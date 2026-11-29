پرونده قتل پدرام با ادعای تجاوز به دخترش، پس از درگیری مرگبار با پدر غزال به دادگاه رفت. جزئیات بازداشت و اتهامات علیه پدرام.

پرونده جنجالی قتل پدرام ، پسر جوانی که سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته بود، با پایان یک تعقیب و گریز خونین به نقطه پایانی خود رسید. پدر غزال ، پدر دختری که مدعی تعرض شده بود، با وارد کردن ضربه‌ای کوبنده در مقابل منزل پدرام ، منجر به کشته شدن او شد و خود نیز مجروح گردید. این واقعه پس از آن رخ داد که پدر غزال برای یافتن پسر متهم به محل سکونت او یورش برد و درگیری شدیدی بین دو طرف شکل گرفت.

توالی رویدادها و کشف حقایق جنایی

داستان از آنجا آغاز شد که یک سال قبل، یک دختر خردسال به پلیس مراجعه کرد و با آشفتگی شدید خبر داد که پدرام، پسری که در نزدیکی خانه آن‌ها زندگی می‌کرده، او را به زور سوار خودرو کرده و ربوده است. دختر در گزارش خود به صراحت اعلام کرد که پدرام به او تجاوز کرده است. پس از ثبت شکایت، پرونده جهت بررسی به پزشکی قانونی ارجاع داده شد و در معاینات انجام شده، ردپای دی‌ان‌ای (DNA) مرد جوان روی بدن دختر یافت گردید که شواهد محکمی برای اتهام تجاوز به شمار می‌رفت.

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تحقیقات پلیس برای بازداشت پدرام در جریان بود که ناگهان خبر از وقوع یک درگیری خونین و مرگبار در محله رسید. ماموران کلانتری بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و با صحنه‌ای تراژیک مواجه شدند. مشخص شد که یک مرد میانسال که بعدها به عنوان پدر غزال شناسایی شد، در پی درگیری مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. ساعاتی بعد، گزارش‌ها تأیید کرد که پدر غزال بر اثر شدت جرح جان باخته و پدرام نیز در این درگیری کشته شده است.

اعترافات پدر غزال و ادعای انتقام

پس از تکمیل تحقیقات اولیه، پلیس دریافت که متهم اصلی، یعنی پدر غزال، پدر زنی است که پیش‌تر شکایت تجاوز علیه پدرام را ثبت کرده بود. مدتی بعد، پدر غزال بازداشت شد و در بازجویی‌ها اظهارات تکان‌دهنده‌ای را مطرح کرد. او گفت که اتهام تجاوز را می‌پذیرد اما هیچ قصدی برای کشتن پدرام نداشت. پدر غزال بیان کرد که معتقد بود پدرام پسر متجاوز است و خانواده او نیز از حضور پسرشان خبر می‌دادند.

پدر غزال در بیانیه خود افزود: "آن‌ها می‌گفتند از پسرشان خبر ندارند، اما من می‌دانستم که در جریان هستند. من به آنجا رفتم تا بتوانم آدرس پسر را بگیرم و او را تسلیم قانون کنم. اما درگیری بالا گرفت و آن‌ها به من حمله کردند. در واکنش به حمله، من یک ضربه وارد کردم که ناخواسته باعث مرگ پدرام شد." این اعترافات نشان‌دهنده نیت انتقام‌جویی و تلاش برای پیدا کردن متهم بدون قصد قتال عمدی بود که به فاجعه کشید.

حکم دادگاه و وضعیت فعلی متهمان

با جمع‌آوری ادیات و تکمیل مراحل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست رسمی علیه پدر غزال صادر شد و پرونده قتل او جهت رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال گردید. این در حالی است که سرنوشت پدرام نیز مشخص شد. پدرام مدتی بعد به عنوان مظنون اصلی در پرونده تجاوز و آدم‌ربایی شناسایی و دستگیر شد.

هم‌اکنون پدرام در زندان به سر می‌برد و اتهامات تجاوز و آدم‌ربایی علیه او مطرح است. تحقیقات پلیس درباره اقدامات پدرام و جزئیات ربایش و تجاوز به دختر در آن زمان ادامه دارد. این پرونده که ترکیبی از جرایم جنسی، انتقام‌جویی شخصی و قتل در پی درگیری است، به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های قضایی تبدیل شده و همزمان دو پرونده مجزا برای بررسی در دادگاه‌های مربوطه در جریان است.