأسیسات زیرزمینی اصفهان نگهداری می‌شود اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به این تأسیسات دسترسی ندارد.

افزایش گستره و تهدیدات ترامپ

این اندیشکده اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی به‌تازگی نصب حصار امنیتی پیرامونی خارجی این مرکز را آغاز کرده است. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای موجود پس از تکمیل کامل این حصار احتمالاً مساحت کل این مجموعه به حدود پنج هزار هکتار خواهد رسید که گستره آن را به یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های نظامی تبدیل می‌کند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر دستور بمباران تاسیسات اتمی نظنز و اصفهان را صادر کرده بود و اخیراً اعلام کرده که ممکن است دستور بمباران یک یا دو مرکز دیگر از جمله تاسیسات کوه کلنگ را هم صادر کند.

در همین حال گزارش آژانس نشان می‌دهد که تمامی تحرکات جمهوری اسلامی توسط کاخ سفید به صدای آمریکا رصد می‌شود. دونالد ترامپ همچنین تصریح کرده که اگر حمله بعدی به جمهوری اسلامی انجام شود این عملیات پنج برابر بزرگتر از حملات قبلی خواهد بود و او ترجیح می‌دهد توافق شود تا جان افراد حفظ گردد اما در عین حال ابراز کرده که خواهد دید آیا توافق شکل می‌گیرد یا خیر.