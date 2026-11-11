کریس کراوتر و راز پرواز بر فراز نورفک: ماجرای اشیای پرنده ناشناس

گزارش خلبان بازنشسته کریس کراوتر درباره مشاهده اشیای ناشناس در نورفک و مقایسه رویکرد بریتانیا با آمریکا در بررسی پدیده‌های هوانوردی غیرعادی.

کریس کراوتر ، خلبان بازنشسته با بیش از چهار دهه تجربه پرواز، همچنان به دنبال توضیحی برای رویدادی است که در سال ۱۹۷۸ بر فراز آسمان نورفک رخ داد. این خلبان پیشکسوت که در طول ۴۲ سال فعالیت حرفه‌ای خود ۲۲ هزار ساعت پرواز در مسیرهای جهانی داشته، هنوز نمی‌تواند آنچه را که دیده است به طور قاطع توضیح دهد.

ماجرا زمانی آغاز شد که کریس کراوتر در نزدیکی راکسام ساکن بود و هواپیمای سبک خود را برای فرود به فرودگاه نوریچ هدایت می‌کرد. او در ارتفاع ۷۵۰۰ فوتی، که معادل حدود ۲۳۰۰ متر است، بر فراز منطقه واش در حال پرواز بود که ناگهان مرکز کنترل رادار شرق تماس گرفت. این مرکز به خلبان اطلاع داد که یک هدف ناشناس روی رادار شناسایی شده است که با سرعت بالا در مسیر مقابل او حرکت می‌کند، اما ارتفاع دقیق آن مشخص نیست.

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مشاهده شیء در ارتفاع ۲۳۰۰ متری

کراوتر می‌گوید با نگاه کردن به بیرون، چیزی را دید که از کنار نوک بال راست هواپیمایش گذشت. آن شیء آنقدر سریع بود که تشخیص ماهیت آن دشوار بود، اما تصویرش در ذهن او حک شده است. به گفته او، انگار حدود دوازده شیء تاریک، که هر کدام به اندازه یک توپ فوتبال بودند، درست از کنار بال رد شدند و سپس ناپدید شدند. این مشاهده که توسط کریس کراوتر گزارش نشد، نشان‌دهنده کنجکاوی عمیق متخصصان هوانوردی و عموم مردم درباره ماهیت واقعی آسمان است.

تفاوت رویکرد ایالات متحده و بریتانیا

در حالی که گزارش‌های مشاهده اشیای پرنده ناشناس در بریتانیا فاقد یک نظام رسمی و متمرکز است، ایالات متحده گام‌های جدی‌تری در این زمینه برداشته است. دولت آمریکا مجموعه‌ای از اسناد طبقه‌بندی شده را منتشر کرده و شاهدان عینی از جمله خلبانان نظامی و مقامات اطلاعاتی با ادای سوگند به بیان تجربیات خود پرداخته‌اند. این افراد از مواجهه با اجسامی سخن گفته‌اند که توانایی انجام حرکات پیچیده پروازی را دارند که فراتر از فناوری شناخته شده بشر است.

واحد بررسی پدیده‌های ناهنجار ناشناخته در پنتاگون آمریکا اکنون به طور رسمی گزارش‌های مربوط به این موارد را تحلیل می‌کند. این توجه رسمی باعث شده است که بحث درباره این پدیده‌ها در سطح جهانی جدی‌تر شود و علاقه به آن دوباره افزایش یابد. حتی استیون اسپیلبرگ، کارگردان سینما، با فیلم اخیرش "روز افشاگری" به این موضوع پرداخت که در آن جهانی در آستانه افشای شواهد وجود هوش غیربشری به تصویر کشیده شده است.

درخواست دیوید جان برای نهادهای نظارتی

دیوید جان، مامور سابق سازمان ملی مبارزه با جرائم که در لی‌آن‌سی در اسکس مستقر است، معتقد است که بریتانیا در شناسایی تهدیدها یا فرصت‌های مرتبط با این پدیده‌ها عقب مانده است. او مدیر آژانس "سپی" است که به تحقیقات ماورایی، فرازمینی و غیرعادی می‌پردازد و با راه‌اندازی کارزاری همراه با دادخواست، از دولت خواسته است تا دفتر ملی ویژه‌ای برای ثبت این گزارش‌ها ایجاد کند.

آژانس دیوید جان تاکنون ۳۲ پرونده مربوط به اشیای پرنده ناشناس از سراسر جهان را بررسی کرده است که دو مورد از آن‌ها هنوز باز است. جان می‌گوید تیمش از روش‌هایی شبیه به روش‌های پلیسی برای تحقیقات استفاده می‌کند و تقریبا ۲۰ درصد از این مشاهده‌ها همچنان بی‌توضیح می‌مانند. واحد اختصاصی وزارت دفاع بریتانیا برای بررسی این موارد در سال ۲۰۰۹ و عمدتا به دلیل کاهش بودجه دفاعی تعطیل شد و اکنون هیچ سازوکار مشخصی برای گزارش مشاهدات غیرعادی وجود ندارد.

دیوید جان تأکید می‌کند که امروز مردم به دلیل دسترسی به دوربین‌های با کیفیت بالا در جیب خود، شواهد و تصاویر بیشتری ثبت می‌کنند. با این حال، فقدان یک مکانیسم رسمی برای جمع‌آوری این داده‌ها باعث می‌شود که بریتانیا نتواند به درک کاملی از آنچه در حریم هوایی خود رخ می‌دهد دست یابد. او همچنین پیشنهاد می‌دهد که بریتانیا باید همکاری نزدیک‌تری با شرکای بین‌المللی مانند آمریکا داشته باشد تا از شناخت صحیح این پدیده‌ها اطمینان حاصل کند.