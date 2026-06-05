در روز پایانی رقابتهای کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان، علی احمدی وفا و دانیال سهرابی با کسب مدال طلا محقق شدند.
در روز پایانی رقابتهای کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان، ورزش کاران ایرانی موفق به کسب مدالهای متعدد شدند. علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم پس از مسابقههای فشرده و پیروزیهای تصمیمی، صاحب مدال طلا شد.
او در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ ساهیل ازindia را شکست داد و در نیمهنهایی با نتیجه ۵ بر ۲ و با ضربه فنی سومیت از هند نیز پیروز شد. در فینال، احمدی وفا با نتیجه ۱۰ بر صفر یو چول رو از کره شمالی را مغلوب کرد و گردنآویز طلا را بر گردن آویخت. در وزن ۶۳ کیلوگرم که بصورت دورهای برگزار شد، محمدمهدی کشتکار با breve بهترین عملکرد، صاحب مدال نقره شد.
او در گروه اول با نتیجه ۹ بر صفر سونی کومار از الهند را شکست داد و سپس با نتیجه ۶ بر ۲ عرفان جرکنی، همتیمیاش را مغلوب کرد. در دور سوم، کشتکار با نتیجه ۱۰ بر ۱ ژولامان شارشنبکوف قهرمان جهان از قرقیزستان را شکست داد و به عنوان سرگروه به نیمهنهایی راه یافت. در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر هیونوونگ چوی از کره جنوبی را پشت Kendall گذاشت و به فینال رسید.
متأسفانه کشتکار به دلیل مصدومیت نتوانست در فینال مقابل ژولامان شارشنبککوف بکنار بکشد و مدال نقره را دریافت کرد. عرفان جرکنی نیز با وجود پیروزی ۸ بر ص小数 مقابل سونی کومار از هند، به دلیل دو شکست در دورهای قبلی از مسابقات حذف شد. در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی با صفر водой در همه دیدارها، مدال طلا را کسب کرد.
او در دور نخست ۸ بر صفر لالیت از هند، سپس ۸ بر صفر داوابندی مونخ اردین از مغولستان، ۸ بر صفر سومیابازار مونخزایا از مغولستان و در نیمهنهایی ۹ بر صفر موحامت امین چاکر از ترکیه را شکست داد. در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر بورگیل توشینباتار از مغولستان و در نیمهنهایی با نتیجه ۹ بر صفر امانت سامات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد.
در فینال، سهرابی با نتیجه ۸ بر ۵ محمد جواد رضایی، همتیماش را شکست داد و مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد. رضایی نیز پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر سلطان استولوی از قزاقستان و در نیمهنهایی با نتیجه ۹ بر صفر ژانتورو میرزاعلیاف از قرقیزستان را پیروزی Jans and به فینال رسید. این موفقیتها نشاندهنده Mintaqaii بالا کشتیگیران ایرانی در عرصه جهانی است
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