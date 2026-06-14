در روزنامههای یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، تیترهای مختلفی در مورد موضوعات مختلف به چاپ رسیدند. از کاهش تورم و بهبود اقتصاد ایران تا لزوم سبکسازی تهران و کاهش ریسک زلزله و جنگ، موضوعات مختلفی در این روزنامهها به چاپ رسیدند. در این میان، مجلس باید برای کاهش بار تهران قانون بدهد و سازمانها و شرکتهای دولتی (حاکمیتی) باید ادغام شوند. این اقدامات میتوانند به کاهش کسری بودجه و کاهش تورم، کمک کنند.
در روزنامههای یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، تیترهای مختلفی در مورد موضوعات مختلف به چاپ رسیدند. یکی از مهمترین تیترها در مورد پیروزی در جنگ و تبدیل شدن آن به شکست با توافق بد بود.
همچنین در مورد وحدت شکنان و آزمون متن و آمادگی ایرانیان برای بزرگترین تشییع تاریخ صحبت شد. در کنار این موضوعات، کاهش تورم از طریق پس گرفتن قاطع، بازیابی و احیای صنایع ثروتساز و تاراج شده دولتی به عنوان کلید بهبود اقتصاد ایران مطرح شد. بازیابی قاطع و حفظ اموال عمومی به ویژه صنایع کلیدی دولتی، خواستهای مهم از رسانههای متعهد و مردم آگاه از مجلس، دولت و عدلیه است.
همچنین لزوم سبکسازی تهران به عنوان اقدام ضروری برای کنترل هزینه و تورم مورد توجه قرار گرفت. کاهش ریسک زلزله و جنگ نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم در روزنامهها به چاپ رسید. در این میان، مجلس باید برای کاهش بار تهران قانون بدهد. عدم مواجهه با بحرانها، نتیجه اهمیت دادن امروز به اقدامات منطقی و معقول است.
سازمانها و شرکتهای دولتی (حاکمیتی) بسیاری در تهران هستند که به دلیل تشابه و همپوشانی عملکرد، قابل ادغام میباشند. در بخش نفت، پتروشیمی، معادن، کشاورزی، برق و... مرکز پژوهشهای مجلس میتواند به راحتی آنها را مشخص کرده و به هیات رییسه یا کمیسیون اقتصادی معرفی نماید. ادغام و فروش صدها برج و ساختمان مازاد حاکمیتی، میتواند به کاهش کسری بودجه و کاهش تورم، کمک کند.
امروز یکی از بزرگترین دغدغههای هر نماینده و مسنول متعهد، باید تلاش جدی برای کاهش تورم باشد. از طریق کاهش کسری بودجه، از طریق احیای ثروت عمومی و کاهش هزینههای کلان غیرمنطقی. این موضوعات مهم در روزنامههای یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به چاپ رسیدند و نشان میدهند که چگونه میتوان از طریق اقدامات منطقی و معقول، به بهبود اقتصاد ایران و کاهش تورم کمک کرد.
کاهش تورم بازیابی صنایع سبکسازی تهران کاهش ریسک زلزله ادغام شرکتهای دولتی