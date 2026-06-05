اعضای هیئت مدیره انجمن قهوه ایران از کاهش ۲۵ درصدی واردات دانه سبز قهوه و افزایش ۱۷۳ درصدی قیمت جهانی این محصول خبر داده‌اند. در این گزارش به بررسی دلایل این کاهش، از جمله محدودیت‌های وزارت جهاد کشاورزی، تعلل در صدور مجوزها، مشکلات حمل‌ونقل ناشی از جنگ، و تأثیر بر زنجیره ارزش و اشتغال این صنعت می‌پردازیم.

در حالی که قیمت جهانی قهوه در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و Census دستگاهی از افزایش ۱۷۳ درصدی گزارش کرده است، عوامل مختلفی در داخل کشور باعث تشدید این گرانی شده‌اند.

افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، تغییر مقررات وارداتی و مشکلات تامین مواد اولیه از جمله این عوامل هستند. هیئت مدیره انجمن قهوه ایران اعلام کرده که واردات دانه سبز قهوه از ۵۳ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از محدودیت‌های شدیدی است که وزارت جهاد کشاورزی اعمال کرده و همچنین تعلل در صدور مجوزها و ثبت سفارش‌ها بوده است.

علاوه بر این، جنگ欠 locality و تشدید مشکلات در مسیرهای حمل‌ونقل باعث شده بخش قابل توجهی از محموله‌ها متوقف بمانند. ساختار تامین مواد اولیه صنعت قهوه بر پایه واردات دانه سبز قهوه است که به صورت خام و غیرقابل مصرف مستقیم وارد می‌شود و سپس در کارخانه‌های داخلی فرآوری می‌گردد. طبق قانون، واردات محصولات فرآوری‌شده و آماده مصرف قهوه ممنوع است.

این صنعت سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار دانه سبز قهوه وارد می‌کند و ارزش افزوده‌ای حدود ۱۶ برابری ایجاد می‌کند. اکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۵۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در زنجیره ارزش قهوه مشغول به کار هستند. اما روند صدور مجوزها و تخصیص سهمیه واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشکلاتی همراه است.

سهمیه‌ها بدون بررسی کافی و بر اساس ضوابط و ظرفیت تولیدی بین متقاضیان توزیع می‌شوند، در حالی که قانون الزام می‌کند ابتدا سهمیه به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری اختصاص یابد. پس از انتقال اختیارات از وزارت تصدیر به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه به جای تمرکز بر مأموریت‌های تولیدی، بیشتر در امور تجاری و بازرگانی درگیر شده است. همچنین تامین مواد اولیه بسته‌بندی قهوه مانند پلی‌پروپیلن و PET با مشکلاتی مواجه است.

از ابتدای جنگ، واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی و گازی مورد حمله قرار گرفته‌اند که بر تولید این مواد تاثیر منفی گذاشته و وزارت صنعت نیز در تسهیل واردات این اقلام همکاری لازم را انجام نمی‌دهد





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