رئیس بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرد تنشهای منطقهای منجر به کاهش پیشبینی رشد اقتصادی این رژیم برای سال ۲۰۲۶ شده و آینده اقتصاد همچنان با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است. کاهش نرخ رشد پیشبینی شده از ۵.۲ درصد به ۳.۸ درصد، واکنش بازارهای مالی و امیدواری به بهبود در صورت پایان درگیریها از جمله محورهای سخنان وی بوده است.
امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل ، در حاشیه نشستهای بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، با صراحت اعلام کرد که درگیریهای جاری در منطقه خاورمیانه تأثیر مستقیمی بر چشمانداز اقتصادی این رژیم گذاشته و منجر به کاهش قابل توجه پیشبینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ شده است.
وی در گفتوگو با شبکه سیانبیسی، با تأکید بر وجود عدم قطعیت بالا در خصوص مدت زمان ادامه این درگیریها، اظهار داشت که با وجود برخی نشانههای محدود از احتمال کاهش تنشها، آینده اقتصادی همچنان با ابهاماتی جدی روبرو است. بر اساس آخرین برآوردهای بانک مرکزی اسرائیل، پیشبینی رشد اقتصادی این رژیم برای سال ۲۰۲۶ از ۵.۲ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. این تعدیل نشاندهنده تأثیر ملموس تنشهای ژئوپلیتیکی بر روند رشد اقتصادی است. در حالی که این اظهارات پیش از اعلام رسمی توافق آتشبس ۱۰ روزه میان اسرائیل و لبنان بیان شد، یارون ابراز امیدواری کرد که در صورت پایان یافتن کامل درگیریها، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ بتواند به حدود ۵.۵ درصد بازگردد. با این حال، او قویاً تأکید کرد که این پیشبینی صرفاً بر پایه فرض پایان بحران و برقراری ثبات منطقهای استوار است و هرگونه تشدید تنشها میتواند این سناریو را به طور کلی تغییر دهد. رئیس بانک مرکزی اسرائیل تصریح کرد که کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی نه تنها ریسکهای اقتصادی در سرزمینهای اشغالی را کاهش میدهد، بلکه میتواند به بهبود روند رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خلیج فارس نیز کمک کند. وی در عین حال هشدار داد که ادامه یافتن درگیریها، فشار مضاعفی را بر رشد اقتصادی و انتظارات تورمی وارد خواهد کرد و وضعیت را پیچیدهتر خواهد نمود. یارون به واکنش مثبت بازارهای مالی به چشمانداز کاهش تنشها اشاره کرد و گفت که بازار سهام رشد کرده، ارزش واحد پول ملی یعنی «شِکِل» تقویت شده و شاخصهای ریسک اعتباری پنجساله به سطوح پیش از آغاز عملیات نظامی بازگشتهاند. با این حال، او مجدداً تأکید کرد که هرگونه تشدید تنش میتواند آثار منفی بیشتری بر اقتصاد این رژیم برجای بگذارد. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی اسرائیل، نرخ تورم این رژیم در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ احتمالا در محدوده پایین دو درصد باقی خواهد ماند، اما رئیس بانک مرکزی این رژیم اذعان داشت که این پیشبینیها با توجه به شرایط فعلی و ناپایدار منطقه، با درجه قابل توجهی از عدم قطعیت همراه است. او همچنین به بخشهای استراتژیک دفاعی و فناوری اسرائیل اشاره کرد و بیان داشت که افزایش هزینههای نظامی در سطح جهانی میتواند به تقویت این صنایع در اسرائیل کمک کند، به خصوص که این بخشها در حال حاضر از عملکرد نسبتاً مطلوبی برخوردارند. در همین راستا، آخرین نشست سیاستگذاری بانک مرکزی اسرائیل با حفظ نرخ بهره بدون تغییر به پایان رسید. یارون اعلام کرد که در صورت پایان