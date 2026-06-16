کاهش قبوض برق در اسپانیا با افزایش در برخی کشورهای دیگر

تحلیل تازه نشان میدهد از زمانی که تنگه هرمز در ماه مارس عملا بسته شد، هر خانوار اسپانیایی ماهانه ۱۰ یورو در قبض برق خود صرفهجویی کرده است. به لطف تعهد این کشور به گذار به انرژی پاک، منابع تجدیدپذیر از سال ۲۰۱۹ تا کنون تاثیر سوختهای فسیلی بر قیمت برق را ۷۵ درصد کاهش دادهاند.
قبوض برق در اسپانیا کاهش یافته است، در حالی که از زمان بحران انرژی ناشی از آغاز جنگ با ایران، در بسیاری از کشورهای دیگر افزایش دیده شده است.
تحلیل تازه نشان میدهد از زمانی که تنگه هرمز در ماه مارس عملا بسته شد، هر خانوار اسپانیایی ماهانه ۱۰ یورو در قبض برق خود صرفهجویی کرده است. به لطف تعهد این کشور به گذار به انرژی پاک، منابع تجدیدپذیر از سال ۲۰۱۹ تا کنون تاثیر سوختهای فسیلی بر قیمت برق را ۷۵ درصد کاهش دادهاند. گاز معمولا گرانترین منبع تولید برق است و در هر ساعتی که برای تولید نیرو به کار میرود، قیمت برق را بالا میبرد.
بنا بر تحلیل اندیشکده مستقل انرژی امبر، در اسپانیا سهم گاز در تعیین قیمت برق از ابتدای سال ۲۰۲۶ به ۹ درصد ساعات معاملاتی کاهش یافته، در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۲ درصد ساعات بود
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