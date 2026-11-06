قیمت اونس طلا با ۰.۶ درصد کاهش به ۴۰۶۳ دلار و ۳۹ سنت رسید. بررسی دلایل نوسانات، پیش‌بینی گلدمن ساکس و واکنش فدرال رزرو به تورم و نرخ بهره.

قیمت هر ا ونس طلا برای تحویل فوری، با افت ۰.۶ درصدی به عدد ۴۰۶۳ دلار و ۳۹ سنت رسید. این کاهش قیمت در حالی رخ داد که فلز گرانبها در طول معاملات هفته جاری توانسته است رشد چهار درصدی را ثبت کند. همزمان، قیمت قراردادهای آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر، با کاهش یک درصدی در سطح ۴۰۷۲ دلار و ۹۰ سنت معامله می‌شود.

تأثیر تورم و نرخ بهره بر قیمت طلا

ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت "تستی‌لایو"، علت اصلی فشارهای وارده بر قیمت طلا را روند صعودی قیمت نفت خام طی روز گذشته دانست. افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم‌زایی، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و این امر احتمال حفظ نرخ بهره در سطوح بالا را برای مدت طولانی‌تر افزایش می‌دهد. هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا بالا می‌رود و همین موضوع باعث نوسانات متمرکز در این بازار شده است.

Also read ترامپ درباره حمله به ایران هشدار داد و از نقش انتخابات در شکست جمهوری‌خواهان سخن گفت

پیش‌بینی کاهش قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در روز پنج‌شنبه پیش‌بینی خود از قیمت هر اونس طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را از ۴۶۵۰ دلار به ۴۱۵۰ دلار کاهش داد. این نهاد مالی، موضع سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو در ماه‌های اخیر را دلیل عمده این تصمیم و کاهش پیش‌بینی‌ها اعلام کرده است. چنین سیاست‌هایی باعث شده است سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری در این بازار عمل کنند و نوسانات را در محدوده‌های مشخصی نگه دارند.

واکنش‌های بازار و تحلیل داده‌های اقتصادی

بازارهای آسیایی با محوریت سهام فناوری با افت شدیدی مواجه شدند و نگرانی از افزایش نظارت‌های قانونی و کند شدن روند توسعه هوش مصنوعی، سنگین‌ترین سقوط بازار سهام آمریکا از زمان ریزش ناشی از اعلام تعرفه‌های تجاری موسوم به "روز آزادی" در آوریل ۲۰۲۵ را رقم زد. در همین حال، معامله‌گران با انتظار برای گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا و سخنرانی میشل بومن، نایب‌رئیس فدرال رزرو، در روز جاری، بازار را با دقت دنبال می‌کنند.

آینده نرخ بهره و فلزات گرانبهای دیگر

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۶۸ درصد برآورد می‌کنند. دو مقام فدرال رزرو نیز روز پنج‌شنبه از افزایش تدریجی و مستمر نرخ‌های بهره برای مقابله با تورم بالاتر از سطح هدف حمایت کردند. در بخش سایر فلزات، هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۵۱ دلار و ۹۱ سنت، هر اونس پلاتین با ۰.۴ درصد رشد به ۱۵۲۳ دلار و ۶۳ سنت و هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش در ۱۰۲۹ دلار و ۲۲ سنت معامله شدند. هر سه فلز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارند.