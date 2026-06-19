کاهش سرانه آب تجدیدپذیر ایران به کمتر از ۱۲۰۰ مترمکعب؛ از ۷۰۰۰ مترمکعب در گذشته تا بحران آبی امروز

سخنگوی صنعت آب کشور هشدار داد که سرانه آب تجدیدپذیر هر ایرانی از ۷۰۰۰ مترمکعب در دهه‌های گذشته به کمتر از ۱۲۰۰ مترمکعب کاهش یافته و این شاخص از حداقل سطح قابل قبول جهانی ۱۷۰۰ مترمکعب فراتر رفته است. کاهش منابع آب تجدیدپذیر از ۱۳۰ به کمتر از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب و مصرف بیش از ۹۰ درصدی نسبت به این منابع، درحالی‌که استاندارد جهانی حداکثر ۴۰ درصد است، نشان‌دهنده بارگذاری آبی غیرعادی است. تغییرات اقلیمی نیز با کاهش متوسط بارش و تغییر نوع آن از مؤثر بر وضعیت آب کشور.

سخنگوی صنعت آب کشور با تأکید بر کاهش شدید سرانه آب تجدیدپذیر از حدود ۷۰۰۰ مترمکعب در دهه‌های گذشته به کمتر از ۱۲۰۰ مترمکعب در حال حاضر، بیان کرد که افزایش جمعیت در همراهی با کاهش بارش و پیامدهای تغییر اقلیم ، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی کشور ایجاد کرده است.

سرانه آب تجدیدپذیر به عنوان سهم هر شهروند از منابع آب شیرین تجدیدشونده، یک شاخص کلیدی جهانی برای ارزیابی امنیت آبی است و با تقسیم کل منابع آب تجدیدپذیر سالانه بر途经 جمعیت محاسبه می‌شود. براساس طبقه‌بندی فالکن‌مارک، کشورهایی با سرانه کمتر از ۵۰۰ مترمکعب در بحران آب و بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ مترمکعب در شرایط تنش آبی قرار دارند؛ درحالی‌که حداقل سرانه قابل قبول جهانی ۱۷۰۰ مترمکعب در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی صنعت آب اعلام کرد که منابع آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال‌های گذشته به کمتر از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب در حال حاضر کاهش یافته و نسبت مصرف آب به این منابع از ۲۰ درصد مورد انتظار جهانی به بیش از ۹۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده بارگذاری بسیار بیشتر از ظرفیت اقلیمی است. همچنین او تغییرات اقلیمی مانند کاهش ۱۰ درصدی متوسط بارش، تغییر الگوی بارش (از برف به باران)، و تغییر پراکندگی جغرافیایی بارش‌ها را ذکر کرد و تأکید نمود که این تغییرات اثرات مستقیمی بر شغل و رفاه مردم دارد





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