گزارشهای رسمی نشان میدهد که با وجود افزایش قابل توجه وام ازدواج و فرزندآوری در چهار سال اخیر، آمار ازدواج و تولد همچنان رو به کاهش است. این روند نزولی به ویژه در فرزندآوری سوم به بعد مشهود است.
آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال ایران نشان میدهد که با وجود افزایش چشمگیر وام ازدواج و فرزندآوری در چهار سال اخیر، شیب ازدواج و فرزندآوری همچنان نزولی است.
این روند که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده، با اجرای قانون جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ نه تنها متوقف نشده، بلکه شدت بیشتری یافته است. به نظر میرسد مشوقهای مالی به تنهایی نمیتوانند انگیزه کافی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری ایجاد کنند و عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دیگری در این کاهش نقش دارند.
بر اساس گزارشهای رسمی، تعداد ازدواجهای ثبتشده در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷۳ هزار فقره بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۵۲۸ هزار فقره کاهش یافت. این کاهش در سالهای بعد نیز ادامه داشت؛ به طوری که سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۴ هزار، سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۷۰ هزار و سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۳۱ هزار و ۷۹۳ ازدواج ثبت شد.
این در حالی است که وام ازدواج برای هر یک از زوجین از ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد که افزایش وام نتوانسته شیب نزولی ازدواج را متوقف کند. وضعیت فرزندآوری نیز مشابه است. در سال ۱۴۰۰ تعداد ولادتهای زنده یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۹۰ نفر بود که در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۲۴ نفر کاهش یافت.
این کاهش در سالهای بعد نیز ادامه داشت و در سال ۱۴۰۲ تعداد ولادتها به یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۹ نفر، در سال ۱۴۰۳ به ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ نفر و در سال ۱۴۰۴ به ۸۹۲ هزار و ۲۸۰ نفر رسید. وام فرزندآوری نیز هر سال افزایش یافت؛ برای مثال، وام فرزند اول از ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسید.
با این حال، این افزایش نتوانست از کاهش تعداد ولادتها به ویژه برای فرزند سوم و بیشتر جلوگیری کند. کارشناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری و هزینههای بالای مسکن، تأثیر بیشتری بر تصمیمگیری زوجین دارند تا وامهای تشویقی. همچنین تغییر سبک زندگی و کاهش تمایل به فرزندآوری در نسل جوان از عوامل دیگر این کاهش است.
اگرچه قانون جوانی جمعیت مشوقهای دیگری مانند زمین رایگان و تسهیلات مسکن را نیز شامل میشود، اما به نظر میرسد اجرای کامل این مشوقها با چالشهای زیادی مواجه بوده و نتوانسته انتظارات را برآورده کند. در مجموع، روند نزولی آمار ازدواج و ولادت در ایران نشاندهنده نیاز به رویکردی جامعتر در سیاستهای جمعیتی است
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