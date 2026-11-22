قیمت دلار و یورو در تاریخ یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ کاهش یافت. مداخلات بازارساز و توافقات ارزی، نوسانات را محدود نگه داشته‌اند.

قیمت ارزهای رایج در بازار داخلی در روز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ روند کاهشی را به خود گرفت. اسکناس دلار آمریکا پس از نوسانات محدود، با کاهش یک هزار تومانی نسبت به آخرین نرخ معاملات روز گذشته عرضه شد. این کاهش قیمتی باعث شد تا ارزش دلار در لحظه تنظیم این خبر در کانال ۲۶۸ هزار تومان تثبیت شود. پیش از این، این ارز در ابتدای معاملات روز قبل دوباره به کانال ۲۷۰ هزار تومان بازگشته بود اما در پایان روز در رقم ۲۶۹ هزار تومان بسته شد.

مداخلات بازارساز و کنترل قیمت دلار

برخلاف انتظارات اولیه ناشی از تداوم درگیری‌های نظامی در جنوب کشور و تنگه هرمز، قیمت دلار افزایش چشمگیری را تجربه نکرده است. عامل اصلی این ثبات نسبی، اقدامات پیوسته بازارساز در هفته‌های اخیر بوده که توانسته است از رشد بی‌رویه نرخ‌ها جلوگیری کند. با وجود ابهامات فراوان در فضای سیاسی و امنیتی منطقه، مداخلات مستقیم نهادهای تنظیم‌گر اجازه نداده تا تنش‌ها به شدت در قیمت ارز منعکس شود. این رویکرد باعث شده تا دامنه نوسانات این اسکناس در کانال‌های مشخص و محدود باقی بماند.

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وضعیت قیمت یورو و تحلیل بازار

ارز یورو نیز سرنوشت مشابهی را در این بازه زمانی پشت سر گذاشت و کاهش قیمت را ثبت کرد. ارزش یورو با کاهش سه هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات روز گذشته، به سطح ۲۹۵ هزار تومان رسید. این همزمانی در کاهش ارزش دلار و یورو نشان می‌دهد که معاملات بازار ارز در مجموع با گرایش نزولی و احتیاط‌آمیز همراه بوده است. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که تحولات سیاسی منجر به تغییر بنیادین در انتظارات بازار نشود، فشارهای downward بر قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

نرخ حواله دلار در بازار موازی

در بخش بازار موازی و نرخ حواله، قیمت دلار توافقی در کانال ۱۹۴ هزار تومان مشاهده می‌شود. نرخ حواله دلار با رشد جزئی به میزان ۳۸۸ تومان افزایش یافته است. بر اساس آخرین داده‌های موجود، قیمت این ارز در سمت فروش به ۱۹۴ هزار و ۴۰۸ تومان و در سمت خرید به ۱۹۲ هزار و ۶۵۸ تومان رسیده است. این تفاوت نرخ بین بازار رسمی و حواله نشان‌دهنده ساختار چندگانه قیمت‌گذاری در روز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ است.

واکنش معامله‌گران و چشم‌انداز آینده

معامله‌گران حرفه‌ای بازار ارز در چنین شرایطی از ورود سرمایه‌های سنگین به معاملات خودداری می‌کنند. وجود ریسک‌های سیاسی تداوم‌یافته و ابهامات امنیتی در تنگه هرمز، فضای تصمیم‌گیری را دشوار نگه داشته است. با این حال، حضور فعال بازارساز به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرضه ارز، اطمینان‌بخش برخی از نوسان‌گیرندگان است. به نظر می‌رسد استراتژی کنونی حفظ ثبات موقت، با وجود چالش‌های ژئوپلیتیک، به عنوان خط قرمز اصلی برای نهادهای پولی عمل می‌کند.