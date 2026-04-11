در پی افزایش قیمت سوخت و اختلال در بازارهای جهانی انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه، دولت کره جنوبی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، پرداخت کمک‌های نقدی به بیش از 30 میلیون نفر از شهروندان را آغاز می‌کند.

در پی بحران اقتصادی فزاینده ناشی از افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت در کره جنوبی ، دولت سئول مجبور به اتخاذ تدابیر اضطراری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است. این بحران که به دنبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و اختلال در بازارهای جهانی انرژی به وجود آمده است، فشار سنگینی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.

دولت کره جنوبی اعلام کرده است که به منظور کاهش اثرات منفی این بحران و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، از اواخر ماه جاری میلادی پرداخت کمک‌های نقدی به بیش از 30 میلیون نفر از شهروندان را آغاز خواهد کرد. این اقدام در راستای تلاش‌های دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ در خاورمیانه صورت می‌گیرد، جنگی که با افزایش قیمت نفت و کمبود کالاهای اساسی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و مقامات کره جنوبی برانگیخته است. دولت سئول اذعان دارد که این بحران می‌تواند زنجیره تامین کالاهای اساسی را مختل کرده و تورم را افزایش دهد، به همین دلیل اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه برای حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم در اولویت قرار دارد.\به گزارش منابع خبری، مبلغ کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد، بسته به سطح درآمد، از یکصد هزار وون (معادل 67.30 دلار آمریکا) تا ششصد هزار وون متغیر خواهد بود. مجلس ملی کره جنوبی نیز با تصویب یک لایحه بودجه اضافی به مبلغ 26.2 تریلیون وون، حمایت خود را از اقدامات دولت در جهت مقابله با بحران اقتصادی ناشی از جنگ در خاورمیانه اعلام کرده است. این بودجه به منظور پوشش هزینه‌های مربوط به کمک‌های حمایتی، تامین کالاهای اساسی و اتخاذ سایر تدابیر ضروری برای حفظ ثبات اقتصادی اختصاص یافته است. کیم مین‌سوک، نخست‌وزیر کره جنوبی، پیشتر با اشاره به تاثیرات جنگ در خاورمیانه بر بازارهای جهانی انرژی و احتمال کمبود کالاهای اساسی در کشور، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و پیش‌دستانه تاکید کرده بود. وی هشدار داده بود که افزایش قیمت نفت و اختلال در زنجیره تامین می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کره جنوبی وارد کند و بر زندگی روزمره شهروندان تاثیر بگذارد. در همین راستا، دولت سئول در حال بررسی راه‌هایی برای مدیریت بازار کالاهای اساسی، کاهش وابستگی به واردات سوخت و حمایت از صنایع داخلی است.\بحران انرژی به وجود آمده پس از آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، شوک بزرگی به بازارهای جهانی وارد کرد و قیمت نفت را به شدت افزایش داد. این جنگ نه تنها باعث افزایش قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان در سراسر جهان شد، بلکه جریان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، که یک شریان حیاتی برای حدود یک پنجم صادرات نفت جهان محسوب می‌شود را نیز مسدود کرد. پس از 40 روز جنگ و درگیری، سرانجام طرفین درگیر، با میانجیگری پاکستان، بر سر برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای به منظور انجام مذاکرات برای صلح دائمی توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز پس از 40 روز جنگ، در بیانیه‌ای در شبکه «تروث سوشال» از عقب‌نشینی کشورش خبر داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کره جنوبی با چالش‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سوخت و اختلال در زنجیره تامین دست و پنجه نرم می‌کند. دولت سئول امیدوار است با اتخاذ تدابیر مناسب و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بتواند از بروز بحران‌های جدی‌تر اقتصادی جلوگیری کرده و ثبات را به کشور بازگرداند. در همین حال، بحث‌هایی در مورد دسترسی محدود دانشجویان به اینترنت بین‌المللی در هفته‌های آینده مطرح شده و پیش‌بینی‌هایی در مورد قیمت دلار، طلا و سکه نیز در بازار منتشر شده است





