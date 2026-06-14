یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در واکنش به تاکید آمریکا و کره جنوبی بر خلع سلاح هستهای، اعلام کرد که این موضوع به طور غیرقابل بازگشت پایان یافته و جایگاه این کشور به عنوان یک قدرت هستهای تغییر نخواهد کرد.
کره شمالی در واکنش به تاکید دوباره آمریکا و کره جنوبی بر هدف خلع سلاح هستهای پیونگیانگ در دیدارهای اخیر خود، اعلام کرد که موضوع خلع سلاح هستهای این کشور به طور غیرقابل بازگشت پایان یافته و دیگر قابل مذاکره نیست.
به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، یک سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور که نامش فاش نشده، بر تاکید دوباره واشنگتن و سئول بر خلع سلاح هستهای کره شمالی در نشست اخیر دو طرف انتقاد کرد. این مقام کره شمالی اظهار داشت: سخن گفتن از حذف تسلیحات هستهای یک رقیب و دشمن، اظهارنظری غیرمنطقی و حاصل تفکری خیالی است.
وی با متهم کردن آمریکا و متحدانش به ایجاد تهدید هستهای علیه کره شمالی، تاکید کرد که مواضع و اظهارات این کشورها نمیتواند جایگاه کره شمالی به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای را تغییر دهد. این واکنش در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده و کره جنوبی در نشست مشترک خود در سئول، بر لزوم خلع سلاح کامل، قابل راستیآزمایی و غیرقابل بازگشت کره شمالی تاکید کردند.
وزیران امور خارجه و دفاع دو کشور همچنین بر تقویت بازدارندگی ترکیبی و افزایش همکاریهای امنیتی برای مقابله با تهدیدات پیونگیانگ توافق کردند. با این حال، کره شمالی این رویکرد را به عنوان تهدیدی برای حاکمیت خود تلقی کرده و هرگونه مذاکره در مورد برنامه هستهای را رد میکند. تحلیلگران معتقدند که موضع گیری اخیر پیونگیانگ نشان دهنده تثبیت سیاست هستهای این کشور و عدم تمایل به تغییر مسیر تحت فشارهای بینالمللی است.
پیش از این، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی و رئیس بخش روابط عمومی حزب حاکم کارگران کره، در 9 ژوئن اعلام کرده بود که پیونگیانگ از برنامه تسلیحات هستهای خود دست نخواهد کشید و آن را موضوعی برای چانهزنی یا مذاکره نمیداند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل آزمایشهای موشکی کره شمالی، تحریمهای جدیدی را علیه این کشور تصویب کرد.
کره شمالی استدلال میکند که برنامه هستهای برای دفاع از خود در برابر تهدیدات آمریکا ضروری است و هیچ فشاری نمیتواند آن را از این مسیر منصرف کند. در همین حال، آمریکا و متحدانش به دنبال راههای دیپلماتیک برای کاهش تنشها هستند، اما به نظر میرسد که شکاف بین دو طرف بیش از پیش عمیق شده است
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