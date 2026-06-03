در روزهای ۳ و ۴ ژوئن هر سال، جهان را به یاد حادثهای میاندازد که اگرچه حدود چهار دهه از وقوع آن میگذرد، اما همچنان به عنوان یکی از خونینترین وقایع سرکوب خیابانی معترضان به دست نیروهای حکومتی، زنده است.
روزهای ۳ و ۴ ژوئن هر سال یادآور حادثهای است که اگرچه حدود چهار دهه از وقوع آن میگذرد، اما در حافظه تاریخی جهان همچنان به عنوان یکی از خونینترین وقایع سرکوب خیابانی معترضان به دست نیروهای حکومت ی، زنده است: کشتار معترضان در میدان تیانآنمن در چین .
اعتراضات میدان تیانآنمن از ۱۵ آوریل آغاز شده بود و آغازگر آن نیز دانشجویانی بودند که برای بزرگداشت مرگ هو یائوبانگ، از رهبران مهم نسل دوم انقلاب چین و دبیرکل حزب کمونیست تا ژانویه ۱۹۸۷ که درنهایت بطور مشکوکی درگذشت، دست به تجمع زده بودند. اما این تجمع بهتدریج به فرصتی برای بیان اعتراضات به فساد و تورم گسترده در کشور تبدیل شد و معترضان خواستار انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی شدند.
اگرچه مقامات حزب کمونیست چین به رهبری دنگ شیائوپینگ، در ابتدا درباره نحوه برخورد با معترضان اختلافنظر داشتند اما با افزایش شمار معترضان به هزاران نفر در این میدان و خیابانهای اطراف آن و آغاز اعتصاب غذای گروهی از معترضان، حکومت به این رویداد به عنوان یک تهدید نگریست. به این ترتیب در شامگاه سوم ژوئن ارتش آزادیبخش خلق با تانک به میدان حمله و اعتراضات را با تلفات انسانی سنگین سرکوب کرد.
به دلیل سانسور شدید اطلاعات، ارزیابیها از شمار واقعی کشتهشدگان این حادثه متفاوت است؛ دولت چین تعداد مجروحان را بیش از ۳ هزار نفر اعلام کرد و افزود که بیش از ۲۰۰ نفر نیز در آن شب کشته شدند. با این حال، منابع غربی تعداد کشتهشدگان را بین صدها یا تا هزاران نفر برآورد میکنند. اعتراضات مشابهی که همزمان در سایر شهرهای چین روی داد نیز بسرعت سرکوب و دهها هزار تظاهرکننده در شهرهای سراسر کشور دستگیر شدند.
این حادثه سپس به یکی از نمادهای جهانی سرکوب دولتی تبدیل و بسرعت از سوی کشورهای مختف از جمله ایالات متحده محکوم شد. جورج دبلیو. بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا فروشهای نظامی و تبادلات سطح بالا با مقامات چینی را به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از رهبران بینالمللی نیز از تحریمهای اقتصادی گستردهتر علیه چین حمایت کردند.
با این وجود سرکوب خونین معترضان غیرمسلح در خیابانها به دست نیروهای حکومت، تنها در واقعه میدان تیانآنمن خلاصه نمیشود و تاریخ معاصر جهان حوادث شوکهکننده دیگری را نیز به ثبت رسانده که برخی از مهمترین آنها به ترتیب تاریخی در ادامه میآید
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