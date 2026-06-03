کشتار معترضان در رشت

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، نیروهای سرکوبگر در رشت، به شدت به معترضان حمله کردند و شماری از آن‌ها را کشتند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، نیروهای سرکوبگر در رشت ، به شدت به معترضان حمله کردند و شماری از آن‌ها را کشتند.

از آن جمله، جواد شایگان‌ملک، ۳۸ ساله و پدر دو فرزند، که در اعتراضات در قرچک هدف شلیک قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان ستاری، به او تیر خلاص زده شد. بر اساس این اطلاعات، او از بالای ساختمان سنتنیال در قرچک هدف شلیک تک‌تیرانداز قرار گرفت. تک‌تیرانداز‌ها از همه فضاهای موجود در سنتینال برای هدف گرفتن مردم استفاده کردند.

ماموران ابتدا با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند اما با ادامه حضور مردم، سرکوب شکل دیگری پیدا کرد و تیر‌اندازی مستقیم در دستور کار قرار گرفت. منابع نزدیک به خانواده شایگان‌ملک گفتند پس از کشته شدن جواد، تحت فشار قرار گرفتند تا او را شهید معرفی کنند و به آن‌ها گفته شد در صورت نپذیرفتن این موضوع، پیکر تحویل داده نخواهد شد





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رشت معترضان کشتار نیروهای سرکوبگر جواد شایگان‌ملک

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