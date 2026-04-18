جزیره زیبای کاپری ایتالیا با وضع مقررات جدید، تلاش می‌کند تا تجربه آرامش‌بخش‌تری برای گردشگران فراهم آورد و با تبلیغات اصرارآمیز در خیابان‌ها مقابله کند.

جزیره کاپری ، یکی از مقاصد برجسته و محبوب گردشگری در ایتالیا، در اقدامی قاطعانه برای ارتقاء کیفیت تجربه بازدیدکنندگان و ساکنان، مقررات سختگیرانه‌ای را علیه شیوه‌های تبلیغاتی مزاحم در فضاهای عمومی وضع کرده است.

این جزیره که به دلیل زیبایی‌های خیره‌کننده و فضایی شیک و لوکس شهرت دارد، سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر است و در فصل اوج سفر، روزانه میزبان جمعیتی بین 30 تا 50 هزار نفر است، رقمی که به طور قابل توجهی بیشتر از جمعیت ساکنان دائمی جزیره (حدود 13 تا 15 هزار نفر) است.

این تراکم بالای گردشگر، در کنار فعالیت‌های پرتعداد مربوط به صنعت گردشگری، گاهی منجر به تجربه‌ای ناخوشایند برای بازدیدکنندگان می‌شود؛ به طوری که آنها در طول مسیرهای پیاده‌روی خود، به طور مداوم با پیشنهادهای متعدد از سوی برگزارکنندگان تور، گارسون‌های رستوران‌ها و فروشندگان خدمات مختلف مواجه می‌شوند.

این اصرار و پیگیری مداوم، گاهی تا مرز آزار و اذیت پیش رفته و از لذت گشت و گذار در این جزیره زیبا می‌کاهد.

شهردار کاپری، پائولو فالکو، که سال‌ها در زمینه مدیریت پایدار گردشگری فعالیت داشته است، معتقد است این وضعیت «بر برداشت از جزیره اثر منفی می‌گذارد». او با اشاره به تجربه‌ی رایج گردشگران، بیان کرد: «می‌دانم که بعضی گردشگران از لحظه‌ای که از قایق پیاده می‌شوند تا زمانی که به ورودی تله‌کابین می‌رسند، بیش از پنج بار با پیشنهاد تور و رستوران متوقف می‌شوند. این اصرار اثر ناخوشایندی دارد.»

برای مقابله با این چالش، مقام‌های محلی با به‌روزرسانی مصوبه سال گذشته خود، دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرده‌اند که به طور صریح هرگونه فعالیت جذب مشتری به شیوه‌های مزاحم و اصرارآمیز را در اماکن عمومی ممنوع می‌کند.

طبق این مقررات، «فعالان تجاری، مالکان آژانس‌های خدمات گردشگری و کارکنان آنها به طور مطلق از انجام فعالیت‌های جذب مشتری از طریق روش‌های مزاحم و اصرارآمیز در اراضی عمومی یا فضاهای مورد استفاده عموم ممنوع شده‌اند.»

شهردار فالکو بر این نکته تاکید کرده است که ضمن درک ضرورت معرفی خدمات، «در مورد لزوم انجام این کار با ظرافت و شانی که درخور کاپری است کوتاه نمی‌آییم.»

این رویکرد جدید، تلاش دارد تا فضایی آرام و دلنشین برای گردشگران فراهم آورد و از هرگونه احساس ناخوشایند ناشی از فشارهای تبلیغاتی جلوگیری کند. این جزیره پیش از این نیز گام‌هایی برای بهبود تجربه گردشگری برداشته بود، از جمله تعیین سقف برای تورهای گروهی و ممنوعیت استفاده از بلندگو و چتر توسط راهنمایان تور به منظور کاهش مزاحمت برای دیگران.

مقررات جدید به طور ویژه بر حق آزادی رفت و آمد گردشگران تأکید دارد و بیان می‌کند که بازدیدکنندگان باید بدون آنکه «پیوسته هدف نزدیک شدن و متوقف شدن فعالان اقتصادی قرار بگیرند که در هر شکل واسطه‌گری یا تبلیغ کالا و خدمات در معبر عمومی، از جمله تبلیغات خیابانی ناخواسته و استفاده از بروشور، تراکت و نقشه برای این منظور، فعالیت می‌کنند» بتوانند از جزیره لذت ببرند.

این دستورالعمل، هرگونه روش تبلیغاتی شامل توزیع بروشور، تراکت، نقشه و یا سایر ابزارها را که منجر به توقف اجباری و مزاحمت برای گردشگران شود، ممنوع می‌داند.

برای اطمینان از اجرای این قوانین، صاحبکاران و فعالان اقتصادی که از این مقررات تخطی کنند، با جریمه‌های اداری قابل توجهی از 25 تا 500 یورو مواجه خواهند شد.

این اقدام نشان‌دهنده تعهد مسئولان کاپری به حفظ آرامش و زیبایی این جزیره و ارائه‌ی تجربه‌ای بی‌نقص و به یادماندنی به گردشگران است، به گونه‌ای که هم کسب‌وکارها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و هم بازدیدکنندگان بدون دغدغه از زیبایی‌های منحصر به فرد کاپری لذت ببرند. این گام مثبت، می‌تواند الگویی برای سایر مقاصد گردشگری پربازدید در سراسر جهان باشد که با چالش‌های مشابهی روبرو هستند





