کاهش ۷۰ درصدی فیلدهای ویزای هند تا پایان سال و اصلاحات ساختاری جدید

وزارت کشور هند اعلام کرد تعداد فیلدهای الزامی در فرم‌های ویزای الکترونیکی تا پایان سال بین ۶۵ تا ۷۰ درصد کاهش می‌یابد. این تغییرات برای تسهیل سفرهای توریستی و تجاری و رسیدن به هدف جذب ۱۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۴۷ انجام می‌شود.

وزارت کشور هند رسماً اعلام کرده است که تا پایان سال جاری، تعداد فیلدهای الزامی در تمامی درخواست‌های ویزای الکترونیکی این کشور بین ۶۵ تا ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت. این تغییرات ساختاری بزرگ با هدف ساده‌سازی فرآیند پیچیده اخذ ویزا و کاهش زمان انتظار برای متقاضیان خارجی طراحی شده است. پیش از این، فرم‌های درخواست بسیار طولانی و دست‌وپاگیر بودند که جزئیات دقیقی مانند تابعیت پدر و مادر و لیست تمام کشورهایی که متقاضی در ۱۰ سال گذشته به آن‌ها سفر کرده است را می‌طلبیدند. محدودیت ۲۵۰ کاراکتر برای وارد کردن لیست سفرهای متعدد، برای بسیاری از مسافران حرفه‌ای عملاً ناممکن بود. اکنون با حذف بخش‌های غیرضروری، وزارت کشور هند قصد دارد کارآمدی اداری را ارتقا دهد و همزمان بار اطلاعاتی متقاضیان را به حداقل برساند.

جزئیات تغییرات فرم درخواست و اصلاح دسته‌بندی‌ها

وزارت کشور هند در بیانیه خود تأکید کرده است که این اصلاحات "زمان و تلاش مورد نیاز برای تکمیل درخواست از سوی متقاضی" را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود فرم‌های به‌روزشده تا پایان سال میلادی جاری معرفی و اجرا شوند، هرچند هنوز جزئیات دقیقی درباره اینکه دقیقاً چه مواردی از فرم‌های فعلی حذف خواهند شد، منتشر نشده است. با این حال، وزارتخانه اعلام کرده که این تغییرات با تسهیل بررسی متمرکزتر، بهره‌وری سیستم اداری را بهبود می‌بخشد. دسته‌بندی‌های اصلی ویزا که شامل کسب‌وکار، دیپلماتیک، کاری، خبرنگاری، پزشکی، رسمی، دانشجویی، بازدیدکننده و متفرقه است، نیز تحت بازنگری قرار گرفته‌اند. هدف نهایی، ایجاد یک پلتفرم الکترونیکی یکپارچه و کارآمد است که مانع از سلب اعتماد متقاضیان ناشی از پیچیدگی‌های اداری شود.

Also read تحول بازار نفت چین و بحران سیاسی چک و توقف نظارت اتمی

تغییر نام ویزای توریستی و گسترش اعتبار آن

یکی از مهم‌ترین تغییرات اعلام شده توسط وزارت کشور هند، تغییر عنوان "ویزای توریستی" به عنوان جدیدی است که دامنه وسیع‌تری از اهداف مجاز را پوشش می‌دهد. این تغییر نشان می‌دهد که هند قصد دارد مفاهیم سنتی گردشگری را گسترش داده و شامل طیف وسیع‌تری از بازدیدکنندگان شود. ویزای بازدیدکننده که اکنون دو زیرمجموعه اصلی دارد، نقش کلیدی در این استراتژی ایفا می‌کند. نوع V-1 این ویزا که برای ۳۰ روز با امکان ورود چندباره معتبر است، علاوه بر گردشگری عادی، برای جلسات کاری، مشاوره پزشکی، اقامت‌های کوتاه مدت برای بهبود سلامت و درمان‌های پزشکی نیز قابل استفاده است.

علاوه بر موارد فوق، نوع V-1 برای دوره‌های کوتاه مدت یادگیری زبان‌های هندی، موسیقی، هنر و صنایع دستی نیز کاربرد دارد. در مقابل، نوع V-2 که می‌تواند اعتبار یک، پنج یا ده ساله داشته باشد، تمام خدمات نوع اول را پوشش می‌دهد و به طور خاص برای فعالیت‌های کوهنوردی طراحی شده است. برای کسانی که قصد صعود به قله‌های هند را دارند، ویزای چند بار ورود با اعتبار شش ماهه صادر خواهد شد. این تفکیک دقیق نشان می‌دهد که هند به دنبال جذب انواع خاصی از گردشگران با نیازهای متفاوت است و دیگر محدود به گردشگران سنتی نمی‌باشد. این تغییرات به متقاضیان اجازه می‌دهد تا با توجه به هدف سفر خود، ویزای دقیق‌تری دریافت کنند.

هدف‌گذاری ۱۰۰ میلیون گردشگر و تحلیل اقتصادیWTTC

این اصلاحات ویزا در بستر یک استراتژی بزرگ‌تر اقتصادی برای هند رخ می‌دهد. این کشور هدف‌گذاری کرده است که تا سال ۲۰۴۷ میلادی سالانه ۱۰۰ میلیون گردشگر را به خود جذب کند. ساده‌سازی فرآیند صدور ویزا بی‌تردید بخشی از این برنامه حیاتی برای آوردن بازدیدکنندگان بیشتر و رقابت با مقاصد محبوب جهانی است. بر اساس آمار، هند در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۹.۱۵ میلیون ورود خارجی دریافت کرد که اگرچه عدد قابل توجهی است، اما کمتر از اوج ۱۰.۹۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ میلادی می‌باشد. بنابراین، کاهش موانع اداری می‌تواند محرک اصلی برای بازگشت به ارقام رکوردشکن گذشته و فراتر رفتن از آن باشد.

بر اساس "پژوهش تاثیر اقتصادی" (EIR) منتشر شده توسط سازمان جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در اوایل امسال، بخش سفر و گردشگری اکنون ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می‌دهد. این بخش از یک شغل در هر ۱۰ شغل در این کشور حمایت می‌کند و نقش حیاتی در اشتغال‌زایی ایفا می‌نماید. دبلیوتی‌تی‌سی پیش‌بینی کرده است که بخش گردشگری هند در سال‌های آینده به طور چشمگیری رشد خواهد کرد و این کشور تا سال ۲۰۳۶ میلادی به چهارمین اقتصاد بزرگ سفر و گردشگری در جهان تبدیل خواهد شد. در حال حاضر، جایگاه فعلی هند در این رتبه‌بندی دهم است و تغییرات اخیر ویزا می‌تواند شتاب‌دهنده اصلی این جهش اقتصادی باشد.