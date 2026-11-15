کشته شدن سمیر ابویونس فرمانده ارشد حماس در حمله هوایی ارتش اسرائیل

ارتش اسرائیل کشته شدن سمیر ابویونس، فرمانده تیپ رفح حماس را تایید کرد. حماس این حمله را ترور خواند و اعلام کرد تشییع جنازه او روز یکشنبه در خان یونس برگزار می‌شود.

ارتش اسرائیل تایید کرد که در حمله هوایی اخیر در جنوب نوار غزه ، سمیر ابویونس ، فرمانده تازه‌ منصوب تیپ رفح حماس را کشته است. این رویداد پس از آن رخ داد که شاخه نظامی حماس صبح روز شنبه مرگ ابویونس را در منطقه مواصی تایید کرد. این حمله که منجر به آتش‌سوزی در چادرهای اردوگاه واحه شد، یکی از جدیدترین اقدامات نظامی در ادامه درگیری‌های طولانی‌مدت در این منطقه است.

جزئیات حمله هوایی و واکنش‌های اولیه

بر اساس گزارش‌های رسیده از میدان نبرد، چهار موشک به چادرهایی در اردوگاه واحه در منطقه مواصی اصابت کرد. این مکان که صدها آواره فلسطینی در آن ساکن بودند، محل اقامت موقت بسیاری از خانواده‌های آواره در جنوب غزه بوده است. شاهدان عینی در غزه گفتند که پس از اصابت موشک‌ها، آتش‌سوزی شدیدی در آن منطقه رخ داد که باعث آسیب به زیرساخت‌های پناهگاهی شد.

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محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی غزه، به خبرگزاری فرانسه اطلاع داد که جسد سمیر ابویونس پس از عملیات، به این سازمان تحویل داده شده است. این تحویل جسد، جزئیات فیزیکی کشته شدن فرمانده ارشد حماس را برای نهادهای بهداشتی و امنیتی قابل پیگیری کرد. حماس این اقدام نظامی را به شدت محکوم کرد و آن را "ترور بزدلانه" توصیم نمود.

نقش‌ها و سوابق عملیاتی سمیر ابویونس

ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، در بیانیه‌ای منتشر شده در تلگرام، سمیر ابویونس را "شخصیت محوری در میان چهره‌های ارشد حماس" معرفی کردند. این نهادها اعلام کردند که ابویونس تلاش می‌کرد تا گردان‌ها را بازیابی کند و سازمان تروریستی حماس را بازسازی نماید. شین‌بت افزود که او تروریست‌های گردان رفح را به پیشروی و انجام حملات علیه غیرنظامیان و ارتش اسرائیل هدایت می‌کرد.

گردان‌های عزالدین قسام نیز با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام، از نقش کلیدی ابویونس در نبردهای اخیر پرده برداشتند. آن‌ها نوشتند که ابویونس در عملیات‌های متعدد و شاخص شرکت داشته و در مقابل حملات دشمن مقاومت کرده است. این گروه او را یکی از مهم‌ترین فرماندهان دخیل در برنامه‌ریزی و نظارت بر حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دانستند.

سمیر محمود ابویونس که به "ابومحمود" معروف بود، در سن ۵۳ سالگی در این حمله کشته شد. سوابق عملیاتی او به سال ۱۹۹۱ بازمی‌گردد، زمانی که به شاخه نظامی حماس پیوست. پیش از فرماندهی تیپ رفح، او چندین نقش ارشد عملیاتی را بر عهده داشته و عضو شورای نظامی گردان‌های عزالدین قسام بوده است.

پیامدهای انسانی و وضعیت آتش‌بس

حماس اعلام کرده است که مراسم تشییع جنازه سمیر ابویونس در بعدازظهر یکشنبه در شهر خان یونس برگزار خواهد شد. این مراسم در حالی برگزار می‌شود که نوار غزه همچنان با پیامدهای ویرانگر جنگ دست و پنجه نرم می‌کند. وزارت بهداشت غزه گزارش داده است که از زمان آغاز جنگ، بیش از ۷۴ هزار و ۶۵۰ نفر در این سرزمین فلسطینی کشته شده‌اند.

حمله حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر و اسارت ۲۵۱ نفر به عنوان گروگان شد که آغازگر جدیدترین دوره جنگ در غزه بود. اگرچه آتش‌سبس در اکتبر سال گذشته با حمایت آمریکا حاصل شد، اسرائیل همچنان حملات خود را ادامه می‌دهد. ارتش اسرائیل استدلال می‌کند که طبق مفاد توافق آتش‌بس، حق دارد شبه‌نظامیان باقی‌مانده حماس را هدف قرار دهد.

مقام‌های وزارت بهداشت غزه می‌گویند از زمان اجرای آتش‌بس، حداقل ۱۶۰۰ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. در همین بازه زمانی، ارتش اسرائیل از کشته شدن شش سرباز و همچنین یک پیمانکار غیرنظامی در حملات حماس خبر داده است. این ارقام نشان‌دهنده تداوم خشونت و بی‌ثباتی در منطقه است، حتی پس از امضای توافق‌های آتش‌بس.