مجموعه‌ای از اخبار ورزشی شامل کسب مدال طلای ابوالفضل زندی در گرندپری قزاقستان و افشای اتهامات خشونت‌آمیز علیه سرمربی فوتبال آرژانتین.

ابوالفضل زندی ، نماینده تیم ملی تکواندو ایران، با پیروزی قاطع در فینال گرندپری قزاقستان موفق به کسب مدال طلا شد و ۱۰۰ امتیاز ارزشمند به رنکینگ المپیکی خود افزود. این موفقیت بزرگ برای تیم ملی در حالی رقم خورد که آرین سلیمی ، هم‌تیمی او، به دلیل مصدومیت از کسب مدال بازماند.

جزئیات فینال و شکست حریفان در گرندپری قزاقستان

زندی در دیدار نهایی وزن خود با پائولو ملو از برزیل روبرو شد و با شکست دو راندی با نتایج ۷ بر ۲ و ۲۱ بر ۸ عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. این تکواندوکار پیش از فینال، در مسیر صعود خود، تامیرلان از قزاقستان و سرگیف از بلغارستان را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد.

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وی در مرحله نیمه‌نهایی نیز موفق شد سد ویتو دلاگوئلا، قهرمان المپیک و جهان از ایتالیا، را پشت سر بگذارد. این پیروزی نشان‌دهنده قدرت و آمادگی کامل ابوالفضل زندی در این رقابت‌های بین‌المللی بود.

مصدومیت آرین سلیمی و پایان مدال آفرینی او

در مقابل، آرین سلیمی دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها، پس از شکست در مرحله نیمه‌نهایی مقابل نماینده انگلستان، فرصت ادامه نداشت. او به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست در دیدار رده‌بندی حاضر شود و عملاً از کسب مدال بازماند.

این اتفاق باعث شد تا مدال طلای ابوالفضل زندی به مهم‌ترین دستاورد تیم تکواندو ایران در این روز از مسابقات گرندپری قزاقستان تبدیل شود. حضور در رنکینگ المپیکی برای تیم ملی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

افشای خشونت جنسی توسط فلورنسیا مرکاو علیه دیگو گواچی

فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله تیم فوتبال ریورپلاته آرژانتین، در نخستین مصاحبه علنی خود با سی‌ان‌ان، ادعاهای سنگینی علیه دیگو گواچی، سرمربی جدید این باشگاه مطرح کرد. او ادعا می‌کند دیگو گواچی تنها یک هفته پس از پیوستن او به باشگاه، پیامکی حاوی درخواست عکس برهنه ارسال کرده است.

مرکاو بیان کرده است که پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر خواسته‌های گواچی، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری مواجه شده است. او مدعی است که در تمرینات از پشت توسط سرمربی گرفته شده و با تهدید جانی مجبور به پاک کردن مکالمات شده است.

پیامدهای حقوقی و سیاسی پرونده گواچی در فوتبال آرژانتین

این فشارهای روانی و جنسی باعث شد فلورنسیا مرکاو به اقدام به خودکشی روی بیاورد. اکنون او یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه دیگو گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر نیز پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ شکایت مشابهی ثبت کرده بودند.

شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا در آن زمان به دلیل کافی نبودن شواهد، گواچی را تبرئه کرد. همسر گواچی، آندره‌آ گواچی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات اتهام‌زنی دروغین مشارکت کرده است که منتقدان آن را تضعیف حقوق زنان می‌دانند.

واکنش مالک تراکتور به نتایج و شرایط بازیکنان

علی زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، با انتقاد از عملکرد تیم در لیگ نخبگان آسیا، خود را مقصر اصلی دانست. او انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباهی صددرصدی خواند و به مشکلات سفر و خستگی بازیکنان اشاره کرد.

زنوزی همچنین با دفاع از کادر فنی، اعلام کرد که در نیم‌فصل اقدام به تقویت تیم خواهد کرد. او از پیگیری پرونده دیدار تراکتور و ملوان در انزلی خبر داد و منتقد شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها بود.

در پایان، زنوزی انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را تبریک گفت اما از اظهارات رسانه‌ای او درباره قرارداد انتقاد کرد و انتظار داشت مسائل داخلی در سطح رسانه‌ها مطرح نشود.