عباس میلانی در کتاب جدیدش به بررسی ابعاد فکری رضاشاه می‌پردازد و با رد تصورات رایج، روایتی متفاوت از تجدد و سیاست‌ورزی بنیان‌گذار سلسله پهلوی ارائه می‌کند.

کتاب " در جستجوی رضاشاه" اثر عباس میلانی ، روایتی جدید و مبتنی بر پژوهش‌های تاریخی از زندگی و سلطنت بنیان‌گذار سلسله پهلوی ارائه می‌دهد. میلانی با این اثر تلاش می‌کند تا با بازخوانی دقیق اسناد، روایت‌های متعارف و گاه تحریف‌شده درباره شخصیت رضاشاه را به چالش بکشد. هدف اصلی نویسنده، تبارشناسی ابعاد اندیشه بنیادین در زندگی سیاسی و ذهنی رضاشاه است.

شکستن اسطوره‌های رایج درباره رضاشاه

عباس میلانی معتقد است تصویر جاافتاده رضاشاه به‌عنوان یک نظامی بی‌سواد، مستبد و وابسته به انگلیس، مانع شناخت پیچیدگی‌های شخصیت و کارنامه او شده است. نویسنده در مصاحبه با ایران‌وایر توضیح می‌دهد که این کلیشه‌ها باعث نادیده گرفتن تلاش‌های رضاشاه برای ساختن یک دولت ملی و تجددگرا شده‌اند. میلانی تأکید می‌کند که رضاشاه درباره مسئله تجدد ایران به‌جد اندیشیده و برای تحقق تصوری مشخص از آینده کشور تلاش کرده است.

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تحلیل کودتا و مکانیزم‌های قدرت سیاسی

این طرح تاریخ‌نگارانه با بازخوانی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شروع می‌شود و نقش افسران بریتانیایی و سید ضیاءالدین طباطبایی را در کنار بازیگران دیگر بررسی می‌کند. میلانی، رضاشاه را کنشگری معرفی می‌کند که در شرایط فروپاشی اقتدار دولت قاجار، قدرت نظامی را به ابزاری برای ورود به سیاست تبدیل کرد. او در برابر تصویر رضاشاه به‌عنوان مأمور صرف بریتانیا، بر ابتکار سیاسی و استقلال نسبی تصمیم‌گیری او تأکید می‌گذارد.

تقابل دو برداشت از آینده ایران معاصر

میلانی برخلاف بسیاری از پژوهشگران، مهم‌ترین منازعه سده اخیر ایران را میان دو برداشت متفاوت از آینده کشور می‌داند. یکی تجدد ایرانی است که رضاشاه نمایندگی می‌کرد و دیگری تجددستیزی شریعت‌محور که آیت‌الله سیدروح‌الله خمینی نماینده آن بود. این تقابل، محور اصلی تحلیل‌های نویسنده در توضیح تحولات تاریخی قرن گذشته ایران است و نشان می‌دهد که رقابت بر سر هویت و جهت‌گیری تمدنی کشور بوده است.

نقش سفرنامه‌ها در شناخت اندیشه‌های رضاشاه

سفرنامه خوزستان در روایت میلانی جایگاه ویژه‌ای دارد و فراتر از یک گزارش نظامی، صورت‌بندی سیاسی محسوب می‌شود. این سفرنامه به تقابل میان احمدشاهِ دور از کشور و رضاخانِ حاضر در میدان تبدیل شد و روایتی درباره شایستگی زمامداری و حاکمیت ملی ساخت. همچنین سفرنامه مازندران منبع مهمی برای شناخت دیدگاه‌های رضاشاه درباره اداره کشور، مذهب، اقتصاد و نوسازی است، حتی اگر رد قلم فرج‌الله بهرامی در آن دیده شود.

مفهوم تجدد ایرانی‌جهانی و اصلاحات شهری

مفهوم محوری روایت میلانی از دوران رضاشاه، "تجدد ایرانی‌جهانی" است که نوسازی ایران را پیوند دستاوردهای جهان جدید با هویت ایرانی می‌داند. معماری و شهرسازی از نخستین عرصه‌های این تجدد در کتاب هستند و تغییر شکل خیابان‌ها و ساختمان‌های عمومی بخشی از دگرگونی مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود. میلانی رفتار روزمره شاه، حساسیت به وقت‌شناسی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی را نشانه‌های این نگاه ساختاری به کشور می‌داند.