محمد نصیری با رد توافق دولت و مجلس، تأکید کرد که تنها مصوبه ارسال استفساریه به رهبری است و وزارت اقتصاد مجاز به انتشار اخبار نادرست نیست.

محمد نصیری ، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی ، صراحتاً هرگونه ادعای توافق میان دولت و مجلس برای آزادسازی نماد معاملاتی و فروش سهام عدالت را تکذیب نمود. وی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که گزارش‌های منتشر شده از سوی برخی مسئولان، فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ‌گونه توافق نهایی برای تغییر سیاست‌های این بخش صورت نگرفته است.

رد ادعای وزیر اقتصاد و وزارت دارایی

نخستین بخش مهم این رویداد، واکنش قاطع محمد نصیری به اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر اقتصاد پیش‌تر مدعی شده بود که توافق‌هایی برای تغییر در ساختار معاملاتی سهام عدالت حاصل شده است، اما رئیس فراکسیون تعاون مجلس این ادعا را کاملاً خلاف واقع و ناشی از اقدامات شتاب‌زده دانست. وی تاکید کرد که وزارت اقتصاد نباید بدون هماهنگی با نمایندگان مجلس نسبت به تغییر قوانین یا انتشار اخبار مربوط به فروش سهام عدالت اقدام کند.

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توافق واحد: استفساریه برای مقام رهبری

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس تأکید کرد که تنها توافق حاصل شده در جلسات کارشناسی، تقدیم استفساریه به مقام معظم رهبری جهت کسب تکلیف نهایی بوده است. این فرآیند شامل بررسی دقیق پیشنهادهای سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط نمایندگان منتخب مجلس بوده که در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح‌های فعلی با منویات رهبری و مبانی قانونی سهام عدالت مغایرت دارد.

بررسی کارشناسی و مخالفت با طرح بورس

پس از بررسی‌های فنی و تخصصی توسط کارشناسان فراکسیون تعاون، مشخص شد که طرح پیشنهادی سازمان بورس و وزارت اقتصاد دارای مباینت‌های اساسی با فلسفه مردمی سهام عدالت است. در جلسات متعددی که با حضور نایب‌رئیس مجلس، اعضای کمیسیون‌های مرتبط، اعضای فراکسیون تعاون و همچنین وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان بورس برگزار شد، مشخص گردید که اجرای این طرح تبعات زیان‌باری برای میلیون‌ها سهامدار خواهد داشت و فاقد پشتوانه حقوقی لازم می‌باشد.

هشدار به مسئولان اجرایی و حمایت از سهامداران

فراکسیون نظارت بر نظام تعاون سهام عدالت مجلس در بیانیه خود خواستار توقف فوری هرگونه اقدام اجرایی مرتبط با معامله‌گری سهام عدالت تا زمان دریافت پاسخ رهبری شد. محمد نصیری اعلام کرد که حقوق مردم خط قرمز مجلس است و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی تفاهم‌شده، با واکنش جدی و بدون اغماض نمایندگان مردم مواجه خواهد شد. وی همچنین از مسئولان ذیربط خواست تا از ایجاد فضای رسانه‌ای مبهم که موجب تشویش اذهان سهامداران می‌شود، خودداری کنند.

آینده حقوقی سهام عدالت و پیگیری‌های آتی

بر اساس اعلامیه صادره از سوی فراکسیون تعاون، مجلس شورای اسلامی خود را متعهد به صیانت از حقوق مالکانه مردم و حفظ جایگاه بخش تعاون می‌داند. نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم را در قوانین جهت رفع ابهامات و تثبیت ساختار تعاونی سهام عدالت اعمال کنند. در نهایت، تمامی اقدامات آتی این فراکسیون و مجلس، منوط به دریافت پاسخ مقام معظم رهبری به استفساریه تقدیمی خواهد بود و تا زمان مشخص شدن تکلیف نهایی، هیچ‌گونه تغییر در وضعیت فعلی سهام عدالت رخ نخواهد داد.