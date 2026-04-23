افزایش 33 درصدی قیمت مواد غذایی در سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ، قدرت خرید این طرح را به شدت کاهش داده است. تاخیر در بازنگری اعتبار کالابرگ و ناهماهنگی بین وعدهها و عملکرد، نگرانیهایی را در مورد اثربخشی این طرح ایجاد کرده است.
افزایش 33 درصدی شاخص قیمت مواد غذایی در سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ ، نشاندهنده کاهش قابل توجه قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی این طرح است.
این بدان معناست که ارزش واقعی کالابرج زمستان پارسال در فصل بهار امسال به میزان یکسوم کاهش یافته است. در حالی که مسئولان طرح کالابرگ در زمان آغازین آن در دیماه سال گذشته، وعده داده بودند که اعتبار کالابرگ هر سه ماه یکبار در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، مورد بازنگری و افزایش قرار خواهد گرفت تا اثرات تورم بر سفرههای مردم جبران شود، اما اکنون و در آستانه پنجمین ماه اجرای طرح، تازه به فکر بررسی تغییرات قیمتها افتادهاند.
احمد میدری، وزیر کار، در اظهاراتی اعلام کرده است که سیاست کلی افزایش مبلغ کالابرگ است و تصمیمگیری نهایی در این خصوص باید تا پانزدهم اردیبهشتماه انجام شود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که طبق وعده اولیه، نخستین بازنگری باید در ابتدای فروردینماه انجام میشد و اکنون دولت با تاخیری حدود یکدو ماهه، صرفاً وعده «بررسی» افزایش اعتبار را میدهد.
این تاخیر باعث شده است که مردم در فروردینماه، اعتبار ثابت دریافت کنند، در حالی که قیمتها به طور مداوم در حال افزایش بودهاند. تخمین زده میشود که یکسوم از قدرت خرید اعتبار کالابرگ در فروردینماه از بین رفته باشد. وزیر کار همچنین به نکته مهمی اشاره کرده است: قیمت کالاها در سراسر کشور بسیار متفاوت است و به طرز عجیبی، قیمت برخی کالاها در تهران ارزانتر از شهرهای کمجمعیت است.
این موضوع نشان میدهد که فشار تورم بر سفرههای خانوارها در شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار، حتی از پایتخت نیز بیشتر است. متاسفانه، این خانوارها هستند که بیشترین اتکا را به طرح کالابرگ دارند. حتی اگر دولت در پانزدهم اردیبهشتماه تصمیم به افزایش اعتبار کالابرگ بگیرد، باز هم مردم بابت اعتبار فروردینماه متضرر خواهند شد. اعتباری که برای جبران گرانی طراحی شده بود، خود در چنگال تورم گرفتار شده است.
اکنون باید دید که تصمیمگیران در شرایط جنگ اقتصادی، چه راهکاری برای جبران این عقبماندگی در نظر خواهند گرفت. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در طول سه ماه زمستان (همان سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ) حدود 33 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، یک سبد کالای خوراکی یکسان که در پایان پاییز خریداری میشد، در پایان زمستان 33 درصد گرانتر تمام میشد.
این روند صعودی تورم در فروردین و اردیبهشتماه نیز ادامه داشته و این شکاف قیمتی را عمیقتر کرده است، در حالی که اعتبار کالابرگ ثابت مانده است. وعده اولیه این بود که اعتبار کالابرگ برای جبران هزینههای ناشی از اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی تعیین شده و متناسب با تغییر قیمتها تعدیل خواهد شد. اما اکنون که قیمتها 33 درصد جهش داشتهاند، اعتبار کالابرگ همچنان یک میلیون تومان باقی مانده است.
در نتیجه، قدرت خرید واقعی این اعتبار در همین چند ماه، حدود یکسوم کاهش یافته است. این وضعیت نشاندهنده ناهماهنگی بین وعدههای داده شده و عملکرد واقعی طرح کالابرگ است. لازم است دولت با سرعت بیشتری به بازنگری اعتبار کالابرگ بپردازد و اطمینان حاصل کند که این طرح به هدف اصلی خود که کمک به اقشار آسیبپذیر در برابر تورم است، دست مییابد.
همچنین، توجه به تفاوت قیمتها در مناطق مختلف کشور و تخصیص اعتبار کالابرگ متناسب با این تفاوتها، میتواند به کاهش اثرات تورم بر سفرههای خانوارها در شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار کمک کند. در غیر این صورت، طرح کالابرگ به جای اینکه به عنوان یک ابزار حمایتی عمل کند، ممکن است به یک طرح ناکارآمد و فاقد اثر مثبت تبدیل شود. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات فوری و کارآمد از سوی مسئولان ذیربط است
کالابرگ تورم قیمت مواد غذایی قدرت خرید وزارت کار احمد میدری
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
شمار قربانیان کرونا در ایتالیا به 33 هزار و 601 نفر رسیدآمار قربانیان کووید-19 در ایتالیا با فوت 71 مبتلا دیگر به 33 هزار و 601 نفر رسید. - خبرگزاری آناتولی
ترکیه در عید قربان میان نیازمندان 33 کشور گوشت توزیع میکندفدراسیون انجمنهای نیکوکاری ترکیه «ایدف» در عید قربان امسال در 33 کشور به توزیع گوشت قربانی میان نیازمندان میپردازد. - خبرگزاری آناتولی
سید حسن نصرالله: شکست پروژه آمریکایی از گذرگاه لبنان/ ایران در قبال کشور ما فداکاری میکند- اخبار بین الملل - اخبار تسنیم - Tasnim🎥 سيدحسن_نصرالله: ایران در قبال لبنان فداکاری میکند اگر کشور دوستی مانند ایران وجود دارد که بنزین و دیگر نیازهای ما را با دریافت لیره لبنان تامین می کند، آیا نباید این را بپذیریم؟
انجمنهای خیریه ترکیه در 33 کشور گوشت قربانی توزیع میکننداتحادیه انجمنهای حامی ارزشهای انسانی ترکیه به رغم پاندمی کرونا امسال نیز در 253 منطقه در 33 کشور گوشت قربانی توزیع میکند. - خبرگزاری آناتولی
ترکیه عید قربان میان 3 میلیون نیازمند در سراسر جهان گوشت توزیع کردفدراسیون انجمنهای نیکوکاری ترکی عید قربان امسال میان حدود 3 میلیون نیازمند در 33 کشور جهان گوشت قربانی توزیع کرد. - خبرگزاری آناتولی
ویدیو: گل دوم شمس آذر به تراکتور توسط رضاییگل دوم شمس آذر به تراکتور توسط رضایی در دقیقه 33 زده شد.
