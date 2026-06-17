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کریستیانو رونالدو به مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان جام جهانی تبدیل شد

Sports News

کریستیانو رونالدو به مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان جام جهانی تبدیل شد
Cristiano RonaldoPortsmouthRepublic Of Congo
📆6/17/2026 6:23 PM
📰IranIntl
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کریستیانو رونالدو، فوق‌ستاره تیم ملی پرتغال، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد رکورد دیگری را به کارنامه پرافتخار خود افزود. رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب اصلی پرتغال برای دیدار افتتاحیه این تیم مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در هیوستون به میدان رفت.او با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار لیونل مسی به تنها بازیکنان مردی تبدیل شد که در شش دوره جام جهانی به میدان رفته‌اند. همچنین رونالدو به مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان تبدیل شد که در ترکیب اصلی یک مسابقه جام جهانی قرار گرفته است.

کریستیانو رونالدو، فوق‌ستاره تیم ملی پرتغال، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد رکورد دیگری را به کارنامه پرافتخار خود افزود. رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب اصلی پرتغال برای دیدار افتتاحیه این تیم مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در هیوستون به میدان رفت.

او با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار لیونل مسی به تنها بازیکنان مردی تبدیل شد که در شش دوره جام جهانی به میدان رفته‌اند. همچنین رونالدو به مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان تبدیل شد که در ترکیب اصلی یک مسابقه جام جهانی قرار گرفته است. رونالدو نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ برای پرتغال بازی کرد و تیمش را به مقام چهارم رساند؛ بهترین نتیجه پرتغال از زمان کسب مقام سوم در جام جهانی ۱۹۶۶.

در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، رونالدو نخستین بازیکن مرد تاریخ شد که در پنج دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده است. این نشان‌ها پس از پایان مسابقات از پیراهن‌ها جدا می‌شوند و در کارت‌های کلکسیونی ویژه قرار می‌گیرند؛ کارت‌هایی که به دلیل ارزش تاریخی و کمیاب بودن، ممکن است در آینده میلیون‌ها دلار ارزش پیدا کنند.

این طرح بخشی از همکاری جدید فیفا با شرکت «تاپس» است؛ شرکتی که از سال ۲۰۳۱ امتیاز تولید کارت‌های رسمی جام جهانی را در اختیار خواهد داشت. هدف از این پروژه، تبدیل بخشی از تاریخ جام جهانی به یادگاری‌های منحصر‌به‌فرد برای کلکسیونرهاست

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