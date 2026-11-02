کارگران با کاهش حقوق در مهر و آبان مواجه شدند. علت این موضوع محاسبه مزد روزانه در ماه‌های ۳۰ روزه و تاخیر یک روزه در پرداخت دستمزد در ماه‌های ۳۱ روزه است.

کارگران مشمول قانون کار ایران در پایان فصل تابستان و با ورود به ماه مهر، با کاهش قابل توجهی در فیش‌های حقوقی خود مواجه می‌شوند. این کاهش درآمد که سال‌هاست به یک اتفاق تکراری تبدیل شده است، ناشی از تفاوت تعداد روزهای ماه‌های خورشیدی و نحوه محاسبه دستمزد روزانه است. کارگرانی که در شش ماه نخست سال با رقم مشخصی کنار می‌آمدند، اکنون با مبالغ کمتری در حساب‌های بانکی خود روبه‌رو می‌شوند. این کسری عددی از چندصد هزار تومان برای حداقل‌بگیران آغاز شده و برای متخصصان مبالغ بالاتری را رقم می‌زند.

ریشه اختلاف حقوق در قانون کار و محاسبات مزدی

ریشه اصلی این اختلاف به مواد ۳۵ و ۳۷ قانون کار و ساختار بخشنامه‌های مزدی شورای عالی کار بازمی‌گردد. در نظام مزدی فعلی ایران، پایه محاسبات بر مبنای مزد روزانه تعیین‌شده در شورای عالی کار بنا شده است. بر این اساس، مزد پایه، پایه سنوات و مزایای روزمزدی در ماه‌های ۳۱ روزه به عدد ۳۱ و در ماه‌های ۳۰ روزه به عدد ۳۰ ضرب می‌شوند. این فرمول باعث می‌شود حقوق ماه‌های پاییزی و زمستانی که ۳۰ روز دارند، به طور سیستماتیک کمتر از ماه‌های تابستانی محاسبه شود. تنها اقلامی مانند بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد که مقطوع هستند، از این تقلیل در امان می‌مانند، هرچند برخی کارفرمایان با تکیه بر روزشمار بودن کارکرد، حتی این موارد ثابت را نیز دست‌خورده می‌کنند.

Also read ترامپ هشدار نظامی به ایران و تأکید بر دیپلماسی در کنار عراقچی

تناقض هزینه‌های ثابت کارگران با کاهش درآمد ماهانه

این کاهش درآمد در زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های زندگی کارگران به دلیل بازگشایی مدارس و تامین پوشاک سردتر افزایش می‌یابد. تقویم تنها در واریز حقوق کارگر سی‌روزه می‌شود، اما مخارج خانه تابع این روزشمار نیست. صاحب‌خانه اجاره را تخفیف نمی‌دهد و قیمت مواد غذایی در پاییز ارزان‌تر نمی‌شود. این تناقض باعث می‌شود کارگر علاوه بر نداشتن افزایشی در حقوق مصوب، بخشی از حقوق حداقلی خود را نیز بر اثر تغییر ماه‌ها از دست بدهد. در شرایطی که تورم نیمه دوم سال افزایش می‌یابد، کاهش حقوق از نظر ریاضی، قدرت خرید کارگر را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

سوءاستفاده مالی از تاخیر پرداخت در ماه‌های ۳۱ روزه

پدیده پیچیده‌تر این ماجرا، تاخیر یک‌روزه در پرداخت حقوق در شش ماه نخست سال است. طبق ماده ۴۴ قانون کار، تعریف ماه در قراردادها یک دوره ۳۰ روزه است. با این حال، کارفرمایان در ماه‌های ۳۱ روزه، حقوق ۳۰ روز کارکرد را در روز سی‌ویکم واریز می‌کنند. این تاخیر شش بار در سال تکرار شده و منجر به رسوب نقدینگی کلان در حساب‌های کارفرمایان می‌شود. علی‌رضا مقدم، وکیل دادگستری و کارشناس روابط کار، این عمل را سوءاستفاده مالی می‌داند. به گفته وی، کارفرما باید مزد روز اضافه را جداگانه بپردازد و نمی‌تواند با تاخیر یک‌روزه از سود بانکی روزشمار آن بهره‌مند شود.

پیامدهای بلندمدت و نقد نهادهای تخصصی روابط کار

علی‌رضا مقدم توضیح می‌دهد که قانون برای جلوگیری از برهم خوردن نظم مواعد، ماه را ۳۰ روز در نظر گرفته است. زمانی که کارگر از اول تا سی‌ام ماه کار می‌کند، کارفرما مکلف است ظرف همان ۳۰ روز دستمزد را تسویه کند. اما رویه فعلی در کارخانه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ صنعتی باعث می‌شود سودهای میلیاردی حاصل از این تاخیر، به جیب کارفرما برود. این در حالی است که در نیمه دوم سال و با کاهش حقوق به دلیل ۳۰ روزه بودن ماه‌ها، هیچ مابه‌التفاوتی بابت این سودهای بانکی به کارگران پرداخت نمی‌شود. این روند چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که منافع مالی کارفرما را بر حقوق اولیه کارگر ترجیح می‌دهد.

راهکارهای قانونی و انتظارات بخش خصوصی برای عدالت مزدی

بخش خصوصی و نمایندگان کارگران خواستار بازنگری در نحوه محاسبه دستمزد در فصل پاییز هستند. آن‌ها معتقدند که تفاوت روزهای تقویم نباید منجر به کاهش معیشتی کارگر شود. تا زمانی که ساختار مزدی بر مبنای روزشمار ثابت بماند، کارگران در هر سال با دو بار کاهش حقوق روبرو خواهند بود. نظارت دقیق‌تر مراجع حل اختلاف کار بر نحوه پرداخت‌ها و اجرای صحیح ماده ۴۴ قانون کار می‌تواند جلوی این نوع محاسبات حسابداری که به نفع کارفرما تمام می‌شود، را بگیرد. تا زمانی که اصلاحات اساسی در بخشنامه‌های مزدی شورای عالی کار صورت نگیرد، این چالش هر ساله با شروع پاییز تکرار خواهد شد.