کناره‌گیری کریستیانو رونالدو از تیم ملی پرتغال پس از اختلاف با ژرژ ژسوس، احتمال برگزاری مراسم خداحافظی رسمی را مطرح کرده است.

کریستیانو رونالدو ، مهاجم پرتغالی، ۱۴ آبان ۱۴۰۵ تصمیم خود برای پایان دادن به حضور در تیم ملی پرتغال را به پدرو پروئنسا ، رییس فدراسیون فوتبال این کشور، اطلاع داد. این تصمیم یک روز پیش از اعلام فهرست بازیکنان دعوت‌شده ژرژ ژسوس ، سرمربی تیم ملی، گرفته شد و به دوره‌ای پرتنش میان رونالدو و کادر فنی پایان داد.

به گزارش اتلتیک، منابع نزدیک به طرفین امیدوارند پس از فروکش کردن تنش‌ها، یک مسابقه خداحافظی رسمی با حضور رونالدو برای قدردانی از دوران ملی او برگزار شود. این گزارش می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره برگزاری چنین بازی‌ای گرفته نشده است.

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ریشه اختلاف رونالدو با ژرژ ژسوس

اختلاف میان رونالدو و ژرژ ژسوس از مسابقه‌ای آغاز شد که در آن رونالدو فقط نیمکت‌نشین بود. در پیروزی مقابل نروژ، ژسوس از رونالدو استفاده نکرد، در حالی که گفته می‌شود پیش‌تر به او وعده داده بود دست‌کم ۳۰ دقیقه فرصت بازی خواهد داشت.

رونالدو احساس کرد سرمربی تیم ملی به وعده خود عمل نکرده است. او همچنین از نحوه صحبت‌های علنی ژسوس درباره این موضوع ناراضی بود و این نارضایتی به تدریج تنش میان دو طرف را بالا برد.

گزارش‌ها حاکی است رونالدو از طریق واسطه‌ها پیشنهاد داده بود فعلا به تیم ملی پرتغال دعوت نشود. این در شرایطی مطرح شد که احتمال تغییر سرمربی تا ماه مارس ۲۰۲۷ مورد بحث بود.

دیدگاه ژسوس و درخواست رونالدو

ژرژ ژسوس تصور می‌کرد رونالدو خواهان تغییر سرمربی است. با این حال منابع تاکید دارند رونالدو هرگز درخواست اخراج ژسوس را مطرح نکرد.

ژسوس قصد داشت بار دیگر رونالدو را به تیم ملی دعوت کند و خود نیز این موضوع را تایید کرده بود. این مورد نشان می‌دهد دو طرف با وجود اختلاف، هنوز درباره آینده رونالدو در تیم ملی گفت‌وگو داشتند.

رونالدو با برگزاری مراسم تجلیل از او در غیابش، پیش از بازی پرتغال و دانمارک موافق نبود و زمان آن را مناسب نمی‌دانست. پرتغال این مسابقه را چهار بر یک به دانمارک باخت.

آینده رونالدو و مراسم تجلیل پیش رو

با توجه به گزارش اتلتیک، داستان رونالدو در تیم ملی پرتغال شاید هنوز به فصل پایانی خود نرسیده باشد. امکان برگزاری یک بازی خداحافظی رسمی همچنان مطرح است و منابع نزدیک به طرفین به آرام شدن فضا امیدوارند.

این گزارش همچنین می‌گوید احتمال برگزاری مراسمی جداگانه برای تجلیل از دوران فوتبالی رونالدو، با مشارکت باشگاه‌های سابقش از جمله اسپورتینگ پرتغال و رئال مادرید، هنوز وجود دارد. زمان و شکل نهایی این مراسم‌ها در گزارش مشخص نشده است.