مرگ ابراهیم صادقی قاضی پیرانشهر در تبریز با شلیک بستگان همسرش روی داد. گزارش‌های دیگر از عملیات اسرائیل در غزه و صادرات یک تریلیون دلاری کره جنوبی.

به گزارش رسانه‌های محلی، شب چهارشنبه ۲۷ آبان در محله حیدرآباد خیابان پاسداران تبریز حادثه‌ای تلخ رخ داد که منجر به کشته شدن ابراهیم صادقی قاضی جوان دادگستری پیرانشهر و دو تن دیگر از اعضای خانواده‌اش شد.

جزئیات شلیک مرگبار در خیابان پاسداران

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ضارب با تفنگ برنو به خودروی تندر ال نود که ابراهیم صادقی سوار بود شلیک کرد و وی را به قتل رساند. سپس مهاجم به سمت همسر و پسر خردسال قاضی که در آن سوی خیابان بودند تیراندازی کرد.

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این درگیری منجر به کشته شدن همسر و پسر کوچک ابراهیم صادقی شد. ضارب سپس به سمت دختر خردسال وی که در داخل یک مغازه ساندویچی بود نیز شلیک کرد و شیشه‌های مغازه شکست، اما به این دختربچه آسیبی وارد نشد.

واکنش پلیس و دلایل دادستانی آذربایجان شرقی

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی وقوع این تیراندازی را تأیید کرد و اعلام نمود که مهاجم پس از ارتکاب جنایت به سمت خود شلیک کرد، مجروح شد و به مرکز درمانی منتقل گردید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی به رسانه‌ها گفت که ضارب از بستگان همسر قاضی متوفی بوده و اختلافاتی میان آن‌ها وجود داشته است. با این حال به گفته حسین محمدزاده به دلیل بستری شدن ضارب در شرایط فعلی امکان بازجویی از او وجود ندارد.

رسانه‌ها از جمله روزنامه همشهری و وب‌سایت رکنا هویت مقتول را ابراهیم صادقی قاضی دادگستری پیرانشهر و ساکن روستای بهربی‌لی در منطقه قارادغ اعلام کرده‌اند. دادستانی آذربایجان شرقی نیز او را ساکن تبریز اما مشغول به خدمت در پیرانشهر معرفی کرده است.

حمله امنیتی به خانواده سپیده قلیان و بازداشت‌ها

در پیگیری اخبار امنیتی، سپیده قلیان فعال مدنی با تأیید خبر بازداشت و ضرب و شتم سه تن از اعضای خانواده‌اش توسط مأموران امنیتی، دلیل این اقدام را فشار به او برای معرفی خود به مقامات عنوان کرد.

خانم قلیان در پستی که پنج‌شنبه ۲۸ آبان در شبکه ایکس منتشر کرده نوشت روز دوشنبه ۲۵ آبان به خانه‌شان حمله کردند و پدرش و طهورا برادرزاده هفده ساله‌اش را بازداشت کردند تا او خود را معرفی کند.

سپیده قلیان از ضرب و جرح شدید پدر و برادرزاده‌اش خبر داد و افزود آن‌ها در مدت جلب و نگهداری شکنجه شده‌اند. پدرش را با دست و پای بسته روی زمین انداختند و تا سرحد مرگ شکنجه کردند. همچنین مهدی قلیان برادر این فعال مدنی در پی مراجعه برای پیگیری وضعیت بازداشت شد و به زندان دزفول منتقل گردید.

پایان عملیات زمینی اسرائیل در غزه

ارتش اسرائیل روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان از پایان عملیات زمینی یک‌روزه خود در مناطق تحت کنترل گروه حماس در مرکز نوار غزه خبر داد. این عملیات روز چهارشنبه با وجود برقراری آتش‌بس در غزه آغاز شده بود.

این اقدام نظامی با حضور تانک‌های اسرائیلی در نزدیکی اردوگاه‌های آوارگان نصیرات و البریج انجام شد و هدف تخریب تونلی متعلق به حماس در غرب خط زرد اعلام شده بود. حماس این اقدام را نقض آشکار آتش‌بس خواند اما ارتش اسرائیل آن را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی حماس عنوان کرد.

از زمان آغاز آتش‌بس بیش از هزار و ششصد فلسطینی در نوار غزه کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن هفت نظامی و یک پیمانکار غیرنظامی در همین دوره خبر داده است.

رکورد صادرات یک تریلیون دلاری کره جنوبی

کره جنوبی اعلام کرد که صادرات این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز یک تریلیون دلار گذشت. این رکورد عمدتاً به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای تراشه‌های الکترونیکی و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به دست آمده است.

وزارت بازرگانی کره جنوبی روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان اعلام کرد که این کشور پس از آمریکا چین و آلمان چهارمین کشور جهان است که توانسته در یک سال به این میزان صادرات دست یابد. ارزش کل صادرات این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود هفتصد میلیارد دلار بود.

لی جائه میونگ رئیس‌جمهور کره جنوبی با استقبال از این دستاورد تأکید کرد که رشد صادرات باید به رشد اقتصادی پایدار منجر شود. با این حال رونق صادرات هنوز تأثیر چشمگیری بر تقاضای داخلی و وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوارهای کره جنوبی نگذاشته است.