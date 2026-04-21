کتاب در دل جنگل اثر جان یورک با واکاوی علمی و فلسفی ساختار روایت، نشان میدهد که قصهگویی محصول ابعاد زیستی انسان بوده و تمام داستانها از الگویی واحد پیروی میکنند.
کتاب در دل جنگل نوشته جان یورک ، اثری پژوهشی و عمیق است که به واکاوی ساختار بنیادین روایت میپردازد. این اثر با عبور از چارچوبهای محدود فیلمنامهنویسی، سفری فلسفی، تاریخی و روانشناختی را در اعماق داستانگویی آغاز میکند. یورک معتقد است که ساختار دراماتیک نه یک ابداع سلیقهای، بلکه بازتابی از ابعاد زیستی، روانی و فیزیکی وجود انسان است. او در این کتاب نشان میدهد که داستانگویی یک ضرورت حیاتی است و همانگونه که ما برای زیستن به هوا نیاز داریم، برای درک هستی خود نیز به روایت داستانها محتاجیم.
یورک بر این باور است که تمام داستانهای بشری از یک الگوی جهانشمول پیروی میکنند و نویسندگان برخلاف تصور رایج، آزادی نامحدودی در انتخاب ساختار ندارند، بلکه قوانین منطق و فرم آنها را به سوی مسیری واحد هدایت میکند. نویسنده در این اثر بر این نکته تأکید دارد که قواعد روایت در ادبیات، سینما، نمایشنامه و حتی تاریخنگاری یکسان هستند. او با انتقاد از منابع موجود که تنها به آموزشهای سطحی و فرمولزده درباره فیلمنامهنویسی میپردازند، تلاش کرده تا چرایی و چگونگی وجود ساختار را تبیین کند. جان یورک به عنوان تهیهکننده باسابقه تلویزیونی، مشاهده کرده است که چگونه آموزشهای نادرست و امیدهای واهی میتواند استعدادهای نوظهور را در صنعت بیرحم رسانه نابود کند. به همین دلیل، او در این کتاب به جای ارائه نسخههای سادهانگارانه، به دنبال کشف حقیقت درونی داستانگویی است. او معتقد است دانش و آگاهی، ابزارهای ضروری یک نویسنده هستند و نباید از تحقیق تجربی درباره حرفه خود هراس داشته باشد. در نهایت، کتاب در دل جنگل تلاشی برای پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا ساختار روایی چنین قالبی دارد و چگونه در طول قرنها، از اسطورههای کهن تا تولیدات تلویزیونی مدرن، همچنان بر ذهن انسان تأثیر میگذارد. یورک با ارجاع به نظریهپردازان پیشین و ترکیب آن با تجربیات شخصی خود، مدعی است که این ساختار، یک صورت مثالی جهانشمول است. این اثر فراتر از یک راهنمای نویسندگی، دعوتی است به درک عمیقتر از سازوکار روایت. نویسنده با بهرهگیری از مفاهیم علمی و روانشناختی، خواننده را متقاعد میکند که ساختار، زندان خلاقیت نیست، بلکه بستر اصلی بروز خلاقیت است و درک آن، راهی برای پاسداری از هنر در برابر سطحینگری و شیادی در این حرفه محسوب میشود
