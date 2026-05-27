کره شمالی با استفاده از هوش مصنوعی، مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک، راکت‌ها و موشک‌های کروز دقیق هدایت‌شونده مبتنی بر هوش مصنوعی را آزمایش کرد. این آزمایش‌ها برای ارزیابی قدرت یک «کلاهک ماموریت ویژه» روی موشک‌های بالستیک تاکتیکی، میزان اطمینان‌پذیری راکت‌های دوربرد پرتاب چندگانه و دقت موشک‌های کروز تاکتیکی مجهز به هدایت هوش مصنوعی انجام شده است.

رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد پیونگ‌یانگ با نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور، مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک، راکت‌ها و موشک‌های کروز دقیق هدایت‌شونده مبتنی بر هوش مصنوعی را آزمایش کرده است.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه ششم خرداد گزارش داد کره شمالی پس از توسعه موشک‌های بالستیک دوربرد و توانایی‌های هسته‌ای خود، در سال‌های اخیر به‌طور مداوم در حال ارتقای زرادخانه تاکتیکی و متعارفش بوده و وعده داده است این تسلیحات را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کند. این در حالی است که ارتش کره جنوبی پنجم خرداد اعلام کرد کره شمالی چند پرتابه، از جمله دست‌کم یک موشک بالستیک کوتاه‌برد، به سمت آب‌های ساحل غربی این کشور شلیک کرده است





