یک کارزار مقابله با تبعیض سنی در بریتانیا نشان میدهد در سه سال گذشته در پرفروشترین فیلمها احتمال حضور بازیگری به نام «کریس» یا یک حیوان سخنگو بیشتر از قهرمان زن بالای ۶۰ سال است. این کارزار که سنگرایی را به چالش میکشد و تلاش میکند نگاه مردم به پیرشدن را تغییر دهد، ۱۰۰ فیلمی را که در سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در بریتانیا بالاترین فروش را داشتهاند، بررسی کرده است. آنها دریافتند در فقط پنج تا از ۱۰۰ فیلم پرفروش سه سال گذشته، یک زن بالای ۶۰ سال نقش اصلی را بازی میکند. در مقابل، در شش فیلم، کریسی نقش اول مرد را بازی کرده است؛ که نیمی از آنها با بازی کریس پرت بودهاند.
ماجرا چیست؟ تا به حال دقت کردهاید چه تعداد نامتناسبی از ستارهها و چهرههای محبوب فیلمهای پرفروش هالیوود اسمشان کریس است؟ حتی به این وضعیت «نبرد کریسها» هم میگویند و کاربران شبکههای اجتماعی کریس محبوب خود را رتبهبندی میکنند. اسپویل: به ندرت کریس پرت در صدر قرار میگیرد و برنده واقعی همیشه باید کریستوفر واکن باشد.
فقط هم زیادی زل نزنید به چشمهای آبی پاین؛ خیلی از ملوانها در آن اقیانوس غرق شدهاند. با این حال، پرسش «کدام کریس بهترین کریس است؟ » شاید پشت ظاهر شوخیآمیزش نکتهای بسیار نگرانکنندهتر از غرزدن درباره بازیگران خوشژن را پنهان کرده باشد. طبق دادههای کارزارموسسه بریتانیایی Ageing Better، اگر میخواهید روی پرده نقرهای موفق شوید، بهتر است مردی به نام کریس باشید تا زنی بالای ۶۰ سال
