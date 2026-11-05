در تیراندازی شامگاه پنجشنبه در شهر لیک‌وود کلرادو، یک مامور پلیس کشته و سه مامور دیگر زخمی شدند. مظنون نیز در تبادل آتش جان باخت.

به گزارش مقامات محلی، یک حادثه مرگبار در جریان تیراندازی شامگاه پنجشنبه در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در شهر لیک‌وود، واقع در حومه دنور در ایالت کلرادو ، رخ داد که منجر به کشته شدن یک مامور پلیس و زخمی شدن سه مامور دیگر شد.

جزئیات وقوع حادثه در تقاطع خیابان کولفکس

بر اساس اعلام رسمی پلیس لیک‌وود، ماموران حدود ساعت ۱۸:۳۰ پنجشنبه پس از دریافت گزارشی مبنی بر حضور یک فرد مشکوک در نزدیکی تقاطع خیابان کولفکس و بلوار وادزورث، برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

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زمانی که ماموران به محل مأموریت رسیدند، با مظنونی روبه‌رو شدند که قصد سوار شدن به یک اتوبوس را داشت. این تعامل اولیه منجر به درگیری مسلحانه و تغییر سریع شرایط شد که عواقب جانی سنگینی به بار آورد.

روایت سخنگوی پلیس درباره تبادل آتش و تلفات

جان رومرو، سخنگوی اداره پلیس لیک‌وود، در نشست خبری اعلام کرد که این فرد تنها چند ثانیه پس از نزدیک شدن ماموران، به سوی آنها تیراندازی کرد و چهار مامور پلیس هدف گلوله قرار گرفتند.

وی با اعلام خبر جان باختن یکی از ماموران گفت: با تاسف فراوان اعلام می‌کنیم یکی از ماموران بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است. این بیانیه رسمی، تأییدکننده تلفات انسانی در میان نیروهای انتظامی بود.

سرنوشت مظنون و وضعیت شهروند غیرنظامی

به گفته رومرو، مظنون نیز در جریان تبادل آتش با ماموران هدف گلوله قرار گرفت و در محل حادثه جان باخت. این رویداد نشان می‌دهد که درگیری مسلحانه به سرعت به سرانجام کشیده شد و هر دو طرف درگیری کشته یا زخمی شدند.

علاوه بر نیروهای پلیس، یک شهروند غیرنظامی نیز در این تیراندازی زخمی و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد. وضعیت دقیق سلامت این شهروند و ماموران زخمی در گزارش‌های اولیه به طور دقیق‌تری توضیح داده نشده است.

اقدامات پیش‌رو و تعطیلی مراکز آموزشی و عمومی

در پی وقوع این حادثه تروریستی یا جنایتی، تصمیماتی فوری برای کنترل اوضاع و جلوگیری از هرگونه تشنج بیشتر اتخاذ شد. تمام مدارس و دانشگاه‌ها شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در این شهر تعطیل شد تا خانواده‌ها و مقامات آموزشی بتوانند بر اوضاع نظارت کنند.

این تعطیلی گسترده نشان‌دهنده شدت واکنش مقامات محلی کلرادو به این حادثه است. همچنین با توجه به حساسیت موضوع، احتمال می‌رود تحقیقات پلیس در روزهای آینده با جزئیات بیشتری منتشر شود تا انگیزه‌های مظنون مشخص گردد.