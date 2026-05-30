کاهش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی برای سومین هفته متوالی

قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار آزاد ایران برای سومین هفته متوالی کاهش یافته است. کاهش قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان گزارش شده است.

بر اساس مشاهدات میدانی از وضعیت بازار خودرو ایران، از ابتدای هفته گذشته تا امروز (۹ خردادماه ۱۴۰۵) قیمت خودرو های داخلی و مونتاژی در بازار آزاد بین ۳۰ میلیون تومان تا حدود ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

این سومین هفته متوالی است که روند کاهشی قیمت‌ها پس از جهش شدید در نیمه دوم فروردین ماه ادامه دارد و نشان‌دهنده اصلاح قیمتی در بازار است. در نخستین روز از دومین هفته خردادماه، بازار خودرو با کاهش قیمت‌ها مواجه شد و به نظر می‌رسد که پس از افزایش شدید قیمت‌ها در فروردین و اوایل اردیبهشت، اکنون بازار آزاد در مسیر اصلاحی قرار گرفته است. عوامل متعددی در این کاهش قیمت مؤثر بوده است.

از جمله می‌توان به کاهش تقاضا به دلیل توان مالی پایین خریداران، افزایش عرضه خودروهای جدید از سوی خودروسازان، و تأثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت خودروهای مونتاژی اشاره کرد. همچنین سیاست‌های دولت برای کنترل بازار و حذف برخی حاشیه‌های قیمتی از طریق واردات خودروهای کارکرده و افزایش تولید داخلی نیز در این روند مؤثر بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه این روند نیازمند ثبات در اقتصاد کلان و کاهش تورم است.

کاهش قیمت خودرو در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از مصرف‌کنندگان در ماه‌های گذشته از قدرت خرید پایینی برخوردار بودند. این کاهش می‌تواند تا حدودی فشار بر خانوارها را کاهش دهد، اما همچنان قیمت‌ها در مقایسه با سطح عمومی تورم بالا است. پیش‌بینی می‌شود که اگر روند نزولی نرخ ارز و تورم ادامه یابد، قیمت خودرو نیز در هفته‌های آینده کاهش بیشتری را تجربه کند.

با این حال، بازار خودرو ایران همواره تحت تأثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی است و هرگونه تغییر در عوامل بنیادین می‌تواند روند فعلی را معکوس کند. در مجموع، بازار خودرو در سومین هفته کاهشی خود قرار دارد و نشانه‌هایی از بازگشت به تعادل دیده می‌شود. اما برای رسیدن به شرایط پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری و افزایش شفافیت در این بازار است. مصرف‌کنندگان نیز باید با احتیاط عمل کرده و از خرید هیجانی خودداری کنند.

انتظار می‌رود که با ورود بیشتر خودروهای ترانزیتی و کاهش تعرفه‌ها، رقابت در بازار افزایش یافته و قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده تغییر کند





