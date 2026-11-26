ارتش اسرائیل کشته شدن خالد ابوندا، رئیس بخش اقتصاد حماس، و همسرش را در حملات هوایی به دیرالبلح و غزه تایید کرد. جزئیات عملیات و پیامدهای امنیتی را بخوانید.

ارتش اسرائیل در پنجم آذر ماه اعلام کرد که خالد ابوندا ، رئیس بخش اقتصاد دفتر سیاسی حماس ، در حمله‌ای شبانه به منطقه دیرالبلح در مرکز نوار غزه کشته شد. این نیروی نظامی تایید کرد که همسر ابوندا نیز در این حمله جان خود را از دست داد و این دو نفر در میان دست‌کم هشت کشته‌ی سه حمله هوایی جداگانه به نوار غزه قرار داشتند. این گزارش بر اساس خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر شده است.

نقش ابوندا و ساختار مالی حماس

ارتش اسرائیل در بیانیه رسمی خود اشاره کرد که خالد ابوندا علاوه بر ریاست بخش اقتصاد، به عنوان وزیر آموزش‌وپرورش دولت حماس در غزه نیز فعالیت می‌کرد. این نهاد نظامی مدعی است که ابوندا مسئولیت نظارت بر امور بانکی و سرمایه‌گذاری‌های گروه حماس را بر عهده داشت و از منابع مالی برای تقویت توان نظامی این گروه استفاده می‌کرد.

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رسانه‌های فلسطینی نیز تایید کردند که ابوندا معاون وزیر آموزش‌وپرورش در دولت حماس بوده است. منابع بیمارستان‌های الشفا و شهدای الاقصی به آسوشیتدپرس گزارش دادند که حملات هوایی از شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنج‌شنبه منجر به کشته شدن حداقل هشت فلسطینی در شهر غزه و مرکز نوار غزه شده است. دو کشته در حمله به دیرالبلح و شش نفر دیگر در دو حمله جداگانه در شهر غزه جان باختند.

پاسخ مقامات اسرائیل و عملیات‌های اخیر

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که حمله به ابوندا بخشی از عملیات اخیر علیه مقامات ارشد حماس است. کاتز در بیانیه جداگانه‌ای از کشته شدن یک مقام ارشد دیگر حماس در حملات شبانه خبر داد اما نام او را فاش نکرد. پیش از این، ارتش اسرائیل و شاباک در سوم آذر کشته شدن نعیم ابونحال، رئیس دستگاه امنیت داخلی حماس در نوار غزه را تایید کردند.

یک روز بعد از کشته شدن ابونحال، ارتش اسرائیل تایید کرد که محمد ماجد ابوالعوف، مسئول امنیت داخلی حماس در شمال غزه، در حمله‌ای هوایی کشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع فلسطینی گزارش داد که ابوالعوف همراه با همسر و دو فرزندش در حمله به آپارتمان خود در اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه جان باخت.

تهدیدات کاتز و تحولات منطقه‌ای

یسرائیل کاتز در پنجم آذر اعلام کرد که اگر حماس داوطلبانه خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل عملیات خود را برای خلع سلاح این گروه ادامه خواهد داد و یک میلیون نفر از ساکنان غزه را دوباره به جنوب منتقل خواهد کرد. او همچنین خلیل الحیه، از رهبران ارشد حماس، را به هدف قرار گرفتن تهدید کرد و بیان کرد که سازوکاری برای خروج سازمان‌یافته کسانی که بخواهند غزه را ترک کنند، فراهم شده است.

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که نیروهای امنیت داخلی سوریه چند هفته پیش محموله‌ای تسلیحاتی را توقیف کردند که به گفته سنتکام، سپاه پاسداران آن را به مقصد لبنان قاچاق می‌کرد. دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در چهارم آذر از نیروهای سوری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و سلاح قدردانی کرد و افزود که این اقدامات به ایجاد سوریه‌ای باثبات و متحد کمک می‌کند. خبرگزاری رسمی سوریه در پنجم آذر از توقیف محموله‌ای شامل حدود ۷۸۳ هزار قرص کپتاگون خبر داد.