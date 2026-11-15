کاهش قیمت دیزل آمریکا و تثبیت بازار نفت پس از حملات ایران

قیمت دیزل در آمریکا به زیر شش دلار در هر گالن بازگشت. این کاهش ناشی از تثبیت حملات ایران و افزایش عرضه نفت برنت است که به کاهش فشار تورمی منجر شد.

قیمت متوسط گازوئیل در ایالات متحده برای اولین بار پس از گذشت دو ماه، از مرز روانی شش دلار در هر گالن پایین‌تر آمد. این تغییر قابل توجه در بهای سوخت که نشان‌دهنده پایان موقتی اوج تهاجم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و اختلال در مسیرهای صادرات انرژی است، در روز شنبه ثبت شد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت متوسط دیزل در این روز به ۵ دلار و ۹۹.۸ سنت رسید که رکورد قبلی خود در تاریخ ۲۲ سپتامبر را با اختلاف بیش از ۶۰ سنت شکست. این افت قیمت با کاهش ۱۸.۵ درصدی نفت برنت طی دو هفته گذشته هم‌زمان بوده است که نشانه‌ای از تثبیت نسبی بازارهای جهانی انرژی در شرایط فعلی است.

تاریخچه افزایش و کاهش قیمت‌های اخیر

افزایش قابل توجه قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، هم‌زمان با حملات گسترده به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در نزدیکی تنگه هرمز و حملات متحدان جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های انرژی در منطقه رخ داده بود. جمهوری اسلامی در سپتامبر مسئولیت حمله به ۱۰ کشتی مختلف را بر عهده گرفت که این اقدام منجر به تشدید شدید ناامنی در کشتیرانی بین‌المللی شد. در اثر این بی‌ثباتی، قیمت نفت برنت در آن مقطع زمانی به بالای ۱۰۷ دلار برای هر بشکه رسید و هزینه انرژی را به طور مستقیم برای مصرف‌کنندگان غربی افزایش داد. این افزایش هزینه‌ها در آمریکا باعث رشد قابل توجه در بخش حمل‌ونقل، مواد غذایی و کمک به نرخ تورم در این کشور شد و نگرانی‌های اقتصادی را برانگیخت.

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نقش حمایت‌های نظامی و افزایش عرضه نفت

بازار نفت طی هفته‌های اخیر مسیر معکوسی را طی کرده و نشانه‌های واضحی از کاهش فشارهای امنیتی نشان می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش منتشر شده در نوامبر اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در ماه اکتبر با افزایش ۲.۳ میلیون بشکه در روز، به سطح ۱۰۵.۴ میلیون بشکه رسیده است. این آژانس پیش‌بینی می‌کند که بازار جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال دوباره وارد فاز مازاد عرضه شود. یکی از عوامل اصلی این بازگشت به تعادل، حمایت مستقیم نظامی ایالات متحده از مسیرهای صادراتی خلیج فارس بوده است. دریاسالار برد کوپر، فرمانده نیروی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، ساعاتی پیش اعلام کرد که بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بشکه نفت خام از سوی کشورهای شریک آمریکا در خلیج فارس و تحت حفاظت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است.

تأثیرات اقتصادی و وضعیت صادرات عراق

عراق نیز اخیراً اعلام کرده است که با ایالات متحده به تفاهمی رسیده که امکان صادرات نفت این کشور از مسیر نزدیک به عمان در تنگه هرمز را فراهم می‌سازد. صادرات نفت عراق که در سپتامبر به ۲.۶۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرده بود، در ماه اکتبر به حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز بازگشت و مسیر بازگشت انرژی را هموارتر کرد. این توافق و افزایش حجم صادرات، تأثیر مستقیمی بر کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ثبات قیمت‌ها داشته است. اگرچه الگوی فشار بر نفتکش‌ها و زیرساخت‌های انرژی توانست برای مدتی ریسک سیاسی و قیمت انرژی را بالا ببرد، اما افزایش عرضه، توسعه مسیرهای جایگزین و حفاظت نظامی آمریکا بخش عمده‌ای از این شوک را جذب کرده است.

پیامدهای سیاسی و انتخابات آمریکا

قیمت بالای سوخت و انرژی یکی از موضوعات مهم و حساس در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده محسوب می‌شد و به شدت فشار سیاسی بر دولت دونالد ترامپ وارد می‌کرد. نوسانات شدید قیمت دیزل و نفت برنت مستقیماً بر افکار عمومی و تصمیم‌گیری‌های رای‌دهندگان تأثیر داشت. با این حال، کاهش اخیر قیمت‌ها و تثبیت وضعیت در تنگه هرمز، می‌تواند به کاهش این فشارهای سیاسی منجر شود. رویترز گزارش داده که قیمت بالای سوخت همواره به عنوان یک شاخص کلیدی برای سنجش سلامت اقتصادی و عملکرد دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود. حال با بهبود وضعیت عرضه و کاهش تهدیدات امنیتی، امیدواری به ثبات بیشتر در بازارهای انرژی افزایش یافته است.

چشم‌انداز آینده و تحلیل بازار

تحلیلگران بازار معتقدند که بازگشت قیمت‌ها به کانال‌های پایین‌تر، لزوماً به معنای پایان کامل ناامنی‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده توانایی بازار در جذب شوک‌های جدید با استفاده از ظرفیت‌های ذخیره‌ای و نظامی است. تداوم حملات محدود یا تشدید درگیری‌ها در آینده می‌تواند دوباره قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، اما اقدامات پیشگیرانه فعلی مانند حفاظت سنتکام و توافقات صادراتی جدید، ضربه‌گیرهای مهمی هستند. مصرف‌کنندگان و شرکت‌های انرژی در ایالات متحده و سایر کشورها اکنون با فرصتی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی روبرو هستند. این شرایط جدید می‌تواند تأثیرات تورمی را کاهش داده و فضای بهتری برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.