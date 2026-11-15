قیمت بیت‌کوین به ۶۴ هزار دلار و اتریوم به ۱۸۱۵ دلار رسید. جزئیات نرخ دلار مبادله‌ای و طلا در بازار ایران به همراه وضعیت هواشناسی استان‌ها.

بازار ارزهای دیجیتال در تاریخ یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با افت قابل‌توجهی روبرو شد. قیمت بیت‌کوین به عدد ۶۴ هزار و ۷۰۳ دلار رسید که معادل ۱۷,۵۵۴,۴۲۴,۵۵۸ تومان برای هر واحد است. این افت قیمت نشان‌دهنده یک روند نزولی مستمر در سه روز اخیر بوده است.

تحلیل نوسانات قیمت بیت‌کوین و اتریوم

بیت‌کوین در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته توانسته است ۳ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. این کاهش قیمت با وجود ثبات نسبی در سایر شاخص‌های کلان رخ داده است. تحلیلگران بازار معتقدند این نوسانات بخشی از یک اصلاح قیمتی طبیعی در بازار سرمایه است.

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در همین حال، ارز دیجیتال اتریوم نیز از این روند کاهشی بی‌بهره نمانده است. قیمت اتریوم امروز به ۱,۸۱۵.۰ دلار رسیده که معادل ۴۹۲,۴۲۷,۰۷۶ تومان برای هر واحد محاسبه می‌شود. این ارز دیجیتال نیز در ۲۴ ساعت اخیر ۳.۷۶ درصد کاهش یافته است.

بررسی قیمت ارزهای ملی و کالاها در بازار ایران

در بازار داخل ایران، قیمت دلار مبادله‌ای و دلار توافقی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. این نرخ‌ها تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور تعیین می‌شوند. همچنین قیمت طلا و سکه روزانه نوسانات خود را تجربه می‌کند.

قیمت گرم طلا نیز در همین بازه زمانی تغییر کرده است. علاوه بر طلا، قیمت سیمان پاکتی و دام زنده به همراه قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوساله کیلویی در بازارهای محلی اعلام شده است. این تغییرات نشان‌دهنده پویایی بازارهای داخلی در هفته جاری است.

اعلام جزئیات عرضه اولیه کاوان و حضور تیم ملی

در حوزه شرکت‌های بورسی، جزئیات عرضه اولیه شرکت کاوان اعلام شده است. این اطلاعیه شامل تعداد سهام و قیمت نهایی برای سهامداران خرد است. همچنین ۱۹ بازیکن تیم ملی فوتبال در فهرست جدید برای تورنمنت بصره غایب هستند.

این غیبت‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ترکیب احتمالی تیم در بازی‌های آینده داشته باشد. مربیان تیم ملی در حال برنامه‌ریزی برای جایگزینی بازیکنان غایب هستند تا هماهنگی تیم حفظ شود.

اقدام ونزوئلا برای افزایش تولید نفت تا پایان ۲۰۲۶

ونزوئلا قصد دارد استراتژی تولید نفت خود را در سال‌های آینده تغییر دهد. این کشور آمریکای جنوبی هدف‌گذاری کرده است تا تولید نفت خود را تا پایان سال ۲۰۲۶ به روزانه ۱.۳ میلیون بشکه برساند.

این برنامه بلندمدت نشان‌دهنده تلاش دولت ونزوئلا برای بازیابی جایگاه خود در بازار جهانی انرژی است. افزایش تولید نفت می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی بگذارد.

هشدار هواشناسی برای ۷ استان کشور فردا

شرکت ملی هواشناسی هشدارهای جدی برای روز یکشنبه ۲۴ آبان صادر کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، هوا در ۷ استان کشور فردا ناسالم خواهد بود.

این وضعیت ناسالم ممکن است شامل آلودگی هوا یا شرایط جوی خاص باشد. ساکنان استان‌های مذکور باید رعایت نکات بهداشتی را در اولویت قرار دهند و از تردد غیرضروری در ساعات اوج آلودگی خودداری کنند.