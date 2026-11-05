کاهش چشمگیر فقر در ازبکستان با رشد ۷۲ درصدی طبقه متوسط

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ فقر ازبکستان به ۵.۸ درصد رسید. طبقه متوسط به ۷۲ درصد رسید و ۳.۷ میلیون نفر از خط فقر خارج شدند. چالش‌های اشتغال زنان و زنان بررسی شده است.

بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود اعلام کرد که نرخ ملی فقر در ازبکستان به سرعت از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش شدید باعث شده است که حدود ۳.۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور از خط فقر ملی عبور کنند. وزارت اشتغال و کاهش فقر ازبکستان نیز تأیید کرده که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، این نرخ به ۳.۶ درصد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در ساختار اقتصادی و رفاهی جامعه ازبکستان در چند سال اخیر است.

رشد طبقه متوسط و کاهش شدید آمار فقر

بر اساس معیارهای بین‌المللی بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا، نرخ فقر در ازبکستان در همین دوره زمانی از ۳۸.۱ درصد به ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است. سهم ازبکستان در میان حدود ۲۱ میلیون نفری که در اروپای مرکزی و آسیای از خط فقر عبور کرده‌اند، نزدیک به ۴۰ درصد بوده است. این عملکرد خارق‌العاده باعث شده است که ازبکستان در زمره ۱۵ مورد از بزرگ‌ترین تجربه‌های کاهش فقر در جهان از سال ۲۰۰۰ تاکنون قرار گیرد. سهم جمعیت در طبقه متوسط از ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. همچنین، سهم طبقه متوسط بالاتر از ۸ درصد به ۳۱ درصد رسیده که نشان‌دهنده تقویت امنیت اقتصادی خانوارهاست.

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نقش دستمزدها و اشتغال در موفقیت اقتصادی

نجی بنحسین، مدیر بخش آسیای مرکزی بانک جهانی، در مصاحبه با یورونیوز اعلام کرد که افزایش تعداد مشاغل و رشد دستمزدها محرک‌های اصلی پیشرفت ازبکستان بوده‌اند. افزایش دستمزدها ۶.۱ واحد درصد از کاهش ۸.۴ واحد درصدی فقر بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ را توضیح می‌دهد. دستمزد واقعی کارگران کم‌دستمزد پس از تعدیل اثر تورم، هر سال دست‌کم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است. در میان مردان فقیرترین ۲۰ درصد جمعیت، نرخ اشتغال از ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. همچنین، سهم آن‌ها در اشتغال مزدبگیری از ۱۸ درصد به ۴۶ درصد رسیده است.

چالش‌های اشتغال نامنظم و شکاف جنسیتی

با وجود این موفقیت‌ها، بانک جهانی به مشکلاتی در کیفیت و ثبات اشتغال نیز اشاره کرده است. حدود ۶۰ درصد از مردان فقیرِ دارای شغل مزدی به طور غیررسمی به کار گرفته شده‌اند و بیش از ۴۰ درصد آن‌ها در مشاغل نامنظم، موقت یا فصلی کار می‌کنند. زنان ۹۲ درصد از بزرگسالان غیرفعال اقتصادی در خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد این زنان مسئولیت‌های خانگی و مراقبتی را مهم‌ترین دلیل عدم اشتغال خود عنوان کرده‌اند. همچنین، شکاف دستمزدی میان زنان و مردان به میزان ۳۵ تا ۴۰ درصد وجود دارد که بازتاب‌دهنده تفاوت‌ها در بخش‌های اشتغال و مهارت‌ها است.

توصیه‌های آینده و سیاست‌های حمایتی

باتیر زوهیدوف، وزیر اشتغال و کاهش فقر ازبکستان، در نشست ارائه این ارزیابی گفت که یافته‌ها نتایج اصلاحات در حوزه اشتغال و حمایت اجتماعی را تأیید می‌کند. بانک جهانی توصیه می‌کند که دسترسی به خدمات مراقبت از کودکِ مقرون‌به‌صرفه، آموزش تمام‌وقت در مدارس و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گسترش یابد. اصلاحاتی برای بهبود رقابت، افزایش دسترسی به منابع مالی و تشویق اشتغال مولدتر در بخش خصوصی نیز ضروری است. دولت اعلام کرده است که اختیارهای بیشتری برای تأمین مالی به مسئولان نواحی واگذار خواهد کرد تا شیوه ارزیابی برنامه‌های حمایتی از کسب‌وکارها تغییر کند و بر پایه تعداد مشاغل دائمی سنجیده شود.

شکاف منطقه‌ای و نیاز به اشتغال پایدار

بانک جهانی تفاوت‌های منطقه‌ای در میزان آسیب‌پذیری اقتصادی را شناسایی کرده است. در سال ۲۰۲۵، تنها ۲ درصد از ساکنان پایتخت، تاشکند، در معرض خطر بازگشت به فقر طبقه‌بندی شده‌اند، در حالی که این سهم در استان اندیجان در شرق ازبکستان ۳۲ درصد بوده است. در نشست ریاست جمهوری، شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان، در روز ۳ سپتامبر گزارش داد که از میان ۸۶ هزار کسب‌وکار کوچک ایجادشده، ۱۵ هزار واحد فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. ۶۲ هزار وام‌گیرنده به دلیل عمل نکردن کسب‌وکارشان مطابق برنامه با دشواری در بازپرداخت وام‌ها روبه‌رو شده‌اند. گسترش دسترسی به مشاغل پایدار، به‌ویژه برای زنان و افرادی که خارج از مراکز اصلی اقتصادی زندگی می‌کنند، از جمله اولویت‌هایی است که باید در اولویت قرار گیرد.