کاهش قیمت برق و گاز خانگی در اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۶

یورواستات اعلام کرد میانگین قیمت برق و گاز خانگی در اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۶ نسبت به همین دوره در ۲۰۲۵ کاهش یافت، اما اختلاف قیمت میان کشورها همچنان چشمگیر است.

میانگین قیمت برق و گاز خانگی در اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۶ میلادی نسبت به همین دوره در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این داده‌ها بر اساس گزارش یورواستات ، نهاد آماری اتحادیه اروپا ، منتشر شده و نشان می‌دهد که با وجود افزایش قیمت‌های عمده‌فروشی گاز در پی جنگ ایران، هزینه میانگین انرژی خانوارهای اروپایی پایین‌تر آمده است.

با این حال، تفاوت میان کشورها بسیار زیاد است. بر اساس داده‌های یورواستات، هزینه یک واحد برق در ایرلند بیش از سه برابر همین مقدار در مجارستان بوده است. همچنین در ماه اکتبر، قیمت‌ها در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی افزایش یافت و احتمال دارد خانوارها در اوایل ۲۰۲۷ با قبوض بالاتری روبه‌رو شوند.

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قیمت برق خانگی در کدام کشورها بیشترین بود

بیشترین قیمت برق خانگی شامل مالیات در ایرلند ثبت شد که در نیمه نخست ۲۰۲۶ به ازای هر ۱۰۰ کیلووات‌ساعت برابر با ۳۸.۷ یورو بود. در میان ۳۸ کشور اروپایی که داده آن‌ها در دسترس است، کمترین رقم مربوط به ترکیه با ۶.۶ یورو بود، در حالی که مجارستان با ۱۱.۴ یورو ارزان‌ترین کشور عضو اتحادیه اروپا بود.

میانگین قیمت برق در اتحادیه اروپا ۲۸.۳ یورو به ازای هر ۱۰۰ کیلووات‌ساعت اعلام شد. پس از ایرلند، آلمان با ۳۶.۲ یورو، بلژیک با ۳۵.۸ یورو، اتریش با ۳۲.۶ یورو، ایتالیا با ۳۱.۴ یورو و سوئد با ۳۰.۶ یورو در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. همه این شش کشور بالاتر از ۳۰ یورو قیمت داشتند.

وقتی قیمت‌ها بر اساس استانداردهای قدرت خرید یا همان پی‌پی‌اس سنجیده شد، رتبه‌بندی تغییر کرد و اختلاف میان کشورها کمتر شد. در این محاسبه، قیمت برق از ۱۲.۶ واحد پی‌پی‌اس در ایسلند تا ۴۶.۹ واحد در رومانی متغیر بود. لهستان با ۴۱.۱ و چکیا با ۳۴.۳ پس از رومانی قرار گرفتند و ایرلند و ایتالیا هر کدام با ۳۲.۸ واحد در جایگاه بعدی بودند.

قیمت گاز خانگی و تفاوت‌های منطقه‌ای

بر اساس داده‌های یورواستات، بالاترین قیمت گاز طبیعی خانگی شامل مالیات در سوئد با ۲۲ یورو به ازای هر ۱۰۰ کیلووات‌ساعت ثبت شد. در مقابل، کمترین قیمت در گرجستان با ۱.۶ یورو دیده شد. در میان ۲۹ کشور اروپایی که داده آن‌ها موجود است، مجارستان با ۳.۳ یورو ارزان‌ترین گاز را در اتحادیه اروپا داشت، در حالی که میانگین اتحادیه اروپا ۱۱ یورو بود.

هلند با ۱۶.۲ یورو، فرانسه با ۱۳.۵ یورو، پرتغال با ۱۲.۶ یورو و اتریش با ۱۲.۴ یورو پنج کشور نخست گران‌ترین گاز خانگی را تشکیل دادند. قیمت گاز در آلمان با ۱۱.۶ یورو و در ایتالیا با ۱۱.۴ یورو بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود، اما در اسپانیا با ۷.۹ یورو پایین‌تر از آن قرار داشت.

بر حسب پی‌پی‌اس، قیمت گاز از ۴.۳ واحد در مجارستان تا ۲۰.۸ واحد در مقدونیه شمالی متغیر بود. مقدونیه شمالی که بر حسب یورو با ۱۰.۸ یورو کمی پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار داشت، با در نظر گرفتن سطح قیمت‌های محلی به بالای جدول رتبه‌بندی رسید. سوئد با ۱۷.۷ واحد، پرتغال با ۱۵.۰ واحد و هلند با ۱۳.۸ واحد نیز در میان گران‌ترین کشورها قرار گرفتند.

علل تغییر قیمت و پیامدها برای خانوارها

به گفته پروفسور شیائویی مو، مدیر مرکز حقوق و سیاست انرژی، نفت و مواد معدنی در دانشگاه داندی، سیاست‌های دولتی توضیح می‌دهد که چرا تغییر قیمت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. او تأکید می‌کند که مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های شبکه بخش بزرگی از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهند.

برای نمونه، دانمارک از اول ژانویه ۲۰۲۶ میلادی مالیات برق خود را به طور موقت حدود ۰.۱۰ یورو به ازای هر کیلووات‌ساعت کاهش داد، در حالی که چنین کاهشی در فنلاند اجرا نشد. شرکت اطلاعات بازار انرژی واساای‌تی‌تی، که در تهیه شاخص قیمت انرژی خانگی یا HEPI مشارکت دارد، به تفاوت در ترکیب انرژی، ساختار تعرفه‌ها، نحوه خرید و قیمت‌گذاری تامین‌کنندگان و تقسیم هزینه‌ها میان گروه‌های مختلف مشتریان اشاره کرده است.

در مقایسه با نیمه دوم ۲۰۲۵، میانگین قیمت برق خانگی در اتحادیه اروپا ۲.۲ درصد کاهش یافت، اما فنلاند با افزایش ۱۹.۵ درصدی بیشترین رشد را ثبت کرد. دانمارک با ۲۸.۲ درصد کاهش و لوکزامبورگ با ۲۴.۱ درصد کاهش بزرگ‌ترین افت قیمت را داشتند. میانگین قیمت گاز خانگی نیز نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۵ به طور متوسط ۱۰.۲ درصد کاهش یافت و در مقایسه با نیمه نخست ۲۰۲۵ میانگین اتحادیه اروپا ۳.۵ درصد کمتر شد.