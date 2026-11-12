کسب مدال طلای بنیامین سلطانیان در تکواندو المپیک جوانان داکار

بنیامین سلطانیان با شکست حریفان اسپانیایی، کره‌ای و بلغار در داکار، مدال طلای المپیک جوانان را کسب کرد و افتخار آفرینی کرد.

بنیامین سلطانیان ، نماینده تکواندو ایران در مسابقات المپیک جوانان داکار ، با نمایشی خیره‌کننده و پیروزی قاطع در فینال، موفق به کسب مدال طلا ی این رویداد بین‌المللی شد. این ورزشکار پرافتخار پس از طی مسیر سخت و رقابت‌های تنگاتنگ، جایگاه نخست پودیم را از آن خود کرد.

مسیر طلایی و شکست حریفان قدرتمند

بنیامین سلطانیان رقابت‌های وزنی بالای ۷۳ کیلوگرم را با استراحت در دور اول آغاز کرد و مستقیماً به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود نمود. او در این مرحله با اندری ولادیمیروف از بلغارستان روبرو شد و با اجرای تکنیک‌های دقیق و نتیجه نهایی ۱۰ بر صفر در راند اول و ۳ بر ۲ در راند دوم، با اقتدار به نیمه‌نهایی راه یافت.

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در دیدار نیمه‌نهایی، بنیامین سلطانیان به مصاف جانگ، حریف کره‌جنوبی رفت. این مسابقه بسیار نزدیک و پرتناش بود که نهایتاً با برتری ایرانی‌ها و نتایج ۱۳ بر ۱۱ و ۹ بر ۸ در دو راند، به سود تیم ملی ایران تمام شد. این پیروزی، بنیامین را برای نخستین بار در تاریخ این رویداد در مسابقه نهایی قرار داد.

نبرد نهایی با ایوان لیسنکو سرانو

در دیدار تعیین قهرمان، بنیامین سلطانیان به میدان رفت تا با ایوان لیسنکو سرانو، نماینده اسپانیا، به رقابت بپردازد. این دیدار نیز با اقتدار کامل ورزشکار ایرانی همراه بود و او توانست با نتایج ۱۵ بر ۸ در راند اول و ۴ بر ۴ در راند دوم، فینال را به پیروزی تبدیل کند. این برد قاطعانه، منجر به اهدای مدال طلا به بنیامین سلطانیان شد.

واکنش مقامات فدراسیون به قهرمانی

بر اساس گزارش رسمی روابط عمومی فدراسیون تکواندو، این قهرمانی نشان‌دهنده آمادگی جسمانی و روحیه رقابتی بالای نمایندگان ایران در صحنه‌های جهانی است. فدراسیون تکواندو این موفقیت را تبریک گفت و تأکید کرد که عملکرد بنیامین سلطانیان الگویی برای سایر نسل‌های ورزشکاران کشور محسوب می‌شود. حضور در المپیک جوانان داکار فرصتی استثنایی برای سنجش توانمندی‌های جوانان در برابر بهترین‌های جهان بود.

نتایج و تأثیرات بین‌المللی قهرمانی

کسب این مدال طلا توسط بنیامین سلطانیان، جایگاه تکواندو ایران را در سطح جهانی تقویت کرد. این پیروزی نه تنها یک موفقیت فردی، بلکه دستاوردی برای سیستم تربیتی فدراسیون است. نتایج کسب شده شامل برد در برابر نمایندگان بلغارستان، کره‌جنوبی و اسپانیا، نشان می‌دهد که بنیامین توانسته است با تکنیک‌های مدرن و استراتژی دقیق، بر حریفان پیروز شود. این رویداد، نقطه عطفی در مسیر حرفه‌ای این ورزشکار جوان بود.