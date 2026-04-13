قیمت طلا در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد تورم و تقویت دلار کاهش یافت. تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های پولی بر بازار طلا تاثیرگذار هستند. سقوط قیمت طلا به پایین‌ترین سطح طی یک هفته گذشته، ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش قیمت نفت و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است.

قیمت هر اونس طلا امروز با 0.57 درصد کاهش به 4722 دلار و 72 سنت رسید. این کاهش، طلا را به پایین‌ترین سطح طی یک هفته گذشته رساند. گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش ناگهانی قیمت نفت پس از شکست مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران، نگرانی‌های تورم ی را تشدید کرده و انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری میلادی را کاهش داده است. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش 0.97 درصدی به 4740 دلار و 80 سنت رسیده است. دلار آمریکا 0.

4 درصد تقویت شده و قیمت نفت نیز به بالای 100 دلار در هر بشکه بازگشته است، که این عوامل همگی بر افت قیمت طلا تاثیرگذار بوده‌اند. نیروی دریایی آمریکا آماده محاصره تنگه هرمز می‌شود که می‌تواند صادرات نفت ایران را محدود کند، اقدامی که پس از شکست آمریکا و ایران در دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری‌ها صورت گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هشدار داد هرگونه نزدیک شدن شناورهای نظامی به تنگه هرمز، نقض آتش‌بس محسوب شده و با قاطعیت و شدت کامل با آن برخورد خواهد شد. تحلیلگران بازار معتقدند شکست مذاکرات صلح، خوش‌بینی‌ها را از بین برده و تقویت دلار و افزایش قیمت نفت، طلا را در موضع ضعف قرار داده است. قیمت طلا در معاملات نقدی از زمان آغاز درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران در 28 فوریه، بیش از 11 درصد کاهش یافته است که این نشان‌دهنده تاثیرپذیری طلا از عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصادی است. اگرچه تورم و مخاطرات ژئوپلیتیکی معمولاً جذابیت طلا را به‌عنوان یک پشتوانه ایمن افزایش می‌دهند، اما نرخ‌های بالای بهره بر این فلز بدون بازده فشار نزولی وارد می‌کنند. تقویت دلار نیز باعث می‌شود خرید شمش‌های طلا که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود. با عبور مجدد قیمت نفت از مرز 100 دلار، توجه بازارها به احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی برای مهار تورم جلب می‌شود و این چشم‌انداز نرخ بهره است که عملکرد طلا را تضعیف می‌کند. معامله‌گران در حال حاضر احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در سال جاری را بسیار ناچیز می‌دانند، زیرا افزایش قیمت‌ انرژی به تورم گسترده‌تر دامن زده و فضای مانور برای سیاست‌های پولی انبساطی را محدود می‌کند. پیش از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، بازار انتظار داشت نرخ بهره دو بار در سال جاری میلادی کاهش یابد که این تغییر انتظارات، تاثیر قابل توجهی بر بازار طلا گذاشته است. سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات قیمت طلا دارند. در این میان، سرمایه‌گذاران با دقت تحولات بازار را زیر نظر دارند و استراتژی‌های خود را با توجه به این عوامل تعدیل می‌کنند. در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 2.48 درصد کاهش به 74 دلار و 37 سنت رسید، نشان‌دهنده روند نزولی در بازار فلزات گرانبها است. پلاتین اما با یک افزایش 0.05 درصدی به 2048 دلار و 67 سنت معامله می‌شود، که این تفاوت‌ها در عملکرد، نشان‌دهنده تاثیرپذیری فلزات مختلف از عوامل متفاوت بازار است. تحلیلگران بر این باورند که با توجه به شرایط فعلی بازار، نوسانات قیمت طلا ادامه‌دار خواهد بود. عواملی همچون تنش‌های ژئوپلیتیکی، سیاست‌های پولی و نرخ تورم، همچنان نقش کلیدی در تعیین روند قیمت‌ها خواهند داشت. سرمایه‌گذاران باید با درک عمیق از این عوامل و تحلیل دقیق داده‌های بازار، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ کنند. پیش‌بینی می‌شود که در روزهای آتی، نوسانات بازار طلا ادامه داشته باشد و سرمایه‌گذاران باید برای مقابله با ریسک‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌ها، آمادگی لازم را داشته باشند. بازارهای جهانی، همواره تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارند و سرمایه‌گذاران باید با هوشیاری و استراتژی‌های مناسب، در این بازارها فعالیت کنند





