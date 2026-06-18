کایا کالاس در واکنش به اظهارات گیدئون ساعر درباره آپارتاید، از نظر اتحادیه اروپا، راه حل دو دولت تنها مسیر قابل اجرا برای صلح در خاورمیانه است

کایا کالاس، عالیترین دیپلمات اتحادیه اروپا، پس از آن واکنش نشان داد که گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، گفت که به دنبال گزارشهایی مبنی بر این که او اسرائیل را با رژیم نژادپرست آپارتاید پیشین آفریقای جنوبی مقایسه کرده است، چاره ای جز قطع کامل هرگونه تماس با او ندارد. کالاس در پاسخ، گفت که برای «گفتگو و تعامل» با اسرائیل ارزش قائل است و این که اتحادیه اروپا همچنان متعهد به «رابطه ای سازنده» با این کشور است، اما هیچ اشاره ای به اظهاراتی که درباره آپارتاید به او نسبت داده شده بود نکرد؛ موضوعی که ساعر به سرعت آن را برجسته کرد. کالاس در یادداشت خود افزود که از نظر اتحادیه اروپا، راه حل دو دولت همچنان «تنها مسیر قابل اجرا» برای دستیابی به صلح در خاورمیانه است.

کالاس گفت که برای «گفت‌وگو و تعامل» با اسرائیل ارزش قائل است، اما اشاره‌ای به گزارش مربوط به اظهارنظر درباره آپارتاید نکرد. عالیترین دیپلمات اتحادیه اروپا، کایا کالاس ، پس از آن واکنش نشان داد که گیدئون ساعر ، وزیر خارجه اسرائیل، گفت که به دنبال گزارشهایی مبنی بر این که او اسرائیل را با رژیم نژادپرست آپارتاید پیشین آفریقای جنوبی مقایسه کرده است، چاره ای جز قطع کامل هرگونه تماس با او ندارد.

گزارش شده که کالاس این اظهارنظر را در جریان سفر ماه مه خود به مکزیک مطرح کرده است؛ سفری که در چارچوب تلاش اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری با آمریکای لاتین و دیدار با مقامهای ارشد دولت مکزیک انجام شد. گیدئون ساعر روز پنجشنبه در شبکه های اجتماعی نوشت: «تا امروز هیچ تکذیب، توضیح یا پاسخی از سوی او درباره این اظهارنظر شدید صادر نشده است.

» او افزود: «بنابراین من به عنوان وزیر خارجه دولت اسرائیل چاره ای جز این ندارم که همه تماسها با خانم کالاس را تا زمانی که او اتهام خونینی را که متوجه تنها کشور یهودی جهان کرده است، پس نگیرد، قطع کنم. » در پاسخ، کالاس که نخست وزیر سابق استونی است، گفت که برای «گفتگو و تعامل» با اسرائیل ارزش قائل است و این که اتحادیه اروپا همچنان متعهد به «رابطه ای سازنده» با این کشور است، اما هیچ اشاره ای به اظهاراتی که درباره آپارتاید به او نسبت داده شده بود نکرد؛ موضوعی که ساعر به سرعت آن را برجسته کرد.

ساعر پاسخ داد: «حتی در همین سخنان هم از انکار یا محکوم کردن آنچه به شما نسبت داده شده و به صورت علنی منتشر شده است، خودداری می‌کنید. اگر واقعا آن حرفهای شرم آور و افتراامیز را زده اید، پای آنها بایستید. اگر نگفته اید، آن را تکذیب کنید. » کالاس در یادداشت خود افزود که از نظر اتحادیه اروپا، راه حل دو دولت همچنان «تنها مسیر قابل اجرا» برای دستیابی به صلح در خاورمیانه است.

او نوشت که «اتحادیه اروپا شهرکهای غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کرده است؛ شهرکهایی که رسیدن به آن هدف را هر چه دشوارتر می‌کند. » راه حل دو دولت طرحی است برای ایجاد دو کشور مستقل و دموکراتیک در سرزمین فلسطین تحت قیمومت پیشین، با این پیشبینی که قدس پایتخت هر دو کشور باشد. در سپتامبر، ۱۴۲ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای موافق به راه حل دو دولت دادند.

اسرائیل، آرژانتین، مجارستان، میکرونزی، نائورو، پالائو، پاپوا گینه نو، پاراگوئه، تونگا و ایالات متحده آمریکا به آن رای مخالف دادند و ۱۲ کشور نیز رای ممتنع دادند. جنگ غزه پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گروه شبه نظامی حماس به اسرائیل آغاز شد؛ حملاتی که در جریان آنها حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۲۵۰ نفر دیگر به گروگان گرفته و به نوار غزه منتقل شدند.

دولت اسرائیل در پاسخ، کارزار حملات هوایی و تهاجم زمینی به این منطقه را آغاز کرد که به گفته این دولت با هدف نابودی حماس انجام می‌شود. وزارت بهداشت غزه می‌گوید در نتیجه این درگیریها حدود ۷۳ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند





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