کشتی‌های ناوگان جهانی صمود که از بارسلونا اسپانیا حرکت کرده بودند، چند روز پس از حمله رژیم اسرائیل که آنها را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داد، بامداد یکشنبه در بندر مرمریس در استان موغله در جنوب غربی ترکیه پهلو گرفتند. این ناوگان در ۱۵ آوریل ( ۲۶ فروردین ۱۴۰۵) با حدود ۳۰۰ فعال از ملیت‌های مختلف و شامل ۳۸ قایق از ۳۹ کشور، حرکت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، قایق‌های ناوگان جهانی صمود از ساعات اولیه صبح یکشنبه به ترتیب شروع به پهلوگیری کردند. این ناوگان در ۱۵ آوریل ( ۲۶ فروردین ۱۴۰۵) با حدود ۳۰۰ فعال از ملیت‌های مختلف و شامل ۳۸ قایق از ۳۹ کشور، حرکت خود را آغاز کرد





