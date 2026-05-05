قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با کاهش قابل توجهی همراه شد. کاهش ارزش اونس جهانی طلا و افت قیمت دلار از جمله عوامل اصلی این روند نزولی هستند.

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مسیر کاهشی قرار دارد. طلا ریزش قابل توجهی داشته و سکه نیز در تمامی قطعات ارزان شده است.

کارشناسان معتقدند، تشدید تنش‌ها در منطقه، کاهش ارزش اونس جهانی طلا و افت قیمت دلار تا کانال ۱۸۲ هزار تومانی از عمده دلایل روند ریزشی بازار طلا بوده است. قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در روند کاهشی بازگشایی شده است. قیمت طلا ریزش کرده و هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله می‌شود.

قیمت سکه نیز در تمامی قطعات افت کرده و سکه امامی به سطح ۱۹۸ میلیون تومان برگشته است. بازار طلا روز گذشته در مسیر افزایشی بازگشایی شد و نوسانات چشمگیری را تجربه نکرد. این بازار در ادامه روز نیز روندی آرام را پشت سر گذاشت؛ با این حال، با آغاز عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز و تشدید تنش‌ها در منطقه، بازارهای مالی دچار تحرکات پرشتاب نزولی شدند.

در این میان، اونس جهانی طلا با افت ارزش مواجه شد و قیمت دلار نیز در بازار داخلی کاهش یافت. اونس جهانی طلا شب گذشته با ریزش سنگینی همراه شد و سطح حمایتی مهم ۴۶۰۰ دلاری را از دست داد. با وجود آنکه این فلز گرانبها در حال حاضر روند صعودی و نوسانات افزایشی را از سر گرفته، اما این ریزش ناگهانی، سیگنال نزولی قابل توجهی را به بازار طلای داخلی مخابره کرده است.

در حال حاضر، اونس جهانی طلا در محدوده ۴۵۵۸ دلار معامله می‌شود. دلار نیز امروز در مقایسه با آخرین معاملات نقدی روز گذشته ۶ هزار تومان کاهش داشته و اکنون روی رقم 182 هزار تومان قرار گرفته است. به این ترتیب، افزایش ریسک‌های سیاسی، ریزش اونس جهانی طلا و افت قابل توجه قیمت دلار، روند نزولی بازار طلا و سکه را رقم زده است. قیمت سکه امروز در تمامی قطعات کاهش قابل توجهی دارد.

قیمت سکه امامی با کاهش هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، با رقم ۱۹۸ میلیون تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده است. سکه بهار آزادی نیز با ریزش ۹ میلیون تومانی، روی رقم ۱۹۳ میلیون قرار دارد.

نیم‌سکه با کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، روی رقم‌ ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته و ربع سکه با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش، روی قیمت ۵۶ میلیون تومان در حال معامله است. سکه گرمی نیز با افت یک میلیون تومانی، با رقم ۲۹ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. بازار طلا امروز در مسیر کاهشی قرار گرفته و هر گرم طلای ۱۸ عیار در این لحظه ۹۳۵ هزار تومان ریزش کرده است.

براساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا روی رقم ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد و طلای ۱۸ عیار با رقم ۱۹ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت دلار در معاملات امروز بازار آزاد خلاف روزهای گذشته با کاهش همراه شد و 6 کانال سقوط کرد.

قیمت دلار که در روزهای گذشته مسیر پرشتاب افزایشی را تجربه کرده‌ بود، با وجود افزایش تنش‌ها در منطقه، تلاش آمریکا برای عبوردادن کشتی‌ها از تنگه هرمز و احتمال نقض آتش‌بس روند نزولی داشت و در معاملات شب گذشته ریزش کرد. امروز نیز قیمت دلار با کاهش 6 هزار تومانی نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز گذشته، تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم 182 هزار تومان قرار گرفته است.

تحلیلگران معتقدند هشدار بانک مرکزی به خریداران و احتمال تزریق ارز به بازار انتظارات صعودی را مهار کرده‌ است. در همین حال، ثبت نام برای فروش خوردو از سوی شرکت‌های خودروسازی و وارداتی دلیل دیگری برای تقویت جبهه فروش در بازار ارز بوده است. گفتنی است، یورو نیز امروز با کاهش 6 هزار تومانی نسبت به روز گذشته روی رقم 208 هزار تومان در حال معامله‌ است. قیمت دلار توافقی امروز سه شنبه 15 اردیبهشت 1405 جهش بی‌سابقه‌ای داشته است.

بر این اساس، قیمت دلار توافقی (حواله) با افزایش 1402 تومانی، در سمت فروش 146 هزار و 276 تومان و در سمت خرید 144 هزار و 959 تومان اعلام شده است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طلا سکه قیمت دلار اونس جهانی طلا بازار طلا

United States Latest News, United States Headlines