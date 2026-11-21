محمدصادق عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از کاهش ۱۰ درصدی مصرف بنزین در ۱۱ استان کشور خبر داد و گفت در این طرح سهمیه سوخت مردم محدود نمی‌شود.

محمدصادق عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از کاهش میانگین ۱۰ درصدی مصرف بنزین در ۱۱ استان کشور خبر داد و گفت این کاهش مصرف حاصل اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها است. وی تأکید کرد که در این طرح سهمیه سوخت مردم محدود نمی‌شود بلکه دسترسی عادلانه‌تری به سوخت فراهم می‌شود.

مکانیسم اجرای طرح و انتقال سهمیه

در این برنامه سهمیه مصرف سوخت محدود نشده بلکه سهمیه‌ای که پیش‌تر از طریق کارت آزاد جایگاه‌ها در دسترس بود به کارت سوخت شخصی افراد منتقل شده است. با اجرای این طرح دسترسی عادلانه‌تری به سوخت فراهم می‌شود و قاچاقچیانی که از کارت‌های آزاد و اضطراری جایگاه‌ها سوءاستفاده می‌کنند نمی‌توانند به حقوق مردم دست‌اندازی کنند.

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تخصیص سهمیه جبرانی به گروه‌های شغلی خاص

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه برخی گروه‌های شغلی و شهروندان به دلایل مختلف به سوخت بیشتری نیاز دارند ادامه داد. برای نمونه معلمانی در حاشیه برخی شهرها فعالیت می‌کنند که برای رفت‌وآمد به محل تدریس به سوخت بیشتری نیاز دارند. همچنین در استان‌های جنوبی شماری از صیادان فاقد مجوز از کارت آزاد جایگاه‌ها استفاده می‌کردند و موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد.

عظیمی‌فر با بیان اینکه برای این گروه‌های خاص گام‌به‌گام سازوکار تخصیص سهمیه جبرانی در نظر گرفته شده است گفت با همکاری اصناف و متولیان مربوط سهمیه‌های جبرانی متناسب با میزان فعالیت و کارکرد افراد تخصیص داده می‌شود. در برخی مشاغل خاص مانند معلمان و کادر درمان نیز اختیاراتی به استانداری‌ها داده شده است تا بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های متولی سهمیه جبرانی موردنیاز این گروه‌ها را تخصیص دهند.

تسهیلات ویژه ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی

وی درباره ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی توضیح داد در این زمینه نشست‌های متعددی برگزار و مقرر شد در سه پلکان ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ لیتری سهمیه‌ای افزون‌بر ۱۶۰ لیتر سهمیه پایه به این ناوگان اختصاص یابد. معاون وزیر نفت به نشست با دو سکوی اصلی فعال در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی اشاره و تصریح کرد نمایندگان این سکوها بر اساس بازخوردهای دریافتی اعلام کردند اگر یک گروه دیگر نیز به مجموعه مشمولان اضافه شود مشکل آن‌ها برطرف خواهد شد.

این موضوع نیز پیگیری و مجوزهای لازم دریافت شد و در حال اعمال این اصلاح هستیم تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی فعال در سکوهای اینترنتی با مشکل روبه‌رو نشود. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه اجرای این طرح از مرداد امسال در استان کرمان آغاز شده و سپس به دیگر استان‌ها گسترش یافته است افزود بی‌شک با دریافت بازخورد از مردم و گروه‌های مختلف اشکالات احتمالی شناسایی و برطرف می‌شود تا اجرای طرح به‌شکل مطلوب‌تری ادامه یابد.

توسعه زیرساخت‌های سوخت جایگزین و بنزین سوپر

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های سوخت جایگزین گفت توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی و تبدیل رایگان خودروها به دوگانه‌سوز در دستور کار قرار دارد و در برخی استان‌ها این برنامه‌ها در حال اجراست تا سی‌ان‌جی در کنار بنزین به‌عنوان سوخت جایگزین در اختیار مردم قرار گیرد. عظیمی‌فر با بیان اینکه برای گروه‌هایی که ممکن است به دلایل مختلف به سوخت بیشتری نیاز داشته باشند و محدودیت مالی نیز نداشته باشند امکان دسترسی به بنزین سوپر فراهم شده است افزود بنزین سوپر تولید داخل در بیش از ۸۰ جایگاه در ۱۸ استان کشور توزیع شده است.

وی درباره تمهیدهای در نظر گرفته شده برای مسیرهای مواصلاتی کشور بیان کرد تلاش شده است در مسیرهای اصلی مواصلاتی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها جمع‌آوری نشوند. در برخی استان‌ها سازوکاری پیش‌بینی شده تا افرادی که سهمیه‌شان به پایان رسیده است با مراجعه و پس از انجام مراحل صحه‌گذاری بتوانند سوخت‌گیری کنند. وی تأکید کرد مجموعه این اقدام‌ها با هدف حمایت از گروه‌هایی انجام می‌شود که ممکن است به دلایل شغلی یا شرایط خاص نیاز بیشتری به مصرف سوخت داشته باشند تا سهمیه موردنیاز آن‌ها به‌صورت سازمان‌یافته و نظام‌مند تخصیص یابد.

نتایج اقتصادی و کاهش واردات سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره نتایج اجرای این طرح در ۱۱ استان کشور گفت با اجرای این طرح به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد کاهش مصرف بنزین محقق شده است. وی تأکید کرد اجرای این طرح در حالی به کاهش واردات میلیاردها دلاری فرآورده منجر می‌شود که این منابع ارزی می‌تواند برای واردات دارو و کالاهای اساسی هزینه شود و نیازهای اولویت‌دار زندگی و معیشت مردم را تأمین کند.