گزارش تحلیلی از موج مرگبار مسمومیت‌های الکلی در خوی، هرمزگان و نیشابور؛ بررسی آمار دقیق تلفات، بازداشت متهمان و نقدهای اجتماعی بر ممنوعیت الکل در ایران.

موج سهمگین مسمومیت‌های الکلی مرگبار در چندین نقطه از ایران، با ثبت قربانیان متعدد در استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی، وضعیت اورژانسی را برای سیستم درمانی کشور رقم زده است. این حوادث که در روزهای اخیر رخ داده، نشان‌دهنده پراکندگی جغرافیایی مصرف مشروبات الکلی تقلبی و خطرناک در سراسر ایران است. در همین راستا، مقامات بهداشتی و درمانی در شهرهای خوی، بندرعباس و نیشابور آمار دقیقی از تعداد مسمومان و جان‌باختگان ارائه داده‌اند که اعداد نشان‌دهنده بحران جدی سلامت عمومی است.

جزئیات فاجعه در خوی و هشدارهای پزشکی

حمیدرضا عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، در پنجم آذرماه اعلام کرد که ۲۰ نفر در این شهرستان پس از مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شده‌اند. متأسفانه، شمار جان‌باختگان این حادثه به سه نفر رسیده است. رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی با ابراز نگرانی شدید از احتمال افزایش آمار مسمومان به شهروندان توصیه کرد که به هیچ وجه از مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و مشکوک خودداری کنند. او تأکید کرد که حتی افرادی که در ظاهر نشانه‌ای از مسمومیت ندارند، باید بلافاصله به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند، زیرا عوارض کشنده ممکن است با تأخیر ظاهر شوند.

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بحران متانول در هرمزگان و بازداشت دو متهم

فریده حسن‌زاده، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در پنجم آذر خبر داد که تا ساعت ۲۱ چهارم آذرماه، ۹۸ مورد مسمومیت الکلی در این استان ثبت شده است. آمار دقیق جغرافیایی مسمومان نشان می‌دهد که ۸۸ نفر در بندرعباس، شش نفر در میناب و هر یک از دو نفر در شهرستان‌های قشم و رودان دچار مسمومیت شده‌اند. بررسی‌های پزشکی نشان داده که این مسمومیت‌ها ناشی از مصرف مشروبات دست‌ساز حاوی متانول بوده و عوارض شدیدی را به همراه داشته است. از جمله عوارض گزارش شده، نیاز ۱۴ بیمار به لوله‌گذاری داخل نای، بستری شدن ۱۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه، کاهش سطح هوشیاری در چهار بیمار، تاری دید در ۲۱ بیمار و از دست دادن بینایی در یک نفر است. همچنین برخی بیماران به دلیل عوارض کلیوی نیاز به دیالیز دارند. در پی این حوادث، عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان، اعلام کرد که یک مرکز تهیه و نگهداری مشروبات دست‌ساز در بندرعباس شناسایی شده و دو نفر مرتبط با تولید و فروش این مشروبات مسموم بازداشت شده‌اند.

آمار نگران‌کننده نیشابور و وضعیت بیمارستانی

میلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، در پنجم آذرماه اعلام کرد که شمار افرادی که با علائم مسمومیت الکلی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، به ۲۳۸ نفر رسیده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۳۸ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و ۱۴۸ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند. نکته نگران‌کننده این است که ۱۶ نفر از ترخیص‌شدگان، بیمارستان را با رضایت شخصی ترک کرده‌اند. این در حالی است که یک روز پیش، شمار جان‌باختگان و بیماران دچار مرگ مغزی در نیشابور هر کدام چهار نفر اعلام شده بود. اعداد نشان‌دهنده فشار سنگین بر زیرساخت‌های درمانی نیشابور و نیاز به پایش دقیق بیمارانی است که در حال بهبودی هستند.

نگاه جامعه‌شناسانه و انتقادهای ساختاری به ممنوعیت

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در گفت‌وگویی پیش از این حوادث هشدار داده بود که جمهوری اسلامی اجرای ممنوعیت ایدئولوژیک مصرف الکل را بر حفظ جان شهروندان مقدم می‌داند. به گفته او، حکومت بیشتر بر جلوگیری از تولید تمرکز دارد تا ایمن‌سازی محصولات، و در عمل مسئولیت خود را قبال مصرف‌کنندگان نادیده می‌گیرد. این دیدگاه توسط برخی شهروندان که با خبرگزاری ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرده‌اند، تأیید می‌شود. آنها ممنوعیت فروش الکل را عامل اصلی افزایش خطر مسمومیت می‌دانند و معتقدند که عرضه در بازار سیاه، نظارت بر کیفیت و سلامت این محصولات را غیرممکن کرده است. همچنین انتقاداتی از سرزنش قربانیان و عدم امکان فروش مشروبات استاندارد جهانی مطرح شده است.

گسترش آمار کشوری و هشدارهای اورژانس

بابک هدایی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در پنجم آذر اعلام کرد که چهار نفر در سه شهرستان این استان نیز بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم شده‌اند و در حال مداوا هستند. او هشدار داد که تأخیر در دریافت خدمات پزشکی حتی اگر علائم اولیه شدید نباشد، ممکن است عوارض جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. همچنین سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش‌تر اعلام کرده بود که از ۱۰ آبان تا صبح سوم آذرماه، ۳۵۶ مورد مسمومیت ناشی از مصرف الکل در سراسر کشور ثبت شده که منجر به جان باختن ۲۰ نفر شده است. این آمارهای گسترده نشان‌دهنده بحران ملی سلامت است که نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های نظارتی و درمانی است.