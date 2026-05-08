نتایج اولیه انتخابات محلی در بریتانیا نشان می‌دهد که دو حزب سنتی اصلی، یعنی حزب حاکم کارگر و حزب محافظه‌کار، با کاهش چشمگیر آرا مواجه شده‌اند. در مقابل، حزب راست‌گرای «اصلاح بریتانیا» بزرگ‌ترین پیروز این انتخابات بوده است. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، مسئولیت نتایج را پذیرفت اما از استعفا خودداری کرد. این انتخابات بسیار گسترده و مهم است و مشخص می‌کند چه کسانی اداره خدماتی را که مردم هر روز به آن‌ها وابسته‌اند، بر عهده خواهند داشت.

در مقابل، حزب راست‌گرای «اصلاح بریتانیا» تاکنون بزرگ‌ترین پیروز این انتخابات بوده است و نایجل فاراژ، رهبر این حزب، گفته است که نتایج به‌دست‌آمده نشانه یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا است. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفته است که «مسئولیت این نتایج را می‌پذیرد، اما قصد استعفا ندارد. » هم‌زمان شمارش آرا در اسکاتلند و ولز هم آغاز شده است و انتظار می‌رود حزب کارگر و محافظه‌کار در این دو بخش بریتانیا هم عملکرد ضعیفی داشته باشند.

تا این لحظه، حزب کارگر کنترل هشت شورای محلی را از دست داده و حزب «اصلاح بریتانیا» حدود ۴۰۰ کرسی به دست آورده است؛ اما شمارش آرا در بسیاری از مناطق ادامه دارد. کی‌یر استارمر پس از آن که نخستین نتایج انتخابات در انگلستان از کاهش آرای حزب او خبر داد، گفت: «من کنار نمی‌روم و کشور را به هرج و مرج نمی‌کشانم.

» او با اشاره به پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری ژوئیه ۲۰۲۴ گفت: «من حزب‌مان را به آن پیروزی رساندم؛ این یک مأموریت پنج‌ساله برای تغییر کشور است. » آقای استارمر همچنین گفت که «در روزهای آینده» اقدامات بیشتری را که حزب کارگر برای جلب اعتماد رأی‌دهندگان در دست خواهد گرفت، تشریح می‌کند.

او به خبرنگاران گفت که مسئولیت نتایج انتخابات حزب کارگر در انگلستان را می‌پذیرد و اضافه کرد: «این نتایج بسیار بد است و نمی‌توان آن را کتمان کرد. » استارمر افزود: «ما نمایندگان برجسته حزب کارگر را در سراسر کشور از دست داده‌ایم. این موضوع، دردناک است و باید هم دردناک باشد، و من مسئولیت آن را می‌پذیرم. » نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت: «روزهایی مثل امروز، عزم من را برای تحقق تغییری که وعده داده بودم، تضعیف نمی‌کند.

» او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش گفت: «وقتی رأی‌دهندگان چنین پیامی می‌فرستند، ما باید درباره آن تأمل کنیم و به آن پاسخ بدهیم. » به گفته آقای استارمر، «اکثریت قریب به اتفاق مردم» «چالش‌های عظیم» پیش روی کشور، از جمله «چندین شوک اقتصادی» و «وضعیت دشوار بین‌المللی» را درک می‌کنند. اما او در عین حال افزود رأی‌دهندگان همچنان «می‌خواهند تغییری را که وعده داده شده، ببینند.

آن‌ها می‌دانند وضعیت موجود برایشان نتیجه خوبی نداشته و ناراضی هستند؛ احساس می‌کنند تغییری که وعده داده شده، هنوز اتفاق نیفتاده است. » این انتخابات بسیار گسترده و مهم است، چون مشخص می‌کند چه کسانی اداره خدماتی را که مردم هر روز به آن‌ها وابسته‌اند، بر عهده خواهند داشت. روز گذشته میلیون‌ها نفر در بزرگ‌ترین مجموعه انتخابات از زمان انتخابات سراسری ۲۰۲۴ در بریتانیا شرکت کردند. رأی‌گیری ساعت ۱۰ پنج‌شنبه شب به پایان رسید.

انتخابات شوراهای محلی در انگلستان (تعیین اعضای حدود ۱۳۶ شورای شهری و محلی)، شمارش آرا برای سایر شوراهای محلی انگلستان، رقابت‌های شهرداری و همچنین انتخابات سراسری در اسکاتلند و ولز هم در جریان است





