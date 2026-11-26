دو شهروند ایتالیایی در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کویت کشته شدند. وزیر خارجه ایتالیا و شورای همکاری خلیج فارس این حمله مرگبار را محکوم کردند.

دو شهروند ایتالیا یی روز پنج‌شنبه پنجم آذر در نتیجه جراحات ناشی از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کویت جان خود را از دست دادند. در این حادثه تلخ یک شهروند کویت ی و همچنین یک شهروند پاکستانی نیز مصدوم شدند.

این حمله در حالی رخ داد که پهپادهای شلیک‌شده از سوی ایران در مسیر حرکت به سوی تاسیساتی با اهمیت راهبردی در کویت رهگیری شدند. فرمانده کل نیروهای مسلح کویت با انتشار بیانیهای حمله را تجاوزی جنایت‌کارانه خواند و تأکید کرد که ترکش‌های سقوط‌کرده علاوه بر دو تبعه ایتالیایی، باعث زخمی شدن یک شهروند کویتی و یک شهروند پاکستانی شده‌اند.

Also read شکسته شدن رکورد ۳۰ ساله؛ میزان مهاجرت خالص به بریتانیا به ۷۷ هزار نفر کاهش یافت

جزئیات فنی حمله و تلفات

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، انفجار در محلی رخ داد که دو تکنسین شرکت صنایع دفاعی راینمتال در حال تعمیر و نگهداری آنتن‌های شناسایی سامانه پدافند هوایی اسکای‌گارد بودند. این شرکت که در دوسلدورف آلمان مستقر است زیرمجموعه ایتالیایی آن در رم مرکز تخصصی رادار گروه محسوب می‌شود و سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد تولید می‌کند.

راینمتال سال ۲۰۱۳ اعلام کرده بود کویت برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود از سامانه‌های پدافند هوایی ساخت این شرکت استفاده می‌کند و آموزش نیروهای پدافندی‌اش را به این گروه سپرده است. نیروهای مسلح کویت هم‌اکنون از این سامانه برای تأمین امنیت خود بهره می‌برند.

واکنش مقامات ایتالیا و شورای همکاری خلیج فارس

دفتر نخست‌وزیر ایتالیا پنجم آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد جورجیا ملونی در جریان نشست شورای اروپا از کشته شدن دو شهروند این کشور آگاه شد. ملونی از طرف خود و دولت ایتالیا به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت و با همه آسیب‌دیدگان حمله و خانواده‌هایشان ابراز همبستگی کرد.

وزارت امور خارجه ایتالیا نیز اعلام کرد با همکاری سفارت این کشور در کویت تحولات مربوط به انفجار پس از حمله را دنبال می‌کند. جاسم البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حمله مرگبار جمهوری اسلامی به کویت را به‌شدت محکوم کرد.

تهدیدها و تنش‌های منطقه‌ای اخیر

جاسم البدیوی تأکید کرد ادامه حملات حکومت ایران به کویت هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی این کشور و به خطر انداختن جان غیرنظامیان اقدامی تنش‌زا است که با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند. این در حالی است که چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نگرانی‌ها از گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته است. مهدی محمدی مشاور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی سوم آذر کویت امارات متحده عربی و بحرین را به مشارکت در محاصره نظامی ایران متهم کرد. نماینده کویت ۲۵ آبان در نشست سازمان ملل درباره خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی موضع تهران درباره هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا را رد کرد.

اعدام مقامات و بازداشت در اروپا

دادستانی فدرال آلمان پنج‌شنبه پنجم آذر اعلام کرد ماموران پلیس جنایی فدرال دو شهروند عراقی را در هایدلبرگ و کلن بازداشت کردند. قاضی تحقیقات دیوان عالی فدرال آلمان ۲۷ آبان حکم بازداشت آنان را صادر کرده بود. پلیس هم‌زمان با حکم قضایی بازرسی ۱۷ محل را در ایالت‌های بادن‌وورتمبرگ هسن و نوردراین‌وستفالن آغاز کرد.

دادستانی گفت بیش از ۲۵۰ مامور پلیس فدرال و ایالتی در این عملیات مشارکت دارند. تحقیقات با اطلاعاتی آغاز شد که اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در اختیار مقام‌های قضایی گذاشت. قرار بود دو بازداشتی همان روز نزد قاضی تحقیقات حاضر شوند تا پس از ابلاغ حکم درباره بازداشت موقت آنان تصمیم‌گیری شود.

بنا بر بیانیه دادستانی آلمان مصطفی الر. با محمد باقر سعد داوود السعدی متهم پرونده‌ای در آمریکا آشنایی داشته است. السعدی و مصطفی الر. همراه چند نفر دیگر در اواخر سال ۲۰۲۵ تشکیلاتی برای تدارک حملات در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی تشکیل دادند و امیر ی. نیز عضو آن بوده است.

به گفته دادستانی آلمان این تشکیلات پول جمع‌آوری کرده و افرادی را برای اجرای حملات جذب کرده است. در اوایل فروردین افراد ناشناس به دستور آن به دو کنیسه یکی در کلن و دیگری در یک شهر اروپایی دیگر رفتند. طرح حمله در نهایت اجرا نشد و دادستانی اعلام کرد علت آن هنوز روشن نیست.