کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد مسکو او را نمی‌خواهد. این در حالی است که آنتونیو کوستا به عنوان فرستاده ویژه صلح اوکراین در حال پیشی گرفتن است.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح روز جمعه در دوبلین ایرلند و در حاشیه نشست غیررسمی رهبران اتحادیه، ادعای جدی مطرح کرد و گفت روسیه او را به دلیل مواضع قاطعش بر سر میز مذاکره نمی‌خواهد. او با مطرح کردن نام خود به عنوان گزینه اصلی برای ماموریت فرستاده ویژه صلح، استدلال کرد که به عنوان مسئول سیاست خارجی ، بر عهده اوست که این مأموریت پرریسک را به انجام برساند.

واکنش روسیه به نماینده اتحادیه اروپا

کالاس تصریح کرد که طرف روسی حاضر نیست با او که دارای نگرش‌های سخت‌گیرانه است، وارد گفتگو شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا مسکو به دلیل ملیت او از اروپای شرقی با او مخالف است، اعلام کرد که این کشور می‌خواهد حداکثر مطالبات خود را پیش ببرد. به گفته کالاس، مسکو با هر فرد قدرتمندی سر میز مخالفت خواهد کرد و باید در برابر تهدیدها و اولتیماتوم‌ها موضع‌گیری کرد.

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رقابت با آنتونیو کوستا برای فرستادگی

آنتونیو کوستا رئیس شورای اتحادیه اروپا به سرعت از کالاس در این رقابت پیشی گرفته و اکنون به عنوان اصلی‌ترین گزینه برای فرستاده ویژه دیده می‌شود. در حالی که معاهده لیسبون هماهنگی سیاست خارجی را در اختیار کالاس قرار داده، کوستا نیز نقش نمایندگی دارد و کمیسیون اروپا مدیریت تحریم‌ها و تأمین مالی را بر عهده دارد. کالاس در بروکسل چهره‌ای تفرقه‌انگیز به شمار می‌رود و در مباحث سطح بالا بیشتر به حاشیه رانده شده است.

سوابق رهبران اتحادیه در توافق با مسکو

کالاس اشاره کرد که همان رؤسای دولت و حکومت در دوبلین او را منصوب کردند با این آگاهی که باید گفت‌وگوهای رو در رو با مسکو انجام شود. او یادآوری کرد که در ژوئن ۲۰۲۴، رهبران تصمیم گرفتند که در این پنج سال مذاکره‌ای با روس‌ها انجام خواهد شد. او افزود اگر رهبران بخواهند آن توافق را تغییر دهند می‌توانند اما باید انرژی خود را بر محتوا متمرکز کنند.

تأثیر اختلافات بر فرآیند صلح اوکراین

پس از آنکه اوکراین و ایالات متحده از اروپایی‌ها خواستند یک نماینده واحد تعیین کنند، موضوع فرستاده ویژه در کانون بحث‌ها قرار گرفت. یک دیپلمات ارشد هشدار داد که بحث بر سر نامزدها به خطر ایجاد شکاف‌ها میان اروپایی‌ها دامن می‌زند و این همان چیزی است که روسیه می‌خواهد. مذاکرات صلح تا به امروز در سطح فنی پیش رفته است و روشن نیست فرستاده ویژه چه نقشی ایفا خواهد کرد.

محدودیت‌های نماینده اتحادیه در مذاکرات

کالاس اذعان کرد که فرستاده اتحادیه اروپا نخواهد توانست از جانب بریتانیا و نروژ دو حامی کلیدی اوکراین که عضو این بلوک نیستند، سخن بگوید. او تأکید کرد که نماینده خود نیست بلکه نماینده ۲۷ کشور است. اتحادیه اروپا نباید الگوی ایالات متحده با دو فرستاده استیو ویتکاف و جرد کوشنر را کپی کند. در نشست اخیر ابوظبی مقام‌های ارشد از فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، کمیسیون اروپا، شورای اروپا و ناتو حضور داشتند.