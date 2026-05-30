با افزایش سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی اروپا، انتشار محتوای کودک‌آزاری تولیدشده با هوش مصنوعی نیز رشد چشمگیری داشته است. داده‌های جدید نشان می‌دهد همزمان با گسترش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، انتشار محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی کودکان در فضای آنلاین اروپا نیز رو به افزایش است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان که با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

همزمان با افزایش سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی اروپا، انتشار محتوای کودک‌آزاری تولیدشده با هوش مصنوعی نیز رشد چشمگیری داشته است. داده‌های جدید نشان می‌دهد همزمان با گسترش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی ، انتشار محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی کودکان در فضای آنلاین اروپا نیز رو به افزایش است.

این در حالی است که کارشناسان درباره مواجهه کودکان با محتوای زیان‌بار در محیط دیجیتال هشدار می‌دهند. بر اساس تازه‌ترین آمار «رصدخانه خطوط گزارش‌دهی اینترنت بهتر برای کودکان» که با حمایت مالی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند در سال ۲۰۲۵ این سازمان بیش از ۴.۵ میلیون گزارش درباره محتواهای غیرقانونی در فضای آنلاین دریافت کرده است. بیش از نیمی از این گزارش‌ها به تصاویر و ویدیوهای سوءاستفاده جنسی از کودکان یا محتوای مرتبط با بهره‌کشی جنسی کودکان مربوط بوده است.

علاوه بر این ۶۳ درصد از نشانی‌های اینترنتی مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان در سراسر جهان که در سال گذشته توسط «بنیاد دیده‌بان اینترنت» (IWF) شناسایی شده، روی سرورهای مستقر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داشتند. در میان کشورهای اتحادیه اروپا، بلغارستان بیشترین تعداد صفحات اینترنتی مجرمانه مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان را میزبانی کرده است. این کشور نسبت به سال ۲۰۲۴ با جهشی ۱۹ واحد درصدی از رتبه دوم به جایگاه نخست رسیده است.

پس از بلغارستان، هلند و رومانی قرار دارند که به ترتیب میزبان ۳۳ هزار و ۷۸۸ و ۲۱ هزار و ۱۸۸ صفحه اینترنتی حاوی این نوع محتوا بوده‌اند. کری اسمیت، مدیرعامل بنیاد دیده‌بان اینترنت در بیانیه‌ای گفت: «کودکان، قربانیان و بازماندگان سوءاستفاده جنسی در اتحادیه اروپا از سوی کسانی که برای نمایندگی و حمایت از آنان انتخاب شده‌اند، نادیده گرفته شده‌اند.

» در سطح جهانی بلغارستان با ۲۸ درصد از کل صفحات اینترنتی مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان در رتبه نخست قرار دارد. آمریکا با ۱۶ درصد و هلند با ۱۱ درصد در جایگاه‌های بعدی هستند. تحلیلگران بنیاد دیده‌بان اینترنت می‌گویند در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان که با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد موارد مربوط به محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی بیش از پیش با پرونده‌های فریب آنلاین کودکان، اخاذی جنسی و باج‌گیری اینترنتی مرتبط شده‌اند. به گفته فدراسیون اروپایی «کودکان گمشده اروپا»، ارتباط میان فریب آنلاین کودکان، بهره‌کشی جنسی و ناپدید شدن کودکان اغلب نادیده گرفته می‌شود.

بر اساس این گزارش در اروپای غربی از هر پنج کودک، یک نفر پیش از ۱۸ سالگی تجربه مواجهه با تلاش برای برقراری ارتباط جنسی یا فریب آنلاین را گزارش کرده است. همچنین خطوط تلفنی ویژه کودکان گمشده در اروپا در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۹۲ مورد را شناسایی کرده‌اند که در آن‌ها فریب آنلاین با ناپدید شدن یک کودک ارتباط داشته است.

کارشناسان می‌گویند هر کودکی، صرف‌نظر از سن، جنسیت، گرایش جنسی، قومیت، مذهب یا وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ممکن است هدف چنین رفتارهایی قرار گیرد. با این حال عواملی مانند اعتمادبه‌نفس پایین، تصویر منفی از خود و مشکلات سلامت روان از جمله زمینه‌هایی هستند که مجرمان می‌توانند در فرآیند فریب و سوءاستفاده از کودکان از آن‌ها بهره‌برداری کنند. دختران بیشتر در معرض فریب آنلاین قرار دارند، اما پسران نیز در معرض خطر هستند.

با این حال، موارد مربوط به پسران کمتر گزارش می‌شود. کارشناسان می‌گویند بسیاری از قربانیان به دلیل ترس، انگ اجتماعی یا ناآگاهی از نشانه‌های فریب آنلاین، این موارد را گزارش نمی‌کنند؛ موضوعی که ابعاد واقعی این پدیده را تا حد زیادی پنهان نگه می‌دارد. آزار جنسی کودکان؛ کدام کشورهای اتحادیه اروپا برای پیگرد قضایی محدودیت زمانی دارند





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

کودکان فضای مجازی هوش مصنوعی کودک‌آزاری سوءاستفاده جنسی بلگارستان هلند رومانی فناوری‌های هوش مصنوعی کودکان گمشده اروپا فریب آنلاین کودکان اخاذی جنسی باج‌گیری اینترنتی

United States Latest News, United States Headlines