گزارش کشته شدن دو تکنسین ایتالیایی راین‌متال در کویت و افزایش تقاضا برای سامانه‌های دفاعی این غول تسلیحاتی در خاورمیانه.

دو تکنسین ایتالیایی شرکت راین‌متال در حمله پهپادی به تأسیسات نظامی کویت جان باختند و این واقعه توجه‌ها را به نقش این غول تسلیحاتی آلمانی در تأمین و پشتیبانی از سامانه‌های دفاعی کشورهای خاورمیانه جلب کرده است. وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد این دو نفر از کارکنان غیرنظامی شرکت راین‌متال ایتالیا، زیرمجموعه گروه آلمانی راین‌متال ، بودند که پنجشنبه، پنجم آذر، هنگام تعمیر و نگهداری آنتن‌های شناسایی سامانه پدافند هوایی اسکای‌گارد ارتش کویت ، بر اثر انفجار ناشی از حمله پهپادی کشته شدند.

تفاهمات منطقه‌ای و توسعه صنایع دفاعی کویت

کویت از مشتریان سامانه پدافند هوایی اسکای‌گارد است و این حادثه دقیقاً در زمان فعالیت بر روی همین سامانه رخ داده است. مقام‌های کویت و ایتالیا، جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانسته‌اند و کشورهای منطقه نیز جمهوری اسلامی را به دلیل انجام این حمله محکوم شناخته‌اند، اتهامی که تهران آن را رد کرده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که افزایش حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه را به سرمایه‌گذاری بیشتر در سامانه‌های دفاع هوایی، به ویژه تجهیزات مقابله با پهپادها، سوق داده است.

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تکنولوژی‌های مقابله با پهپاد و هزینه‌های پنهان

گسترش استفاده از پهپادهای انتحاری و موشک‌ها در درگیری‌های خاورمیانه، اهمیت سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد را افزایش داده است. یکی از چالش‌های اصلی کشورهای منطقه، هزینه بالای استفاده از موشک‌های رهگیر برای مقابله با پهپادهای نسبتاً ارزان‌قیمت است. خبرگزاری رویترز در آوریل ۲۰۲۶ گزارش داد کشورهایی از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در پی دستیابی به گزینه‌های ارزان‌تر برای مقابله با حملات پهپادی و جلوگیری از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر خود هستند.

سهم راین‌متال از بازار تسلیحات اروپا و خاورمیانه

راین‌متال در سال ۱۸۸۹ تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در دوسلدورف آلمان قرار دارد و این شرکت از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات نظامی اروپا است که در زمینه ساخت خودروهای زرهی، توپخانه، مهمات، سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات مقابله با پهپادها فعالیت می‌کند. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و افزایش بودجه‌های دفاعی کشورهای اروپایی، جایگاه راین‌متال در صنایع تسلیحاتی غرب تقویت شد. بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، سیپری SIPRI، راین‌متال در سال ۲۰۲۴ بیستمین شرکت بزرگ تولیدکننده تسلیحات و ارائه‌دهنده خدمات نظامی جهان بود.

رشد اقتصادی شرکت و سفارش‌های جدید

افزایش بودجه‌های دفاعی و تشدید درگیری‌های نظامی، به رشد قابل توجه درآمد راین‌متال کمک کرده است. بر اساس گزارش مالی منتشر شده در ۱۴ آبان امسال، درآمد فروش این شرکت در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، با رشد ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به هشت میلیارد و ۳۷۶ میلیون یورو رسید. راین‌متال بخش عمده رشد این حوزه را ناشی از پیشرفت پروژه‌های سامانه‌های اسکای‌نکس و اسکای‌رنجر برای مشتریان اروپایی و تحویل مهمات به مشتریان بین‌المللی اعلام کرده است.

همکاری‌های مشترک با کشورهای عربی

راین‌متال سال‌هاست با شماری از کشورهای عربی خلیج فارس در زمینه تأمین تجهیزات نظامی، تعمیر و نگهداری سامانه‌های دفاعی، آموزش نیروی متخصص و انتقال فناوری همکاری می‌کند. در قطر، راین‌متال با شرکت برزان هلدینگز مجموعه مشترکی به نام راین‌متال برزان ادونسد تکنولوژی تأسیس کرده است. این همکاری که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، بر توسعه و یکپارچه‌سازی فناوری‌های دفاعی و امنیتی تمرکز دارد و بخش سوئیسی صنایع پدافندی راین‌متال در مارس ۲۰۲۲ از تأسیس شرکت مشترکی با گروه سعودی ام‌ای‌زد به نام رادارابیا خبر داد.