Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

کره شمالی با استفاده از هوش مصنوعی، موشک‌های بالستیک، راکت‌ها و موشک‌های کروز دقیق هدایت‌شونده را آزمایش کرد

Military News

کره شمالی با استفاده از هوش مصنوعی، موشک‌های بالستیک، راکت‌ها و موشک‌های کروز دقیق هدایت‌شونده را آزمایش کرد
KoreaNorth KoreaMissile
📆5/27/2026 8:14 AM
📰IranIntl
22 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 63%

کره شمالی با استفاده از هوش مصنوعی، مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک، راکت‌ها و موشک‌های کروز دقیق هدایت‌شونده مبتنی بر هوش مصنوعی را آزمایش کرد. این آزمایش‌ها برای ارزیابی قدرت یک «کلاهک ماموریت ویژه» روی موشک‌های بالستیک تاکتیکی، میزان اطمینان‌پذیری راکت‌های دوربرد پرتاب چندگانه و دقت موشک‌های کروز تاکتیکی مجهز به هدایت هوش مصنوعی انجام شده است.

رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد پیونگ‌یانگ با نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور، مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک، راکت‌ها و موشک‌های کروز دقیق هدایت‌شونده مبتنی بر هوش مصنوعی را آزمایش کرده است.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه ششم خرداد گزارش داد کره شمالی پس از توسعه موشک‌های بالستیک دوربرد و توانایی‌های هسته‌ای خود، در سال‌های اخیر به‌طور مداوم در حال ارتقای زرادخانه تاکتیکی و متعارفش بوده و وعده داده است این تسلیحات را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کند. این در حالی است که ارتش کره جنوبی پنجم خرداد اعلام کرد کره شمالی چند پرتابه، از جمله دست‌کم یک موشک بالستیک کوتاه‌برد، به سمت آب‌های ساحل غربی این کشور شلیک کرده است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IranIntl /  🏆 3. in İR

Korea North Korea Missile Artificial Intelligence Ballistic Missile Rocket Cruise Missile Tactical Missiles Intelligent Missile Artificial Intelligence Intelligent Missile Artificial Intelligence Intelligent Missile Artificial Intelligence Intelligent Missile

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 11:15:21