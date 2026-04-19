بازار طلا و سکه در روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ شاهد روند نزولی بود که تحت تاثیر اخبار مثبت مذاکرات قرار گرفت. همزمان، نرخ دلار نیز کاهش یافت.

در روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۵، بازار طلا و سکه شاهد روند نزولی قابل توجهی بود. این کاهش قیمت که به نظر می‌رسد تحت تاثیر اخبار مثبت و چراغ سبز مذاکرات قرار گرفته است، در ساعات پایانی معاملات به اوج خود رسید. هر گرم طلا ی ۱۸ عیار با افت حدود ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، در نهایت به نرخ ۱۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان معامله شد. این روند نزولی در قیمت طلا ، بازتابی از تحولات احتمالی در عرصه دیپلماسی و انتظارات برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بود.

همزمان با افت قیمت طلا، بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نبود. نرخ دلار که از ابتدای روز روند کاهشی را آغاز کرده بود، با رسیدن به رقم ۱۵۳ هزار و ۸۰۰ تومان، نسبت به روز گذشته با کاهش مواجه شد. این کاهش در نرخ ارز می‌تواند عاملی در جهت تعدیل قیمت سایر کالاها و خدمات در بازار باشد و امیدواری‌ها برای ثبات اقتصادی را افزایش دهد. در کنار طلا و دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز شاهد کاهش چشمگیری بود. سکه امامی با افت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۱۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی، به نرخ ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی با عقب‌گرد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۹۱ میلیون تومان تنزل یافت و ربع سکه نیز با کاهش دو میلیون تومانی، به نرخ ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این افت گسترده در قیمت انواع سکه، نشان‌دهنده اثرپذیری قوی بازار از اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی است و می‌تواند فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری مجدد فراهم آورد. تحلیلگران بازار معتقدند که سیگنال‌های مثبت از مذاکرات و احتمال کاهش تنش‌های بین‌المللی، تاثیر بسزایی در کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه افت قیمت در بازارهای طلا، سکه و ارز داشته است. با این حال، باید توجه داشت که این روندها ممکن است شکننده باشند و هرگونه تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی بتواند باعث نوسانات جدیدی در بازار شود. همچنین، عوامل دیگری مانند عرضه و تقاضای داخلی، سیاست‌های بانک مرکزی و تحولات بازارهای جهانی نیز در تعیین قیمت‌ها نقش دارند. در این میان، با توجه به پیش‌بینی‌ها برای روزهای آینده، انتظار می‌رود که بازار طلا همچنان تحت تاثیر تنگنای صعود دلار و افت تقاضا قرار داشته باشد، هرچند که تحولات مثبت احتمالی در مذاکرات می‌تواند بر این روند تاثیرگذار باشد. مجموع این عوامل، تصویری پیچیده از بازار طلا و سکه را ترسیم می‌کند که نیازمند رصد مداوم و تحلیل دقیق است





طلا سکه دلار مذاکرات اقتصاد

