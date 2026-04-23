افزایش 33 درصدی قیمت مواد غذایی در سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ، قدرت خرید این طرح را به شدت کاهش داده است. تاخیر در بازنگری اعتبار کالابرگ و ناهماهنگی بین وعده‌ها و عملکرد، نگرانی‌هایی را در مورد اثربخشی این طرح ایجاد کرده است.

افزایش 33 درصدی شاخص قیمت مواد غذایی در سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ ، نشان‌دهنده کاهش قابل توجه قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی این طرح است.

این بدان معناست که ارزش واقعی کالابرج زمستان پارسال در فصل بهار امسال به میزان یک‌سوم کاهش یافته است. در حالی که مسئولان طرح کالابرگ در زمان آغازین آن در دی‌ماه سال گذشته، وعده داده بودند که اعتبار کالابرگ هر سه ماه یک‌بار در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، مورد بازنگری و افزایش قرار خواهد گرفت تا اثرات تورم بر سفره‌های مردم جبران شود، اما اکنون و در آستانه پنجمین ماه اجرای طرح، تازه به فکر بررسی تغییرات قیمت‌ها افتاده‌اند.

احمد میدری، وزیر کار، در اظهاراتی اعلام کرده است که سیاست کلی افزایش مبلغ کالابرگ است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص باید تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه انجام شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طبق وعده اولیه، نخستین بازنگری باید در ابتدای فروردین‌ماه انجام می‌شد و اکنون دولت با تاخیری حدود یک‌دو ماهه، صرفاً وعده «بررسی» افزایش اعتبار را می‌دهد.

این تاخیر باعث شده است که مردم در فروردین‌ماه، اعتبار ثابت دریافت کنند، در حالی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش بوده‌اند. تخمین زده می‌شود که یک‌سوم از قدرت خرید اعتبار کالابرگ در فروردین‌ماه از بین رفته باشد. وزیر کار همچنین به نکته مهمی اشاره کرده است: قیمت کالاها در سراسر کشور بسیار متفاوت است و به طرز عجیبی، قیمت برخی کالاها در تهران ارزان‌تر از شهرهای کم‌جمعیت است.

این موضوع نشان می‌دهد که فشار تورم بر سفره‌های خانوارها در شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار، حتی از پایتخت نیز بیشتر است. متاسفانه، این خانوارها هستند که بیشترین اتکا را به طرح کالابرگ دارند. حتی اگر دولت در پانزدهم اردیبهشت‌ماه تصمیم به افزایش اعتبار کالابرگ بگیرد، باز هم مردم بابت اعتبار فروردین‌ماه متضرر خواهند شد. اعتباری که برای جبران گرانی طراحی شده بود، خود در چنگال تورم گرفتار شده است.

اکنون باید دید که تصمیم‌گیران در شرایط جنگ اقتصادی، چه راهکاری برای جبران این عقب‌ماندگی در نظر خواهند گرفت. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در طول سه ماه زمستان (همان سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ) حدود 33 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، یک سبد کالای خوراکی یکسان که در پایان پاییز خریداری می‌شد، در پایان زمستان 33 درصد گران‌تر تمام می‌شد.

این روند صعودی تورم در فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز ادامه داشته و این شکاف قیمتی را عمیق‌تر کرده است، در حالی که اعتبار کالابرگ ثابت مانده است. وعده اولیه این بود که اعتبار کالابرگ برای جبران هزینه‌های ناشی از اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی تعیین شده و متناسب با تغییر قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. اما اکنون که قیمت‌ها 33 درصد جهش داشته‌اند، اعتبار کالابرگ همچنان یک میلیون تومان باقی مانده است.

در نتیجه، قدرت خرید واقعی این اعتبار در همین چند ماه، حدود یک‌سوم کاهش یافته است. این وضعیت نشان‌دهنده ناهماهنگی بین وعده‌های داده شده و عملکرد واقعی طرح کالابرگ است. لازم است دولت با سرعت بیشتری به بازنگری اعتبار کالابرگ بپردازد و اطمینان حاصل کند که این طرح به هدف اصلی خود که کمک به اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم است، دست می‌یابد.

همچنین، توجه به تفاوت قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور و تخصیص اعتبار کالابرگ متناسب با این تفاوت‌ها، می‌تواند به کاهش اثرات تورم بر سفره‌های خانوارها در شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار کمک کند. در غیر این صورت، طرح کالابرگ به جای اینکه به عنوان یک ابزار حمایتی عمل کند، ممکن است به یک طرح ناکارآمد و فاقد اثر مثبت تبدیل شود. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات فوری و کارآمد از سوی مسئولان ذی‌ربط است