درگیریها، کاهش قیمت جهانی نفت و بازگشت نیروهای ذخیره نظامی به بازار کار، امکان یک یا دو مرحله کاهش نرخ بهره تا سهماهه نخست سال آینده میلادی وجود دارد. وی در پایان سخنان خود مجدداً تأکید کرد که تحقق این سناریوی خوشبینانه به کاهش پایدار تورم به محدوده پایین دو درصد در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ وابسته است و با توجه به وضعیت متغیر و پرچالش منطقه، همچنان عدم قطعیت زیادی در چشمانداز اقتصادی اسرائیل حاکم است. این سخنان در حالی بیان میشود که تنشهای منطقهای و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی همچنان یکی از محورهای اصلی بحث و بررسی در محافل اقتصادی و سیاسی بینالمللی است و تحولات آتی در خاورمیانه نقش کلیدی در تعیین مسیر رشد اقتصادی و ثبات بازارهای مالی در منطقه و جهان خواهد داشت. مسئولان اقتصادی اسرائیل با دقت تحولات منطقه را رصد میکنند تا بتوانند با اتخاذ تدابیر لازم، پیامدهای منفی احتمالی را به حداقل برسانند و از ثبات اقتصادی کشور اطمینان حاصل کنند. پیچیدگی روابط منطقهای و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد، ضرورت همکاریهای بینالمللی برای مدیریت بحرانها و ایجاد ثبات پایدار را بیش از پیش نمایان میسازد. با نگاهی عمیقتر به ابعاد مختلف این مسئله، میتوان دریافت که کاهش پیشبینی رشد اقتصادی اسرائیل تنها یکی از پیامدهای مستقیم تنشهای منطقهای است. نااطمیننیهای امنیتی، اختلال در زنجیرههای تأمین، تأثیر بر سرمایهگذاری خارجی و افزایش هزینههای دفاعی، همگی عواملی هستند که میتوانند به طور نامطلوبی بر روند رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. رشد اقتصادی یک کشور مانند بدن انسان نیازمند محیطی آرام و باثبات است تا بتواند به سلامت رشد کرده و شکوفا شود. زمانی که این ثبات از بین میرود، بخشهای مختلف اقتصادی دچار آسیب میشوند و در نتیجه، پیشبینیهای خوشبینانه جای خود را به واقعبینی و احتیاط میدهند. اظهارات رئیس بانک مرکزی اسرائیل گواهی بر این مدعاست. وی با اشاره به واکنش مثبت بازارها به نشانههای کاهش تنش، به اهمیت حیاتی ثبات اشاره کرده است. بازگشت شاخصهای ریسک اعتباری به سطوح پیش از بحران، حاکی از این است که سرمایهگذاران به بهبود اوضاع امیدوارند، اما این امیدواری به شدت شکننده است و به کوچکترین اخباری مبنی بر تشدید تنشها میتواند از بین برود. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب از سوی بانک مرکزی و دولت، نقشی حیاتی در مدیریت انتظارات و حفظ ثبات اقتصادی ایفا میکند. حفظ نرخ بهره بدون تغییر، گامی در جهت احتیاط است تا زمانی که تصویر روشنی از آینده ترسیم شود. همچنین، اشاره به پتانسیل بخشهای دفاعی و فناوری در پرتو افزایش هزینههای نظامی جهانی، نکتهای قابل تأمل است. در حالی که برخی بخشها از بحرانها منتفع میشوند، باید توجه داشت که این منفعت اغلب موقتی است و در بلندمدت، ثبات و صلح پایدار برای رشد اقتصادی سالم و فراگیر ضروری است. چشمانداز تورم پایین نیز در صورتی که پایدار نباشد و تحت تأثیر شوکهای خارجی قرار گیرد، میتواند برنامهریزیهای اقتصادی را مختل کند. بنابراین، عدم قطعیت حاکم بر اقتصاد اسرائیل، نتیجه مستقیم ناآرامیهای منطقهای است و تا زمانی که چشمانداز امنیتی روشن نشود، بازگشت به رشد پایدار و قابل پیشبینی دشوار خواهد بود. این وضعیت، لزوم تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و برقراری صلح پایدار در منطقه را بیش از پیش برجسته میسازد
